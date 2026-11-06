Люси Дяковска: Едва преживях последните два месеца (СНИМКА)

„Едва преживях последните два месеца“ – така Люси Дяковска описва скорошен период, който определя като един от най-трудните в живота си. Певицата споделя, че преживяното е оставило следи както върху физическото ѝ състояние, така и върху емоционалния ѝ свят.

Гласовитата Люси не разкрива каква е причината за тежките осем седмици. Тя обаче описва ежедневието си като поредица от постоянни усилия, редки моменти на подобрение и много повече спадове. По думите ѝ последиците от този период все още са осезаеми.

Поп звездата обръща внимание и на промените във външния си вид. Тя признава, че преживяното вече личи по лицето ѝ и заявява, че не се опитва да прикрива следите от трудния период.

Макар да е позната с енергичната си и весела природа, Люси Дяковска показва уязвимост и проговори за личните битки, които често остават невидими зад усмивката. Тя описва живота като непрекъснато изпитание, но заедно с това заявява приемане на себе си такава, каквато е.

В разгара на трудния период Люси Дяковска е създала автопортрет, който определя като особено искрен. Според нея снимката не отразява само външността ѝ, а и емоционалното състояние, в което се намира.

В посланието си певицата използва образа на цвете, за да изрази отношението си към собствената чувствителност. Тя не свежда себе си до трудностите, през които е преминала, а говори за приемане на своята крехкост.

Каква точно е причината за тежките два месеца, Дяковска засега не посочва. но от думите ѝ става ясно, че възстановяването ѝ продължава.