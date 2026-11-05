Питър Хамил навършва 78 години с нов албум зад гърба си

На 5 ноември 1948 г. в Ийлинг, Лондон, се ражда Питър Джоузеф Андрю Хамил – певецът, авторът на песни и музикантът, чието име остава неразделно от едно от най-необичайните явления в прогресивния рок. Днес Хамил навършва 78 години, а зад гърба му стои кариера, продължила повече от пет десетилетия.

През 1967 г. в Манчестър Хамил създава Ван дер Грааф Дженерейтър. Групата не следва обичайния модел на рок състава от епохата. В центъра ѝ са органът на Хю Бантън, ударните на Гай Евънс, саксофонът и флейтата на Дейвид Джаксън и гласът на Хамил – напрегнат, театрален и често умишлено необуздан.

Сред албумите, които определят нейния звук, са The Aerosol Grey Machine, H to He, Who Am the Only One, Pawn Hearts, Godbluff, Still Life и World Record. В интервю за Sound & Vision Хамил описва музиката на групата като „едва удържан хаос“ – формулировка, която обобщава сблъсъка между сложните композиции, мрачните текстове и импровизационната енергия на Ван дер Грааф Дженерейтър.

Между групата и соловата сцена

Хамил не ограничава писането си до груповия формат. Соловият му дебют Fool’s Mate излиза през 1971 г., а през 1975 г. той записва Nadir’s Big Chance – по-суров и директен албум, който по-късно привлича вниманието и на фигури от пънк сцената.

Паралелно с периодите на активност на Ван дер Грааф Дженерейтър Хамил изгражда самостоятелна дискография с десетки албуми. Групата се събира отново през XXI век, а през 2016 г. издава Do Not Disturb. В разговор със Sound & Vision Хамил казва, че между музиката и текста трябва да има „някаква връзка“, дори когато двата елемента са поставени в противопоставяне.

Новият албум „Tears In Time“

През 2026 г. Хамил издава Tears In Time – албум с 11 песни и първата му колекция от нов авторски материал след From The Trees от 2017 г. Пет години по-рано той записва In Translation, съставен от интерпретации на чужди песни.

Материалът в новата продукция е създаван и записван в различни моменти между 1991 и 2026 г. В интервю за Louder Хамил казва: „Тези песни дълго съзряваха и се оформяха. Радвам се от начина, по който се получиха.“

Така рожденият ден на Питър Хамил съвпада с нов етап в неговата солова работа. Музикантът, който никога не се вписва напълно в етикета „прогресивен рок“, продължава да пише музика със същото усещане за риск, напрежение и личен почерк, което превръща Ван дер Грааф Дженерейтър в една от най-разпознаваемите групи на 70-те години.

Източници: allmusic.com, soundandvision.com, loudersound.com