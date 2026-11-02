Чикагото от „Игри на волята“ е диагностициран с болест на Крон след гладуването в риалитито

Теодор Венков, познат на зрителите като Чикагото от „Игри на волята“, е получил окончателна диагноза след близо година медицински изследвания. Лекарите са установили, че продължителните му стомашно-чревни проблеми са свързани с болест на Крон.

Миньорът е разказал пред „Уикенд“, че според медицинските специалисти заболяването е имунно и че те са свързали появата му с гладуването по време на участието му в риалити формата.

Венков е в болничен

В момента Венков не посещава работното си място и е в болничен. По думите му ежедневието му е подчинено на лечението, което определя като сложно и продължително.

„Заболяването е имунно и изисква сложно лечение. Най-неприятното е, че може да си остане и завинаги. Лекарите ми обясниха, че съм го отключил покрай гладуването в „Игри на волята“,

казва Венков.

Той е уточнил, че след шест месеца му предстоят нови изследвания.

„След шест месеца отново ще ходя на колоноскопия и гастроскопия, а дотогава ще спазвам строга диета и ще пия хапчета с шепи“,

заявява участникът.

Какво е известно за болестта на Крон

Болестта на Крон е хронично възпалително заболяване, което може да засегне различни части на храносмилателната система. Симптомите и протичането са различни при отделните пациенти, а диагнозата обикновено се поставя след съчетаване на медицинска история, прегледи и изследвания, сред които ендоскопски процедури.

Националният институт по диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания на САЩ посочва, че точната причина за заболяването не е установена. Според медицинската информация развитието му вероятно е свързано с комбинация от генетични фактори, особености на имунния отговор и фактори на средата. Няма потвърдено медицинско доказателство, че гладуването само по себе си причинява болестта на Крон. Данните показват, че храненето може да влияе на симптомите и хранителния статус на вече засегнати пациенти, но причинно-следствена връзка между конкретен период на гладуване и диагнозата на Венков не е публично установена.

Предстои Венков да продължи терапията си и да премине планираните контролни изследвания, които трябва да покажат как се развива състоянието му.

Източник: plovdiv24.bg