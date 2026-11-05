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Джони Грийнууд на 55: от Radiohead до големия екран
  Тема: Известни личности

Джони Грийнууд на 55: от Radiohead до големия екран

5 Ноември, 2026 22:00 440 1

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Китаристът на Radiohead превърна експериментите със звука в кариера, която включва филмова музика, оркестрови произведения и нови международни проекти

Джони Грийнууд на 55: от Radiohead до големия екран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В студиото на Джони Грийнууд има китари, пиана, виоли, синтезатори, онди Мартено и инструменти, които трудно се побират в обичайния образ на рок музикант. Именно това любопитство към звука превръща китариста на Radiohead в един от най-разпознаваемите мултиинструменталисти на своето поколение.

Грийнууд е роден на 5 ноември 1971 г. в Оксфорд. През 2026 г. той навършва 55 години. Пълното му име е Джонатан Ричард Гай Грийнууд. В Radiohead влиза още като ученик през 1985 г., а групата постепенно се превръща в една от най-влиятелните формации в алтернативния рок.

Китаристът, който разшири границите на Radiohead

В групата Грийнууд не се ограничава до китарата. Той свири на клавишни инструменти, пиано, синтезатори, виола и онди Мартено - ранен електронен инструмент, чийто ефирен звук се превръща в част от характерната звукова среда на Radiohead.

Приносът му се усеща особено силно в албуми като OK Computer, Kid A и In Rainbows. Последният засега студиен албум на групата е A Moon Shaped Pool, издаден през 2016 г.

След седемгодишна пауза Radiohead се завърна на сцената през 2025 г. с 20 концерта в Мадрид, Болоня, Лондон, Копенхаген и Берлин. Грийнууд определи преживяването като приятно, но призна, че не знае дали групата ще запише нов материал. „Беше много хубаво отново да свиря и да слушам Том“, каза той в интервю, цитирано от NME. По думите му всички членове създават нова музика, но засега извън Radiohead.

От сцената към киното

Паралелно с работата си в Radiohead Грийнууд развива кариера като композитор. Той пише музиката към филми като Ще се лее кръв, Майсторът, Вроден порок, Невидимата нишка и Силата на кучето. С режисьора Пол Томас Андерсън работи по няколко продукции, а партитурата към Невидимата нишка му носи номинации за „Оскар“ и БАФТА.

През 2026 г. Грийнууд получи и нова номинация за „Оскар“ за оригиналната музика към филма One Battle After Another на Андерсън. Това е поредното доказателство, че името му отдавна не принадлежи само на рок сцената.

Нови посоки с The Smile и Ranjha

Заедно с Том Йорк и барабаниста Том Скинър Грийнууд участва в The Smile. Триото издаде албумите A Light for Attracting Attention, Wall of Eyes и Cutouts, като последният излезе през 2024 г.

През май 2026 г. Грийнууд представи и Ranjha - нов албум със Shye Ben Tzur и Rajasthan Express. Проектът продължава сътрудничеството, започнало с Junun през 2015 г., но този път записите са направени в студиото на Грийнууд в Оксфордшир.

Самият музикант казва, че днес свири на китара всеки ден - навик, който в началото на кариерата му не е съществувал. „Преди се чувствах като несръчен китарист и бях мързелив“, признава Грийнууд пред The Independent, цитиран от NME. По-късно именно постоянството му помага да превърне китарата от инструмент в цял език.

Източници: nme.com, theguardian.com, pitchfork.com


Великобритания
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  • 1 Те тия

    1 0 Отговор
    Имаха само една популярна песен.
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    22:06 05.11.2026