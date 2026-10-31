Пипа Мидълтън ще премахне паркинг от имението си, защото е "визуално натрапчив"

Пипа Мидълтън и съпругът ѝ Джеймс Матюс трябва да премахнат паркинг, изграден без предварително разрешение в имението им Бартън Корт край село Кинтбъри, Бъркшър. Решението идва след отказ на Западнобъркшърския съвет да разреши строежа със задна дата и отхвърляне на последвалото обжалване.

Паркингът е изграден през 2025 г. върху поляна с площ около 400 квадратни метра. Двойката е поискала ретроспективно разрешение, като е посочила, че продажбата на риболовните права по река Кенет е важен източник на приходи за поддръжката на имението. Съоръжението е предназначено за риболовци и риболовни клубове.

Властите: строежът променя селския пейзаж

Бартън Корт е част от имот с площ 145 акра, оценяван на 15,5 млн. паунда. Той се намира в природозащитния район Норт Уесекс Даунс, а плановиците са преценили, че паркингът не съхранява пейзажната и природната стойност на мястото.

В документите строежът е описан като „визуално натрапчив и урбанизиран“ елемент, който е намалил усещането за открит и неразработен селски пейзаж. Посочени са и опасения за въздействие върху близката река Кенет, както и липса на мерки за ограничаване на евентуалните вредни последици.

Според плановиците размерът и конструктивният вид на паркинга са променили характера на поляната. Изразени са били и съмнения относно видимостта за автомобилите, които напускат терена.

Жители са възразили срещу строителството

Жители на Кинтбъри са заявили, че не са били консултирани преди началото на работата. Поляната е била позната в селото като мястото, където са пасли два тежковоза - Монти и Дръмър.

В едно от възраженията се казва: „Това заявление има за цел да премести неприятното паркиране извън полезрението на кандидатите при влизането в имението Бартън Корт, в ущърб на жителите и наследството на Кинтбъри.“

Други жители са посочили риск от наводнения, въздействие върху биоразнообразието и вреда за историческия и селския облик на района.

Пипа Мидълтън, сестра на принцесата на Уелс, и Джеймс Матюс живеят в Бартън Корт от 2022 г. Двамата имат три деца - Артър, Грейс и Роуз. Имението е сграда от първа категория по британската система за защита на исторически обекти.

Спорът за паркинга не е единственият

След преместването на семейството в района възникна и отделен спор за Мил Лейн - път, който преминава през имението. Предишният собственик, покойният търговец сър Терънс Конран, е позволявал на местни жители да използват маршрута.

След 2022 г. на терена са поставени електрическа врата и табели „Частен имот: обществен достъп няма“ и „Не преминавайте“. Тридесет и пет жители, подкрепени от организацията „Рамблърс“, са поискали Мил Лейн да бъде признат за обществено право на преминаване. По случая е започнало публично разследване, на което Матюс е заявил, че сигурността и личното пространство на семейството трябва да бъдат защитени.

Източници: dailymail.com, independent.co.uk