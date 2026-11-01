Каменни оръдия на 450 000 години откриха в Южна Русия

Преди около 450 000 години край древно речно корито в Южна Русия хора са оставили масивни каменни сечива, които днес може да се окажат най-старите известни ашелски оръдия в Източна Европа извън Кавказ. Находките са открити на археологическия обект Хрящи, разположен край река Северски Донец, а предварителните датировки ги поставят между 450 000 и 400 000 години.

Специализираното издание Heritage Daily съобщава, че екип от Института по история на материалната култура към Руската академия на науките определя инструментите като представители на ранния ашел. Сред артефактите има масивни ръчни брадви и кирки със здрави режещи ръбове и заострени върхове. Сечивата са оформяни чрез последователни удари и изисквали внимателен подбор на каменната суровина.

Лагер край древна река

Формата и размерът на инструментите показват, че те са били предназначени за многократна и тежка употреба. Вероятните им приложения включват обработка на дървесина, изработване на ловни оръжия и разфасоване на животински трупове. Масивните сечива може да са били използвани и при обработката на едри животни, включително слонове, но за такава дейност в Хрящи засега няма преки археологически доказателства.

В същия археологически пласт са открити сравнително малко животински останки, сред които кости от коне и елени. Според изследователите мястото вероятно е било временен лагер на подвижни ловуващи групи, а не постоянно селище. Древното речно корито е осигурявало достъп до прясна вода, хранителни ресурси и материал за изработване на инструменти. Периодичните наводнения са покривали следите от човешко присъствие, но групите са се връщали многократно на същото място.

Възможна връзка с Кавказ

Археолозите откриват сходства между сечивата от Хрящи и ранноашелски комплекси от Западното Предкавказие и Таманския полуостров. Това подкрепя хипотезата, че технологичната традиция е достигнала Южноруската равнина чрез придвижване на праисторически човешки групи от Кавказ на север.

Археологът Вячеслав Щелински определя предполагаемия период на обитаване така:

„Вече може да се приеме, че лагерът на ранните ловци е съществувал в края на т.нар. Окско заледяване или в самото начало на последвалия Лихвински междуледников период в Руската равнина.“

Ашелската технология се появява в Африка преди повече от 1,5 милиона години и постепенно се разпространява в обширни части на Евразия. Характерни за нея са двустранно обработените ръчни брадви и други големи каменни сечива, чието производство свидетелства за познаване на свойствата на суровините и способност за предварително планиране.

Все още не е установено кой човешки вид е обитавал лагера. При разкопките в Хрящи не са открити човешки фосили, затова самоличността на древните майстори остава неизвестна. Допълнителни археологически и геоложки проучвания, планирани да продължат през 2027 г., трябва да уточнят възрастта на обекта, характера на човешкото присъствие и произхода на технологичната традиция. Ако датировките и класификацията бъдат потвърдени, Хрящи ще даде важни данни за ранното заселване на Руската равнина и за древните миграционни маршрути между Кавказ и Източна Европа.

Източници: dariknews.bg, heritagedaily.com, bgnes.bg