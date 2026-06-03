Новини
Любопитно »
Дуа Липа и Калъм Търнър готвят 3-дневна пищна сватба в Италия

Дуа Липа и Калъм Търнър готвят 3-дневна пищна сватба в Италия

3 Юни, 2026 12:01 756 9

  • дуа липа-
  • калъм търнър-
  • сватба-
  • италия-
  • сицилия-
  • палермо

Двойката сключи брак на малка церемония в Лондон, но празненствата тепърва предстоят

Дуа Липа и Калъм Търнър готвят 3-дневна пищна сватба в Италия - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дуа Липа и Калъм Търнър продължават сватбените си тържества след скромната гражданска церемония в Лондон, като през предстоящия уикенд са подготвили мащабно празненство в Италия, което според медийни информации ще събере близки приятели, роднини и редица известни личности.

След като официално сключиха брак на интимна церемония в историческата сграда Old Marylebone Town Hall в британската столица, двамата ще отпразнуват събитието с тридневно тържество във Вила Валгуарнера край град Багерия в Сицилия, недалеч от Палермо. Източници, близки до организацията на събитието, определят предстоящото празненство като едно от най-луксозните звездни събития на сезона.

По информация на американски медии младоженците са резервирали цял хотел за своите гости, за да осигурят максимална дискретност и възможност всички присъстващи да прекарат заедно сватбения уикенд далеч от общественото внимание. Очаква се сред поканените да има представители на музикалната, филмовата и модната индустрия, като според публикации в развлекателните медии дори е обсъждано евентуално участие на Елтън Джон като специален музикален гост.

Подготовката на събитието предизвиква интерес и в модните среди. Според източници Дуа Липа е разглеждала различни варианти за сватбената си визия, включително специално създадена рокля от френския дизайнер Симон Порт Жакмюс. Сред обсъжданите модни къщи е и Versace, макар официална информация за окончателния избор да не е потвърдена.

Гражданската церемония в Лондон се състоя в тесен семеен кръг преди по-голямото празненство в Италия. За събитието Дуа Липа избра поръчков тоалет на Schiaparelli Haute Couture, докато Калъм Търнър се появи в тъмносин костюм на Ferragamo. След размяната на брачните клетви двамата бяха посрещнати с конфети от близките си пред сградата на общината.

Връзката между британската поп звезда и актьора се развива сравнително дискретно от началото на 2024 година. Първите слухове за романтични отношения се появиха след серия от съвместни публични появи, а през януари същата година двамата официално дебютираха като двойка на събитие след премиера на продукция на Apple TV+.

Дуа Липа потвърди годежа си с Търнър през юни 2025 година в интервю за британското издание на Vogue. Новината сложи край на месеците спекулации, започнали след като фенове забелязаха впечатляващ пръстен на ръката ѝ в публикация в социалните мрежи по време на коледните празници през 2024 година.

В същото интервю певицата разкри, че годежният пръстен е бил изработен специално за нея с помощта на сестра ѝ и най-близките ѝ приятелки. По думите ѝ дизайнът напълно отразява личния ѝ стил и е доказателство колко добре бъдещият ѝ съпруг я познава.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що не в Албания?

    4 0 Отговор
    или косово?

    Коментиран от #2

    12:02 03.06.2026

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що не в Албания?":

    Щото Бай Дончо си купи Албания и Косово.

    12:06 03.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    3 0 Отговор
    Само да не канат онаа, лъде рита ората.

    Коментиран от #5

    12:13 03.06.2026

  • 5 газо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Дуа Липа, Липа ли като Дуа?

    Коментиран от #8, #9

    12:26 03.06.2026

  • 6 Елизабет Цветанова

    1 0 Отговор
    И аз подготвям сватба с кмета на ромите

    12:27 03.06.2026

  • 7 Алооо

    1 0 Отговор
    Събинке, няма ли мотика за теба ма? Дуа Ли, не Дуа Ли? Господьова работа. Ама кой луд ви плаща да кьорите само ората де шъ са женят? Само мотиката шъ ви упрай!

    12:37 03.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.