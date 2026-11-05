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Путин продължава кървавата си стратегия: руски удари по болници и хуманитарни центрове
  Тема: Украйна

Путин продължава кървавата си стратегия: руски удари по болници и хуманитарни центрове

5 Ноември, 2026 23:16 849 58

  • войната в украйна-
  • владимир путин-
  • руски удари-
  • цивилни жертви-
  • енергийна инфраструктура

Хамиш дьо Бретън-Гордън определя ударите по украински градове и енергийни обекти като опит за тероризиране на населението

Путин продължава кървавата си стратегия: руски удари по болници и хуманитарни центрове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масирани руски атаки срещу украински градове показват, че Кремъл използва страданията на мирното население като инструмент на войната. Това пише военният експерт Хамиш дьо Бретън-Гордън в авторска статия за британския вестник The Telegraph.

По думите му в рамките на два дни руските сили са атакували център за раздаване на хуманитарна помощ, хоспис и болница. При ударите са загинали до 50 цивилни, а десетки са били ранени.

Ударът по училището в Комишуваха

Най-много жертви е причинила руска управляема авиобомба, попаднала в училище в селището Комишуваха в Запорожка област. Според публикацията са загинали най-малко 43 души, а над 50 души може да са останали под развалините.

Украинският президент Володимир Зеленски е определил атаката като едно от най-големите масови убийства, извършени от Русия от началото на пълномащабната война.

„Ударът срещу цивилни без каквато и да е военна цел е военно престъпление. Това е още едно мрачно напомняне, че за Путин страданията на мирното население не са съпътстваща щета, а инструмент на войната“, пише дьо Бретън-Гордън.

Окончателната правна квалификация на конкретен удар е от компетентността на разследващите органи и съдилищата. В статията оценката за военно престъпление е представена като позиция на автора.

Ударите по енергетиката се засилват преди зимата

Експертът обръща внимание и на руската кампания срещу енергийната инфраструктура на Украйна. За една нощ Русия е изстреляла 289 ударни дрона, 17 балистични и 59 крилати ракети. Според публикацията това е най-голямата атака срещу украински енергийни обекти през годината.

Дьо Бретън-Гордън смята, че целта е украинското население да бъде лишено от електроенергия, отопление и нормални условия за живот, особено преди зимата.

„Ако не може да победи Въоръжените сили на Украйна на бойното поле, Путин може да се опита да сплаши и тероризира цивилното население, за да го принуди да се подчини“, посочва експертът.

Война на изтощение

В анализа се посочва, че украинската армия продължава да нанася значителни загуби на руските сили. Според оценката на дьо Бретън-Гордън общите руски загуби се приближават към 2 милиона души. Той сравнява сегашната война на изтощение с мащаба на бойните действия, които Европа не е виждала от Първата световна война.

„Украйна може да е по-малка по численост и въоръжение, но многократно е показвала, че решимостта, изобретателността и технологичното превъзходство могат да надделеят над грубата сила“, пише експертът.

В заключението си той допуска, че руското общество може в крайна сметка да осъзнае последиците от политиката на Владимир Путин и от опита му да реализира имперските си амбиции за сметка на цяло поколение.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кефя се

    27 11 Отговор
    как реве УНИАН 🤣🤣🤣

    23:19 05.11.2026

  • 3 Не става ясно в статията според

    18 10 Отговор
    експерта "Ударите по енергетиката се засилват преди зимата" трябвало ли е тези удари да се засилят през лятото още? Късно ли е преди зимата да са засилени ударите?

    Коментиран от #51

    23:21 05.11.2026

  • 4 М.АТ.

    23 10 Отговор
    Кървавата стратегия на зеленияС@п0л е в къщите на Ужасите, където измъчва свои.

    Коментиран от #14

    23:22 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Без име..

    25 6 Отговор
    Га стреляте по руските в Донбас ,ви беше ,,хубаво,,а??.Сега рев и сополи..

    23:25 05.11.2026

  • 8 Без име..

    19 5 Отговор
    По тъпо от окропа няма !.Жалко ,тъжно..

    23:26 05.11.2026

  • 9 хахахахха

    23 6 Отговор
    и що не ги показват тези "цивилни", както по рано споменах,пропагандата ви става все по пошла,направо се излагате че поствате такива измишльотини

    23:26 05.11.2026

  • 10 В заключението си експерта защо

    19 6 Отговор
    не допуска, че Украинското общество може в крайна сметка да осъзнае последиците от политиката на Зеленски и от опита му да достигне богатствата на Мъск за сметка на цяло поколение Украински граждани?

    23:26 05.11.2026

  • 11 Без име..

    17 7 Отговор
    Зеления пор появи ви на среща на латинските държави в Испания ..да проси пари пари от тия мишоци..без даe поканен .Хехе.Безсрамно хавно..

    23:28 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така война не се печели

    8 14 Отговор
    Но сега ще умрат няколко руски генерала.

    23:31 05.11.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    16 8 Отговор

    До коментар #4 от "М.АТ.":

    Никой не коментира кофата със златни коронки , намерена и снимана в къщата на ужасите край Киев. Това познато ли ви е? Същото, като в Аушвиц и Бухенвалд.

    23:31 05.11.2026

  • 15 Без име..

    11 5 Отговор
    По безсрамен и нагъл индивид от окропа няма ..Като Шефчето ,със зеленото костюмче .

    23:33 05.11.2026

  • 16 Сатана Z

    10 5 Отговор
    Явно в Европа са си оправили хладилниците и днес пак се връщат на бойния полигон Украйна.,само забравиха да споменат за детските градини нападнати от Кумчо Путин

    23:33 05.11.2026

  • 17 Сатана Z

    10 5 Отговор
    Абе,пуснаха ли парното в Kyiв?

    Коментиран от #38, #47

    23:35 05.11.2026

  • 18 Един

    4 5 Отговор
    Дълго ще гори в ада.

    23:35 05.11.2026

  • 19 Ъъъ

    9 3 Отговор
    "Според публикацията са загинали най-малко 43 души, а над 50 души може да са останали под развалините."

    90+ убити и ранени, но нито едно дете? И какво е това училище с поне 93 възрастни вътре? Това учители ли са? И колко ученици учат там, че имат толкова "учители?

    23:35 05.11.2026

  • 20 Джуджето Путен

    8 10 Отговор
    Най голямото избиване на комплекси в историята в 21ви век

    Коментиран от #55

    23:35 05.11.2026

  • 21 Гориил

    16 8 Отговор
    За съжаление, ударите по индустриални и енергийни обекти на НАТО и Украйна не са имунизирани срещу странични ефекти. Руските оператори на дронове полагат всички усилия, за да предпазят хората от трагични последици. Трябва обаче да се има предвид, че генералите на украинската армия са безразлични и равнодушни към живота и здравето на украинците. Почти всички складове за оръжие и монтажни мощности са хитро разположени в гъсто населени жилищни райони. Понякога жителите излизат на улиците и искат складовете и фабриките да бъдат преместени далеч от жилищните сгради, но украинските офицери ги заплашват с побоища и екзекуции.

    Коментиран от #37

    23:35 05.11.2026

  • 22 И кво да каже нагличански експерт Хамиш

    11 4 Отговор
    Та нали заради британците бе суспендиран договорения и почти подписан мир!!! И кръвта е по техните ръце

    23:36 05.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И кой казва това, че

    5 2 Отговор
    се сте го тропосали дори в заглавието, като Факт?!

    23:42 05.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гориил

    12 5 Отговор
    За всяка украинска атака срещу цивилни в Русия, НАТО и украинските генерали получават тройно повече от това при ответни удари. По-голямата част от тях не искат да умрат безсмислено, но Европейският съюз отказва да изключи конвейера на смъртта.

    23:44 05.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Руснаците убият на ден 30, 40 цивилни

    5 12 Отговор
    ВСУ денацифицират по 2000 руски войници по фронтовете.на всеки 24 часа.

    Коментиран от #43

    23:47 05.11.2026

  • 36 Сатаната

    4 8 Отговор
    Скоро ще си прибера Путенчо!

    Коментиран от #40

    23:49 05.11.2026

  • 37 Маймуне ,

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    Сигуренн съм , че путин много е "загрижен" за руззкие ...

    23:50 05.11.2026

  • 38 Ел Мунчо

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Не ... пуснаха тока в куба ама за кратко

    Коментиран от #42

    23:51 05.11.2026

  • 39 По училище ни болница

    1 6 Отговор
    Безсилие.

    23:51 05.11.2026

  • 40 Свети Петър

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сатаната":

    Има още добри дела да върши,няма да ти го дам

    Коментиран от #44

    23:52 05.11.2026

  • 41 И вие продължавате

    7 0 Отговор
    Да си пеете една и съща пропаганда. Хората четаг и независими източници.

    23:52 05.11.2026

  • 42 🐒🐒🐒🐒

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ел Мунчо":

    В София пуснаха ли го вече?

    Коментиран от #53

    23:52 05.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Сатаната

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "Свети Петър":

    Може! Но армията му при Кобзон нараства и ще трябва да ги ръководи, хахаха

    Коментиран от #45, #57

    23:54 05.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Е затова Европа ще налива още пари

    3 6 Отговор
    Копейките да не се оплакват.

    Коментиран от #48

    23:57 05.11.2026

  • 47 Сатанизирания ,

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Колко ви пуснаха парното и топлата вода у Софията ... 😊

    23:59 05.11.2026

  • 48 Ще налива

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "Е затова Европа ще налива още пари":

    ако има. Ще ти дерат десет кожи и пак Русия ще победи

    Коментиран от #52

    23:59 05.11.2026

  • 49 Ситуацията с електроснабдяването в

    3 0 Отговор
    Украйна се влошава поради промяна в руската тактика на удари и значителното увеличаване на интензивността на атаките срещу енергийната инфраструктура. Руските войски в момента едновременно атакуват електроцентрали и електропреносни съоръжения, което значително усложнява възстановяването на енергийната система. Това е мнението от 5 ноември на енергийната компания DTEK в Украйна, обяснявайки причините за увеличаването на прекъсванията на електрозахранването. Според компанията, само през последните три дни руските войски са нанели 78 удара по енергийната инфраструктура на Украйна. За сравнение, през 2022 г. са били регистрирани само 11 масови атаки насочени главно срещу електроцентрали. DTEK е подчертал, че сега характерът на нападенията се е променил. Освен към производствените предприятия, руските войски системно атакуват инфраструктурата, която осигурява преноса на електроенергия към потребителите.

    00:01 06.11.2026

  • 50 Биби

    0 4 Отговор
    Путилифона баче Пудче измяка каде било верно роднинството на тавариш Менгеле и татароменгяните деа!

    00:04 06.11.2026

  • 51 Мани го

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не става ясно в статията според":

    Има един във Факти дето много обича студовете и да им е студено на хората.

    00:04 06.11.2026

  • 52 Друг път

    0 4 Отговор

    До коментар #48 от "Ще налива":

    Русия е на изпарения вече.На фронта почти няма руснаци в армията им.Събират всякакви от цял свят и ги пращат е окопите.

    Коментиран от #54

    00:04 06.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Друг път":

    за украинското ТЦК ли говориш. БУСификацията върви с пълна сила. В къщите на ужасите ги видя цял свят. Хахаха

    Коментиран от #56

    00:07 06.11.2026

  • 55 Не е

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Джуджето Путен":

    Вярно! Избиването на укрофашисти не е избиване на комплекси, а добро дело.

    00:15 06.11.2026

  • 56 Ел Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Хахаха":

    Жълти чушлета напрееед

    00:17 06.11.2026

  • 57 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Сатаната":

    Толкова ли ти роди главата? Така е такива като тебе, като ви ръководи една муха без глава от Брюксел.

    00:18 06.11.2026

  • 58 ТРЯБВА СПЕШНО ВЪСПИРАНЕ.

    0 0 Отговор
    ТОЗИ ЧОВЕК Е ОБИЕЦ ТЕРОРИСТ МЕЗМИЛОСТФН БЕЗСЪВЕСТЕН ОПАСФН ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ

    00:21 06.11.2026

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