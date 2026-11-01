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Каменни оръдия на 450 000 години откриха в Южна Русия

Каменни оръдия на 450 000 години откриха в Южна Русия

1 Ноември, 2026 10:54 672 16

  • каменни оръдия-
  • ашелска технология-
  • археология-
  • хрящи-
  • вячеслав щелински

Находките от обекта Хрящи може да са най-старите ашелски сечива в Източна Европа извън Кавказ

Каменни оръдия на 450 000 години откриха в Южна Русия - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди около 450 000 години край древно речно корито в Южна Русия хора са оставили масивни каменни сечива, които днес може да се окажат най-старите известни ашелски оръдия в Източна Европа извън Кавказ. Находките са открити на археологическия обект Хрящи, разположен край река Северски Донец, а предварителните датировки ги поставят между 450 000 и 400 000 години.

Специализираното издание Heritage Daily съобщава, че екип от Института по история на материалната култура към Руската академия на науките определя инструментите като представители на ранния ашел. Сред артефактите има масивни ръчни брадви и кирки със здрави режещи ръбове и заострени върхове. Сечивата са оформяни чрез последователни удари и изисквали внимателен подбор на каменната суровина.

Лагер край древна река

Формата и размерът на инструментите показват, че те са били предназначени за многократна и тежка употреба. Вероятните им приложения включват обработка на дървесина, изработване на ловни оръжия и разфасоване на животински трупове. Масивните сечива може да са били използвани и при обработката на едри животни, включително слонове, но за такава дейност в Хрящи засега няма преки археологически доказателства.

В същия археологически пласт са открити сравнително малко животински останки, сред които кости от коне и елени. Според изследователите мястото вероятно е било временен лагер на подвижни ловуващи групи, а не постоянно селище. Древното речно корито е осигурявало достъп до прясна вода, хранителни ресурси и материал за изработване на инструменти. Периодичните наводнения са покривали следите от човешко присъствие, но групите са се връщали многократно на същото място.

Възможна връзка с Кавказ

Археолозите откриват сходства между сечивата от Хрящи и ранноашелски комплекси от Западното Предкавказие и Таманския полуостров. Това подкрепя хипотезата, че технологичната традиция е достигнала Южноруската равнина чрез придвижване на праисторически човешки групи от Кавказ на север.

Археологът Вячеслав Щелински определя предполагаемия период на обитаване така:

„Вече може да се приеме, че лагерът на ранните ловци е съществувал в края на т.нар. Окско заледяване или в самото начало на последвалия Лихвински междуледников период в Руската равнина.“

Ашелската технология се появява в Африка преди повече от 1,5 милиона години и постепенно се разпространява в обширни части на Евразия. Характерни за нея са двустранно обработените ръчни брадви и други големи каменни сечива, чието производство свидетелства за познаване на свойствата на суровините и способност за предварително планиране.

Все още не е установено кой човешки вид е обитавал лагера. При разкопките в Хрящи не са открити човешки фосили, затова самоличността на древните майстори остава неизвестна. Допълнителни археологически и геоложки проучвания, планирани да продължат през 2027 г., трябва да уточнят възрастта на обекта, характера на човешкото присъствие и произхода на технологичната традиция. Ако датировките и класификацията бъдат потвърдени, Хрящи ще даде важни данни за ранното заселване на Руската равнина и за древните миграционни маршрути между Кавказ и Източна Европа.

Източници: dariknews.bg, heritagedaily.com, bgnes.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кахърковите амиши

    3 1 Отговор
    Айде с каруцата и коня на хепи

    10:55 01.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Край Чирпан намериха кости на изправен човек от преди 7 млн години а най старият досега беше в Африка на 3 млн години.

    10:56 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 осраински

    2 3 Отговор
    Е сега вече и старлинк няма да помогне

    Коментиран от #11

    10:57 01.11.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Казва се " оръдия на труда" , а не само " оръдия" , щото думата сама има друго значение.

    Коментиран от #16

    10:57 01.11.2026

  • 6 Тервел

    4 0 Отговор
    Е то преди 10 век няма нищо друго какво да се открие в Русия освен боздугани и брадви от камък и тук там някое глинено гърне и игла от кост на риба. Докато по нашите земи има златни съкровища от 6000 години ,пътища от камък, градове от камък , светилища, крепости, надписи.....всичко

    10:59 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това

    3 1 Отговор
    Е приблизително времето, в което идват тези от небесата, и наричат себе си Богове! Те се намесват, като променят генома на тогавашните обитатели на земята, и това води до формирането на познатия днес човек. Кръстосват част от собствените си гени с нашите, и затова се твърди че ние носим божественото в себе си!

    11:04 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1487

    4 3 Отговор
    а иначе две села не могат завземат за 4 години
    😂👌💩🧻🚾🇷🇺

    11:04 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тези брадви и кирки

    0 0 Отговор
    имат ли чипове от тостери и перални 🤥

    11:32 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ти пък сега

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    От задочните курсове в НБУ, толкова.

    11:56 01.11.2026