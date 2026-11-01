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Рецепта на деня: Хрупкави хлебчета с пълнеж от шунка и кашкавал от Палермо
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Хрупкави хлебчета с пълнеж от шунка и кашкавал от Палермо

1 Ноември, 2026 10:05 483 13

  • палермо-
  • уличен хляб-
  • шунка-
  • качокавало-
  • домашен хляб

Апетитна топла закуска

Рецепта на деня: Хрупкави хлебчета с пълнеж от шунка и кашкавал от Палермо - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • бяло брашно - 400 г
  • фино пшенично брашно от твърда пшеница - 30 г
  • хладка вода - 230 мл
  • прясна мая - 12 г
  • захар - 20 г
  • свинска мас - 35 г
  • сол - 8 г

За плънката:

  • варена шунка - 160 г
  • кашкавал - 180 г

Начин на приготвяне:

Маята се разтваря във водата със захарта, след което сместа се добавя към брашното.

След първоначалното разбъркване се прибавят солта и меката свинска мас. Тестото се меси между 10 и 12 минути, докато стане гладко и еластично. Важно е да не се добавя прекалено много брашно, тъй като по-влажната смес помага за меката сърцевина на готовия хляб.

Оформеното тесто се оставя покрито на топло за около 90 минути. То трябва да удвои обема си, преди да бъде разделено на четири равни части.

Всяка част се разтегля внимателно на овал, без да се притиска силно, за да се запази въздухът в тестото. В средата се поставят няколко нагънати резена шунка и дебели парчета кашкавал. Краищата се събират над плънката и се притискат плътно, а съединението остава отдолу.

Оформените хлебчета се нареждат върху тава с хартия за печене и се поръсват с брашно от твърда пшеница. Следва второ втасване от около 30 минути.

Пекат се до златиста кора

Фурната се загрява предварително на 200 градуса без вентилатор. Хлебчетата се пекат между 22 и 25 минути. Готовността се проверява по златистата кора и по кухия звук при леко почукване по дъното.

След изваждането хлебчетата се оставят върху решетка за 10 минути и се сервират топли.

Източник: recepti.gotvach.bg


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахахахахаха

    2 2 Отговор
    рецептата на деня е трафиционния сандвич със шунка и кашкавал…

    Коментиран от #2

    10:06 01.11.2026

  • 2 поправка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хахахахахахаха":

    традиционния

    10:07 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вени

    3 0 Отговор
    Тестото трябва ли да се чука у масата?

    10:14 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянки топ будали

    1 1 Отговор
    Много са хубави тия хлебчета

    10:26 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анита Цветанова

    0 1 Отговор
    Много хубави хлебчета , ако и камерунеца ми напълни устата с мляко утрото ще е страхотно

    10:34 01.11.2026

  • 10 1488

    0 0 Отговор
    тука има един боклукДетоВсеТриеИбанва
    😂😂😂

    10:36 01.11.2026

  • 11 1488

    0 0 Отговор
    тука има един боклукДетоВсеТриеИбанва
    😂😂😂

    10:36 01.11.2026

  • 12 Елизабет Цветанова палестинката

    0 1 Отговор
    Страхотни хлебчета

    10:36 01.11.2026

  • 13 1488

    0 0 Отговор
    тука има един боклукДетоВсеБанваИтрие
    😂😂😂

    10:37 01.11.2026