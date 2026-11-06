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Люси Дяковска: Едва преживях последните два месеца (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Люси Дяковска: Едва преживях последните два месеца (СНИМКА)

6 Ноември, 2026 12:01 2 002 15

  • люси дяковска-
  • автопортрет-
  • тежък период-
  • лично признание

Певицата разкри, че тежкият период е оставил следи върху лицето и емоционалното ѝ състояние. Тя не уточнява каква е причината за преживяното

Люси Дяковска: Едва преживях последните два месеца (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Едва преживях последните два месеца“ – така Люси Дяковска описва скорошен период, който определя като един от най-трудните в живота си. Певицата споделя, че преживяното е оставило следи както върху физическото ѝ състояние, така и върху емоционалния ѝ свят.

Гласовитата Люси не разкрива каква е причината за тежките осем седмици. Тя обаче описва ежедневието си като поредица от постоянни усилия, редки моменти на подобрение и много повече спадове. По думите ѝ последиците от този период все още са осезаеми.

Поп звездата обръща внимание и на промените във външния си вид. Тя признава, че преживяното вече личи по лицето ѝ и заявява, че не се опитва да прикрива следите от трудния период.

Макар да е позната с енергичната си и весела природа, Люси Дяковска показва уязвимост и проговори за личните битки, които често остават невидими зад усмивката. Тя описва живота като непрекъснато изпитание, но заедно с това заявява приемане на себе си такава, каквато е.

В разгара на трудния период Люси Дяковска е създала автопортрет, който определя като особено искрен. Според нея снимката не отразява само външността ѝ, а и емоционалното състояние, в което се намира.

В посланието си певицата използва образа на цвете, за да изрази отношението си към собствената чувствителност. Тя не свежда себе си до трудностите, през които е преминала, а говори за приемане на своята крехкост.

Каква точно е причината за тежките два месеца, Дяковска засега не посочва. но от думите ѝ става ясно, че възстановяването ѝ продължава.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кучето на Мими 🐕

    23 7 Отговор
    Горката,сигурно са и наритали кучънцито. 🐕😪🐕

    12:04 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Екарисаж

    15 0 Отговор
    След Кнопа и веждичката, щеше да ни дойде в повече.

    12:10 06.11.2026

  • 5 Зико

    22 3 Отговор
    Лоши периоди имаме всички. Ама това що пише на английски? И то ли ще се отказва от паспорта?

    12:13 06.11.2026

  • 6 мдаааа

    10 1 Отговор
    Пък аз съм цъфнал и вързал

    12:16 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Д-р Хаус

    16 2 Отговор
    Нарича се дъртизъм това състояние

    12:29 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 МП4

    6 0 Отговор
    Поредната превзета ;)

    12:51 06.11.2026

  • 14 Кнопа

    5 1 Отговор
    Тая с червената рунтава коса е лесбийка. Сама си призна преди години.

    13:15 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.