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Чикагото от „Игри на волята“ е диагностициран с болест на Крон след гладуването в риалитито
  Тема: Известни личности

Чикагото от „Игри на волята“ е диагностициран с болест на Крон след гладуването в риалитито

2 Ноември, 2026 07:19 1 415 3

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  • здраве

Теодор Венков е в болничен след близо година изследвания

Чикагото от „Игри на волята“ е диагностициран с болест на Крон след гладуването в риалитито - 1
Снимка: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Теодор Венков, познат на зрителите като Чикагото от „Игри на волята“, е получил окончателна диагноза след близо година медицински изследвания. Лекарите са установили, че продължителните му стомашно-чревни проблеми са свързани с болест на Крон.

Миньорът е разказал пред „Уикенд“, че според медицинските специалисти заболяването е имунно и че те са свързали появата му с гладуването по време на участието му в риалити формата.

Венков е в болничен

В момента Венков не посещава работното си място и е в болничен. По думите му ежедневието му е подчинено на лечението, което определя като сложно и продължително.

„Заболяването е имунно и изисква сложно лечение. Най-неприятното е, че може да си остане и завинаги. Лекарите ми обясниха, че съм го отключил покрай гладуването в „Игри на волята“,

казва Венков.

Той е уточнил, че след шест месеца му предстоят нови изследвания.

„След шест месеца отново ще ходя на колоноскопия и гастроскопия, а дотогава ще спазвам строга диета и ще пия хапчета с шепи“,

заявява участникът.

Какво е известно за болестта на Крон

Болестта на Крон е хронично възпалително заболяване, което може да засегне различни части на храносмилателната система. Симптомите и протичането са различни при отделните пациенти, а диагнозата обикновено се поставя след съчетаване на медицинска история, прегледи и изследвания, сред които ендоскопски процедури.

Националният институт по диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания на САЩ посочва, че точната причина за заболяването не е установена. Според медицинската информация развитието му вероятно е свързано с комбинация от генетични фактори, особености на имунния отговор и фактори на средата. Няма потвърдено медицинско доказателство, че гладуването само по себе си причинява болестта на Крон. Данните показват, че храненето може да влияе на симптомите и хранителния статус на вече засегнати пациенти, но причинно-следствена връзка между конкретен период на гладуване и диагнозата на Венков не е публично установена.

Предстои Венков да продължи терапията си и да премине планираните контролни изследвания, които трябва да покажат как се развива състоянието му.

Източник: plovdiv24.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    3 2 Отговор
    Те там в тези Игри на волята разболяват и осокатяват хората с безумните си правила. Това не е нормално. За едни мизерни хонорари. Вероятно играчите подписват, че няма да ги съдят.

    07:59 02.11.2026

  • 2 Реалист

    3 1 Отговор
    То счупени ръце, то пукнати глави, то причерняване от глад, изкълчени крака, рани и какво ли не в тези тъпи игри.

    08:00 02.11.2026

  • 3 Освалдо Риос

    0 1 Отговор
    Лепнал го е заради нощните снимки за китайския пазар.

    08:12 02.11.2026