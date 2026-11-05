Путин продължава кървавата си стратегия: руски удари по болници и хуманитарни центрове

Масирани руски атаки срещу украински градове показват, че Кремъл използва страданията на мирното население като инструмент на войната. Това пише военният експерт Хамиш дьо Бретън-Гордън в авторска статия за британския вестник The Telegraph.
По думите му в рамките на два дни руските сили са атакували център за раздаване на хуманитарна помощ, хоспис и болница. При ударите са загинали до 50 цивилни, а десетки са били ранени.
Ударът по училището в Комишуваха
Най-много жертви е причинила руска управляема авиобомба, попаднала в училище в селището Комишуваха в Запорожка област. Според публикацията са загинали най-малко 43 души, а над 50 души може да са останали под развалините.
Украинският президент Володимир Зеленски е определил атаката като едно от най-големите масови убийства, извършени от Русия от началото на пълномащабната война.„Ударът срещу цивилни без каквато и да е военна цел е военно престъпление. Това е още едно мрачно напомняне, че за Путин страданията на мирното население не са съпътстваща щета, а инструмент на войната“, пише дьо Бретън-Гордън.
Окончателната правна квалификация на конкретен удар е от компетентността на разследващите органи и съдилищата. В статията оценката за военно престъпление е представена като позиция на автора.
Ударите по енергетиката се засилват преди зимата
Експертът обръща внимание и на руската кампания срещу енергийната инфраструктура на Украйна. За една нощ Русия е изстреляла 289 ударни дрона, 17 балистични и 59 крилати ракети. Според публикацията това е най-голямата атака срещу украински енергийни обекти през годината.
Дьо Бретън-Гордън смята, че целта е украинското население да бъде лишено от електроенергия, отопление и нормални условия за живот, особено преди зимата.„Ако не може да победи Въоръжените сили на Украйна на бойното поле, Путин може да се опита да сплаши и тероризира цивилното население, за да го принуди да се подчини“, посочва експертът.
Война на изтощение
В анализа се посочва, че украинската армия продължава да нанася значителни загуби на руските сили. Според оценката на дьо Бретън-Гордън общите руски загуби се приближават към 2 милиона души. Той сравнява сегашната война на изтощение с мащаба на бойните действия, които Европа не е виждала от Първата световна война.
„Украйна може да е по-малка по численост и въоръжение, но многократно е показвала, че решимостта, изобретателността и технологичното превъзходство могат да надделеят над грубата сила“, пише експертът.
В заключението си той допуска, че руското общество може в крайна сметка да осъзнае последиците от политиката на Владимир Путин и от опита му да реализира имперските си амбиции за сметка на цяло поколение.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кефя се
23:19 05.11.2026
3 Не става ясно в статията според
Коментиран от #51
23:21 05.11.2026
4 М.АТ.
Коментиран от #14
23:22 05.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Без име..
23:25 05.11.2026
8 Без име..
23:26 05.11.2026
9 хахахахха
23:26 05.11.2026
10 В заключението си експерта защо
23:26 05.11.2026
11 Без име..
23:28 05.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Така война не се печели
23:31 05.11.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "М.АТ.":Никой не коментира кофата със златни коронки , намерена и снимана в къщата на ужасите край Киев. Това познато ли ви е? Същото, като в Аушвиц и Бухенвалд.
23:31 05.11.2026
15 Без име..
23:33 05.11.2026
16 Сатана Z
23:33 05.11.2026
17 Сатана Z
Коментиран от #38, #47
23:35 05.11.2026
18 Един
23:35 05.11.2026
19 Ъъъ
90+ убити и ранени, но нито едно дете? И какво е това училище с поне 93 възрастни вътре? Това учители ли са? И колко ученици учат там, че имат толкова "учители?
23:35 05.11.2026
20 Джуджето Путен
Коментиран от #55
23:35 05.11.2026
21 Гориил
Коментиран от #37
23:35 05.11.2026
22 И кво да каже нагличански експерт Хамиш
23:36 05.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И кой казва това, че
23:42 05.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гориил
23:44 05.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Руснаците убият на ден 30, 40 цивилни
Коментиран от #43
23:47 05.11.2026
36 Сатаната
Коментиран от #40
23:49 05.11.2026
37 Маймуне ,
До коментар #21 от "Гориил":Сигуренн съм , че путин много е "загрижен" за руззкие ...
23:50 05.11.2026
38 Ел Мунчо
До коментар #17 от "Сатана Z":Не ... пуснаха тока в куба ама за кратко
Коментиран от #42
23:51 05.11.2026
39 По училище ни болница
23:51 05.11.2026
40 Свети Петър
До коментар #36 от "Сатаната":Има още добри дела да върши,няма да ти го дам
Коментиран от #44
23:52 05.11.2026
41 И вие продължавате
23:52 05.11.2026
42 🐒🐒🐒🐒
До коментар #38 от "Ел Мунчо":В София пуснаха ли го вече?
Коментиран от #53
23:52 05.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Сатаната
До коментар #40 от "Свети Петър":Може! Но армията му при Кобзон нараства и ще трябва да ги ръководи, хахаха
Коментиран от #45, #57
23:54 05.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Е затова Европа ще налива още пари
Коментиран от #48
23:57 05.11.2026
47 Сатанизирания ,
До коментар #17 от "Сатана Z":Колко ви пуснаха парното и топлата вода у Софията ... 😊
23:59 05.11.2026
48 Ще налива
До коментар #46 от "Е затова Европа ще налива още пари":ако има. Ще ти дерат десет кожи и пак Русия ще победи
Коментиран от #52
23:59 05.11.2026
49 Ситуацията с електроснабдяването в
00:01 06.11.2026
50 Биби
00:04 06.11.2026
51 Мани го
До коментар #3 от "Не става ясно в статията според":Има един във Факти дето много обича студовете и да им е студено на хората.
00:04 06.11.2026
52 Друг път
До коментар #48 от "Ще налива":Русия е на изпарения вече.На фронта почти няма руснаци в армията им.Събират всякакви от цял свят и ги пращат е окопите.
Коментиран от #54
00:04 06.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хахаха
До коментар #52 от "Друг път":за украинското ТЦК ли говориш. БУСификацията върви с пълна сила. В къщите на ужасите ги видя цял свят. Хахаха
Коментиран от #56
00:07 06.11.2026
55 Не е
До коментар #20 от "Джуджето Путен":Вярно! Избиването на укрофашисти не е избиване на комплекси, а добро дело.
00:15 06.11.2026
56 Ел Мунчо
До коментар #54 от "Хахаха":Жълти чушлета напрееед
00:17 06.11.2026
57 Само
До коментар #44 от "Сатаната":Толкова ли ти роди главата? Така е такива като тебе, като ви ръководи една муха без глава от Брюксел.
00:18 06.11.2026
58 ТРЯБВА СПЕШНО ВЪСПИРАНЕ.
00:21 06.11.2026