Рецепта на деня: Хрупкави хлебчета с пълнеж от шунка и кашкавал от Палермо

Необходими продукти:
За тестото:
- бяло брашно - 400 г
- фино пшенично брашно от твърда пшеница - 30 г
- хладка вода - 230 мл
- прясна мая - 12 г
- захар - 20 г
- свинска мас - 35 г
- сол - 8 г
За плънката:
- варена шунка - 160 г
- кашкавал - 180 г
Начин на приготвяне:
Маята се разтваря във водата със захарта, след което сместа се добавя към брашното.
След първоначалното разбъркване се прибавят солта и меката свинска мас. Тестото се меси между 10 и 12 минути, докато стане гладко и еластично. Важно е да не се добавя прекалено много брашно, тъй като по-влажната смес помага за меката сърцевина на готовия хляб.
Оформеното тесто се оставя покрито на топло за около 90 минути. То трябва да удвои обема си, преди да бъде разделено на четири равни части.
Всяка част се разтегля внимателно на овал, без да се притиска силно, за да се запази въздухът в тестото. В средата се поставят няколко нагънати резена шунка и дебели парчета кашкавал. Краищата се събират над плънката и се притискат плътно, а съединението остава отдолу.
Оформените хлебчета се нареждат върху тава с хартия за печене и се поръсват с брашно от твърда пшеница. Следва второ втасване от около 30 минути.
Пекат се до златиста кора
Фурната се загрява предварително на 200 градуса без вентилатор. Хлебчетата се пекат между 22 и 25 минути. Готовността се проверява по златистата кора и по кухия звук при леко почукване по дъното.
След изваждането хлебчетата се оставят върху решетка за 10 минути и се сервират топли.
Източник: recepti.gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахахахахахаха
Коментиран от #2
10:06 01.11.2026
2 поправка
До коментар #1 от "хахахахахахаха":традиционния
10:07 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Вени
10:14 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Софиянки топ будали
10:26 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анита Цветанова
10:34 01.11.2026
10 1488
😂😂😂
10:36 01.11.2026
11 1488
😂😂😂
10:36 01.11.2026
12 Елизабет Цветанова палестинката
10:36 01.11.2026
13 1488
😂😂😂
10:37 01.11.2026