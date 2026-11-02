Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Сидни Суини е сред фаворитите за ново момиче на Бонд
  Тема: Известни личности

Сидни Суини е сред фаворитите за ново момиче на Бонд

2 Ноември, 2026 19:29 891 10

  • сидни суини-
  • джеймс бонд-
  • трина паркc-
  • холивуд-
  • кино

Бившата екранна партньорка на агент 007 Трина Паркс смята, че актрисата съчетава талант, стил и независимост

Сидни Суини е сред фаворитите за ново момиче на Бонд - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В ролята на следващото момиче на Джеймс Бонд Сидни Суини би съчетала актьорски талант, холивудски стил и по-съвременен образ на жената до легендарния шпионин. Такава позиция изрази Трина Паркс, която участва като партньорка на агент 007 във филма „Диамантите са вечни“ от 1971 г.

„Сидни би се справила чудесно“, заяви Паркс пред британския „Телеграф“. Според нея Сидни Суини има разнообразен актьорски опит и умее да представя собствената си сексуалност без това да определя единствено образа ѝ.

Паркс допълни, че актрисата притежава „класически холивудски стил и изисканост“, които според нея биха се вписали в света на Джеймс Бонд. Тя смята, че съвременната публика очаква до агент 007 да стои независима жена, която сама определя границите и избора си.

79-годишната Трина Паркс остава част от историята на поредицата като първата чернокожа актриса в ролята на момиче на Бонд. В „Диамантите са вечни“ тя играе убийцата Тъмпър заедно с Шон Конъри.

По-рано през годината Паркс заяви, че следващият Джеймс Бонд трябва да бъде моногамен, за да отразява по-добре съвременния свят. Тя не отхвърля романтиката и съблазняването, но настоява женските персонажи да бъдат равнопоставени, а отношенията им с Бонд да не се основават единствено на външността му.

„Жените трябва да бъдат равнопоставени“, подчерта Трина Паркс.

Финалният подбор за ролята на Джеймс Бонд продължава

Коментарите на Паркс идват на фона на финалния етап от избора на новия актьор за ролята на Джеймс Бонд. Сред имената, свързвани с пробните снимки, са Джак Лоудън, Калъм Търнър и Джош О'Конър. Според информацията на „Индипендънт“ се разглежда и четвърти актьор, чиято самоличност не е потвърдена.

Бившият кастинг директор Деби Макуилямс, участвала в избора на Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг, защити идеята Бонд да запази своята загадъчност. По думите ѝ публиката не трябва да знае прекалено много за личния живот на героя, защото това е част от природата на шпионина.

В дискусията за бъдещето на поредицата се включи и Бен Уишоу, който изигра специалиста по джаджи Кю във филмите с Даниъл Крейг. Според него франчайзът трябва да бъде напълно преосмислен. Засега няма официално обявени нито нов актьор за ролята на Бонд, нито актриса за следващата му любовна партньорка.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дан4о

    5 0 Отговор
    Бонд порн пародия!

    Коментиран от #4

    19:34 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тази

    5 0 Отговор
    Има хубави гърди и до там, в лице не ми харесва. Правилни черти има, но някакси не е красавица. Надолу има статия Барбара Палвин, ето това е хубава жена или дъщерята на Сидни Крауфорд е хубава също.

    19:41 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гретиния

    4 0 Отговор
    Да ми изсъхнат ръчичките ако го пипна заради тая!

    19:47 02.11.2026

  • 6 Роджър Мур 007 ⛷️

    3 0 Отговор
    Ха тука аз да кажа! Няма по-подготвена от Сидни за ролята. 😛

    19:55 02.11.2026

  • 7 Артилерист

    2 0 Отговор
    В една от книгите на Ян Флеминг за Бонд има интервю с шефа на английското разузнаване. На директния въпрос дали има нещо вярно в богатото героизиране на този разузнавателен агент Бонд, шефът отговаря, че те намат нищо против и дори поощряват тази възхвала, защото с тази оценка се повишава авторитета на всичкото английско разузнаване. Очаквам с любопитство да видя в новите серии за Бонд, как Суини ще се справи с епизода, в който Бонд взема компаньонката на Голд фингър (златния пръст) и с нея споделят тясното легло през целия път на влака от Маями до Вашингтон...

    Коментиран от #8

    20:07 02.11.2026

  • 8 Роджър Мур 007 ⛷️

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Артилерист":

    Пътуването с влака през България и Сърбия от колегата Шон Конъри, не беше ли "От Русия с любов"?

    В Голдфингър тоя дебелия уби компанионката и я поля със златна боя след като тя преспа с Бонд.

    Коментиран от #9

    20:28 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Христо Божинов

    0 0 Отговор
    Събче, тя е фаворит за шепата ми

    21:03 02.11.2026