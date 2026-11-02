Сидни Суини е сред фаворитите за ново момиче на Бонд

В ролята на следващото момиче на Джеймс Бонд Сидни Суини би съчетала актьорски талант, холивудски стил и по-съвременен образ на жената до легендарния шпионин. Такава позиция изрази Трина Паркс, която участва като партньорка на агент 007 във филма „Диамантите са вечни“ от 1971 г.

„Сидни би се справила чудесно“, заяви Паркс пред британския „Телеграф“. Според нея Сидни Суини има разнообразен актьорски опит и умее да представя собствената си сексуалност без това да определя единствено образа ѝ.

Паркс допълни, че актрисата притежава „класически холивудски стил и изисканост“, които според нея биха се вписали в света на Джеймс Бонд. Тя смята, че съвременната публика очаква до агент 007 да стои независима жена, която сама определя границите и избора си.

79-годишната Трина Паркс остава част от историята на поредицата като първата чернокожа актриса в ролята на момиче на Бонд. В „Диамантите са вечни“ тя играе убийцата Тъмпър заедно с Шон Конъри.

First up we have Bond Girl Trina Parks singing “Diamonds are Forever” somewhere in Florida at some point in time (https://t.co/DvCvVyiuFc) #MadWed #TrinaParks https://t.co/GWw163x27A — Dr. Dani Sanchez,MFA, PhD. (She/They) (@analgesicsleep) February 20, 2025

По-рано през годината Паркс заяви, че следващият Джеймс Бонд трябва да бъде моногамен, за да отразява по-добре съвременния свят. Тя не отхвърля романтиката и съблазняването, но настоява женските персонажи да бъдат равнопоставени, а отношенията им с Бонд да не се основават единствено на външността му.

„Жените трябва да бъдат равнопоставени“, подчерта Трина Паркс.

Финалният подбор за ролята на Джеймс Бонд продължава

Коментарите на Паркс идват на фона на финалния етап от избора на новия актьор за ролята на Джеймс Бонд. Сред имената, свързвани с пробните снимки, са Джак Лоудън, Калъм Търнър и Джош О'Конър. Според информацията на „Индипендънт“ се разглежда и четвърти актьор, чиято самоличност не е потвърдена.

Бившият кастинг директор Деби Макуилямс, участвала в избора на Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг, защити идеята Бонд да запази своята загадъчност. По думите ѝ публиката не трябва да знае прекалено много за личния живот на героя, защото това е част от природата на шпионина.

В дискусията за бъдещето на поредицата се включи и Бен Уишоу, който изигра специалиста по джаджи Кю във филмите с Даниъл Крейг. Според него франчайзът трябва да бъде напълно преосмислен. Засега няма официално обявени нито нов актьор за ролята на Бонд, нито актриса за следващата му любовна партньорка.