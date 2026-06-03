Дуа Липа и Калъм Търнър готвят 3-дневна пищна сватба в Италия

Дуа Липа и Калъм Търнър продължават сватбените си тържества след скромната гражданска церемония в Лондон, като през предстоящия уикенд са подготвили мащабно празненство в Италия, което според медийни информации ще събере близки приятели, роднини и редица известни личности.

След като официално сключиха брак на интимна церемония в историческата сграда Old Marylebone Town Hall в британската столица, двамата ще отпразнуват събитието с тридневно тържество във Вила Валгуарнера край град Багерия в Сицилия, недалеч от Палермо. Източници, близки до организацията на събитието, определят предстоящото празненство като едно от най-луксозните звездни събития на сезона.

По информация на американски медии младоженците са резервирали цял хотел за своите гости, за да осигурят максимална дискретност и възможност всички присъстващи да прекарат заедно сватбения уикенд далеч от общественото внимание. Очаква се сред поканените да има представители на музикалната, филмовата и модната индустрия, като според публикации в развлекателните медии дори е обсъждано евентуално участие на Елтън Джон като специален музикален гост.

Подготовката на събитието предизвиква интерес и в модните среди. Според източници Дуа Липа е разглеждала различни варианти за сватбената си визия, включително специално създадена рокля от френския дизайнер Симон Порт Жакмюс. Сред обсъжданите модни къщи е и Versace, макар официална информация за окончателния избор да не е потвърдена.

Гражданската церемония в Лондон се състоя в тесен семеен кръг преди по-голямото празненство в Италия. За събитието Дуа Липа избра поръчков тоалет на Schiaparelli Haute Couture, докато Калъм Търнър се появи в тъмносин костюм на Ferragamo. След размяната на брачните клетви двамата бяха посрещнати с конфети от близките си пред сградата на общината.

Връзката между британската поп звезда и актьора се развива сравнително дискретно от началото на 2024 година. Първите слухове за романтични отношения се появиха след серия от съвместни публични появи, а през януари същата година двамата официално дебютираха като двойка на събитие след премиера на продукция на Apple TV+.

Дуа Липа потвърди годежа си с Търнър през юни 2025 година в интервю за британското издание на Vogue. Новината сложи край на месеците спекулации, започнали след като фенове забелязаха впечатляващ пръстен на ръката ѝ в публикация в социалните мрежи по време на коледните празници през 2024 година.

В същото интервю певицата разкри, че годежният пръстен е бил изработен специално за нея с помощта на сестра ѝ и най-близките ѝ приятелки. По думите ѝ дизайнът напълно отразява личния ѝ стил и е доказателство колко добре бъдещият ѝ съпруг я познава.