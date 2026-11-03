А1 предлага седем безплатни урока за дигитална грамотност с „Онлайн умници“

По повод Деня на народните будители А1 стартира кампанията „С Онлайн умници в час“. Тя дава на учителите готови материали за уроци по онлайн безопасност, социални мрежи, разпознаване на фалшиво съдържание, дигитални следи и отговорно използване на изкуствен интелект. Кампанията е отворена за всички училища в страната до 13 декември 2026 г.

Седемте урока са достъпни безплатно в образователната платформа „Онлайн умници“ и са подходящи за ученици от 2. до 7. клас. Всеки включва план за провеждане на часа, презентация, работни листове и задачи. Учителите могат да ги използват в час на класа, по информационни технологии или в друго подходящо занятие, а учениците да проверят наученото с онлайн тестове в клас или вкъщи.

Как се участва

Учителите и учениците се регистрират в платформата и приемат условията на кампанията. След всеки проведен урок преподавателят попълва кратък формуляр за обратна връзка. Един проведен и отчетен час дава право на участие в тегленето за малки награди, а два или повече — за големите. Учениците влизат в класацията след първия успешно решен тест в час. След това събират точки с допълнителни игри, тестове и задачи. В края на кампанията награди получават участниците с най-много точки.

Сред наградите за учителите са самолетна екскурзия за двама до Кападокия, посещение на планетариум за цял клас, лаптоп, безжични слушалки и образователни абонаменти. За учениците са предвидени десет награди с преживявания, сред които кино за двама и опознаване на историята на София.

„Децата имат нужда да се научат да преценяват информацията онлайн и да защитават личните си данни. С „Онлайн умници“ даваме на учителите готови материали, с които да обсъждат тези теми в клас, а на учениците — задачи, чрез които да прилагат наученото“, коментира Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1.

Ресурси и за родители

„Онлайн умници“ предлага безплатни игри и тестове за ученици, учебни материали за учители и практични съвети за родители. Съдържанието е проверено от Центъра за безопасен интернет и се показва според избрания профил — ученик, учител или родител.

Извън кампанията платформата предлага и редовни активности, чрез които регистрираните потребители могат да натрупват точки и да участват за над 700 награди.

Пълните условия за участие, наградите и образователните ресурси са достъпни на online-umnitsi.bg.