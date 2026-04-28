Дуа Липа и Калъм Търнър ще вдигнат звездна сватба в Палермо това лято

28 Април, 2026 14:57 816 7

Италианските медии вече наричат събитието "Сватбата на годината"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дуа Липа и Калъм Търнър се очертават като една от най-обсъжданите двойки в светските среди, след като международни медии съобщиха, че двамата планират сватбата си в Палермо – избор, който вече привлича сериозно внимание в италианската преса и сред феновете им по света.

По информация на Euronews, церемонията може да се състои още през юни, въпреки че към момента липсва официално потвърждение от страна на двойката. Годежът им беше обявен през 2025 г., след месеци на засилен медиен интерес към връзката им, която започна да се развива публично в края на 2024 г.

Италианският вестник Giornale di Sicilia съобщи по-рано, че празненствата може да бъдат разширени в рамките на няколко дни и да включват частни събития, гала вечери и морски разходки, като се споменава и възможността за резервиране на значителна част от луксозния хотел Villa Igiea. От своя страна британският таблоид The Sun спекулира, че сред поканените гости могат да бъдат имена от световната музикална сцена като Елтън Джон, Оливия Дийн и Charli XCX.

Изборът на Сицилия не е изненадващ. И двамата бяха забелязани в Палермо през лятото на 2025 г., а Липа публикува серия от снимки от престоя си там в социалните мрежи. Още през 2023 г. тя демонстрира афинитет към града и чрез кампания с Puma, в която позира с екип на местния футболен клуб.

Появата на новини около предстоящата сватба идва на фона на интензивен професионален период и за двамата. Дуа Липа продължава глобалното си турне и работи по нови музикални проекти след успеха на последния си албум, докато Калъм Търнър засилва позициите си в киноиндустрията и е сред имената, спрягани като потенциален наследник на Джеймс Бонд.

Сравненията с други високопрофилни събития не закъсняха. Наблюдатели припомнят мащабната сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес, проведена във Венеция през 2025 г., която също привлече глобално внимание и подчерта тенденцията световни знаменитости да избират Италия за най-важните си житейски събития.

Към този момент информацията около сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър остава в сферата на неофициалните източници, но интересът към събитието продължава да расте, а Палермо се утвърждава като вероятна сцена за едно от най-коментираните светски събития в близко бъдеще.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Щукар

    1 2 Отговор
    Ура,другари!

    15:08 28.04.2026

  • 2 наблюдател

    3 0 Отговор
    Тези уши са от извънземен произход.

    15:15 28.04.2026

  • 3 Бойкот на О.Л.Хлъц

    3 0 Отговор
    До лятото може цялата работа да се разсъхне..

    15:18 28.04.2026

  • 4 Анелия Андреева

    1 1 Отговор
    Липа не е име,а означава устна.Дуа Липа е две устни.

    15:20 28.04.2026

  • 5 виждам

    1 1 Отговор
    албанска траверса

    15:22 28.04.2026

  • 6 Лего

    2 1 Отговор
    Дуа Липа има доста мъжки хормони в кръвта си.

    15:24 28.04.2026

  • 7 Възмутително

    1 0 Отговор
    Няма силикон, джуки и татуировки. Пее хубаво и я харесват. Тука щеше да е сервитьорка в кафето на последния селянин/софианец.

    16:05 28.04.2026