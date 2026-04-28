Дуа Липа и Калъм Търнър ще вдигнат звездна сватба в Палермо това лято

Дуа Липа и Калъм Търнър се очертават като една от най-обсъжданите двойки в светските среди, след като международни медии съобщиха, че двамата планират сватбата си в Палермо – избор, който вече привлича сериозно внимание в италианската преса и сред феновете им по света.

По информация на Euronews, церемонията може да се състои още през юни, въпреки че към момента липсва официално потвърждение от страна на двойката. Годежът им беше обявен през 2025 г., след месеци на засилен медиен интерес към връзката им, която започна да се развива публично в края на 2024 г.

Италианският вестник Giornale di Sicilia съобщи по-рано, че празненствата може да бъдат разширени в рамките на няколко дни и да включват частни събития, гала вечери и морски разходки, като се споменава и възможността за резервиране на значителна част от луксозния хотел Villa Igiea. От своя страна британският таблоид The Sun спекулира, че сред поканените гости могат да бъдат имена от световната музикална сцена като Елтън Джон, Оливия Дийн и Charli XCX.

Изборът на Сицилия не е изненадващ. И двамата бяха забелязани в Палермо през лятото на 2025 г., а Липа публикува серия от снимки от престоя си там в социалните мрежи. Още през 2023 г. тя демонстрира афинитет към града и чрез кампания с Puma, в която позира с екип на местния футболен клуб.

Появата на новини около предстоящата сватба идва на фона на интензивен професионален период и за двамата. Дуа Липа продължава глобалното си турне и работи по нови музикални проекти след успеха на последния си албум, докато Калъм Търнър засилва позициите си в киноиндустрията и е сред имената, спрягани като потенциален наследник на Джеймс Бонд.

Сравненията с други високопрофилни събития не закъсняха. Наблюдатели припомнят мащабната сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес, проведена във Венеция през 2025 г., която също привлече глобално внимание и подчерта тенденцията световни знаменитости да избират Италия за най-важните си житейски събития.

Към този момент информацията около сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър остава в сферата на неофициалните източници, но интересът към събитието продължава да расте, а Палермо се утвърждава като вероятна сцена за едно от най-коментираните светски събития в близко бъдеще.