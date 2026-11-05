Путин продължава кървавата си стратегия: руски удари по болници и хуманитарни центрове

Масирани руски атаки срещу украински градове показват, че Кремъл използва страданията на мирното население като инструмент на войната. Това пише военният експерт Хамиш дьо Бретън-Гордън в авторска статия за британския вестник The Telegraph.

По думите му в рамките на два дни руските сили са атакували център за раздаване на хуманитарна помощ, хоспис и болница. При ударите са загинали до 50 цивилни, а десетки са били ранени.

Ударът по училището в Комишуваха

Най-много жертви е причинила руска управляема авиобомба, попаднала в училище в селището Комишуваха в Запорожка област. Според публикацията са загинали най-малко 43 души, а над 50 души може да са останали под развалините.

Украинският президент Володимир Зеленски е определил атаката като едно от най-големите масови убийства, извършени от Русия от началото на пълномащабната война.

„Ударът срещу цивилни без каквато и да е военна цел е военно престъпление. Това е още едно мрачно напомняне, че за Путин страданията на мирното население не са съпътстваща щета, а инструмент на войната“, пише дьо Бретън-Гордън.

Окончателната правна квалификация на конкретен удар е от компетентността на разследващите органи и съдилищата. В статията оценката за военно престъпление е представена като позиция на автора.

Ударите по енергетиката се засилват преди зимата

Експертът обръща внимание и на руската кампания срещу енергийната инфраструктура на Украйна. За една нощ Русия е изстреляла 289 ударни дрона, 17 балистични и 59 крилати ракети. Според публикацията това е най-голямата атака срещу украински енергийни обекти през годината.

Дьо Бретън-Гордън смята, че целта е украинското население да бъде лишено от електроенергия, отопление и нормални условия за живот, особено преди зимата.

Война на изтощение

„Ако не може да победи Въоръжените сили на Украйна на бойното поле, Путин може да се опита да сплаши и тероризира цивилното население, за да го принуди да се подчини“, посочва експертът.

В анализа се посочва, че украинската армия продължава да нанася значителни загуби на руските сили. Според оценката на дьо Бретън-Гордън общите руски загуби се приближават към 2 милиона души. Той сравнява сегашната война на изтощение с мащаба на бойните действия, които Европа не е виждала от Първата световна война.

„Украйна може да е по-малка по численост и въоръжение, но многократно е показвала, че решимостта, изобретателността и технологичното превъзходство могат да надделеят над грубата сила“, пише експертът.

В заключението си той допуска, че руското общество може в крайна сметка да осъзнае последиците от политиката на Владимир Путин и от опита му да реализира имперските си амбиции за сметка на цяло поколение.

Източници: unian.net