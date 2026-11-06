Уволниха италиански готвач, защото отказал да сложи ананас върху пица

За Давиде Тамбурела границата на кулинарията е ананасът. Италианският главен готвач отказал да приготви пица с шунка и ананас за частно събитие в ресторант „Ла Коста“ в Бризбейн, защото смятал, че това е „обида за неговата култура“. Две седмици след среща с ръководството той бил уволнен.

Случаят стигна до австралийската Комисия за справедливи трудови отношения, след като Тамбурела заяви, че е бил освободен несправедливо. В решението е записано, че отказът му не е бил еднократен. Това е бил третият случай за последните четири години, в който готвачът не се е съгласил да сложи ананас върху пица.

По време на разговорите с работодателя Тамбурела заявил, че нарежданията на ръководството „не е задължително да бъдат изпълнявани, когато оскърбяват неговата култура“. Той дори поискал от своя началник да провери колко важно е за италианците да не слагат ананас върху пицата.

От ресторанта посочили и други проблеми, свързани с поведението му, включително употреба на нецензурен език, начин на общуване с колегите и създаване на напрежение по време на работа. Собственикът Елиът Инграм заяви, че решението за уволнението е било резултат от „множество различни фактори“, а не само от спора за пицата.

Спорът е възникнал заради поръчка за частно събитие. По данни, представени пред комисията, клиентът е поискал пици с шунка и ананас. Инграм обяснил, че ресторантът се намира в Австралия, където тази комбинация е широко разпространена, и че поръчката е била разумна от гледна точка на клиента.

Тамбурела е твърдял и че трудова злополука може да е повлияла върху решението за прекратяване на договора. През април той счупил две кости на дясната си ръка, след като ударил метален парапет на работното място. Работодателят е отрекъл инцидентът, медицинският отпуск и искането за обезщетение да са били причина за уволнението.

Комисар Дженифър Хънт не е разгледала по същество дали уволнението е било законно. Жалбата е била подадена след изтичането на задължителния 21-дневен срок, а комисията не е установила изключителни обстоятелства, които да оправдаят удължаването му. Така не е било решено нито дали отказът да се приготви пица с ананас е могъл сам по себе си да доведе до уволнение, нито дали трудовата злополука е имала значение.

За Тамбурела последиците са били и извън кухнята. Той е очаквал ресторантът да го спонсорира за работна виза, която да му помогне да получи постоянно пребиваване в Австралия. След уволнението процедурата е прекратена и той е трябвало да започне отначало.

„Ла Коста“ вече е затворил след изтичането на договора за наем. Тамбурела е намерил работа в друг италиански ресторант в Бризбейн. В неговото меню обаче, поне засега, няма пица с ананас.