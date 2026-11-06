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Уволниха италиански готвач, защото отказал да сложи ананас върху пица
  Тема: Известни личности

Уволниха италиански готвач, защото отказал да сложи ананас върху пица

6 Ноември, 2026 18:58 1 050 27

  • ананас-
  • пица-
  • готвач-
  • австралия-
  • италия

Италианецът Давиде Тамбурела определи добавянето на плода като „обида за неговата култура“

Уволниха италиански готвач, защото отказал да сложи ананас върху пица - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

За Давиде Тамбурела границата на кулинарията е ананасът. Италианският главен готвач отказал да приготви пица с шунка и ананас за частно събитие в ресторант „Ла Коста“ в Бризбейн, защото смятал, че това е „обида за неговата култура“. Две седмици след среща с ръководството той бил уволнен.

Случаят стигна до австралийската Комисия за справедливи трудови отношения, след като Тамбурела заяви, че е бил освободен несправедливо. В решението е записано, че отказът му не е бил еднократен. Това е бил третият случай за последните четири години, в който готвачът не се е съгласил да сложи ананас върху пица.

По време на разговорите с работодателя Тамбурела заявил, че нарежданията на ръководството „не е задължително да бъдат изпълнявани, когато оскърбяват неговата култура“. Той дори поискал от своя началник да провери колко важно е за италианците да не слагат ананас върху пицата.

От ресторанта посочили и други проблеми, свързани с поведението му, включително употреба на нецензурен език, начин на общуване с колегите и създаване на напрежение по време на работа. Собственикът Елиът Инграм заяви, че решението за уволнението е било резултат от „множество различни фактори“, а не само от спора за пицата.

Спорът е възникнал заради поръчка за частно събитие. По данни, представени пред комисията, клиентът е поискал пици с шунка и ананас. Инграм обяснил, че ресторантът се намира в Австралия, където тази комбинация е широко разпространена, и че поръчката е била разумна от гледна точка на клиента.

Тамбурела е твърдял и че трудова злополука може да е повлияла върху решението за прекратяване на договора. През април той счупил две кости на дясната си ръка, след като ударил метален парапет на работното място. Работодателят е отрекъл инцидентът, медицинският отпуск и искането за обезщетение да са били причина за уволнението.

Комисар Дженифър Хънт не е разгледала по същество дали уволнението е било законно. Жалбата е била подадена след изтичането на задължителния 21-дневен срок, а комисията не е установила изключителни обстоятелства, които да оправдаят удължаването му. Така не е било решено нито дали отказът да се приготви пица с ананас е могъл сам по себе си да доведе до уволнение, нито дали трудовата злополука е имала значение.

За Тамбурела последиците са били и извън кухнята. Той е очаквал ресторантът да го спонсорира за работна виза, която да му помогне да получи постоянно пребиваване в Австралия. След уволнението процедурата е прекратена и той е трябвало да започне отначало.

„Ла Коста“ вече е затворил след изтичането на договора за наем. Тамбурела е намерил работа в друг италиански ресторант в Бризбейн. В неговото меню обаче, поне засега, няма пица с ананас.


Австралия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Ще го взема веднага в заведението ми.

    Коментиран от #6, #10, #17

    19:01 06.11.2026

  • 3 Прав

    25 4 Отговор
    Е готвача! Ананас върху пица е извращение!

    Коментиран от #9

    19:01 06.11.2026

  • 4 Сатана Z

    7 11 Отговор
    По принцип всеки италиански готвач плюе върху пицата защото такава е рецептата.

    19:01 06.11.2026

  • 5 Цъцъ

    14 0 Отговор
    Горкият черпак да не е имал български шефове🤣

    19:02 06.11.2026

  • 6 Хаха

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И теб, ще те отсвиpи ти ще го караш да слага кренвирши или "лютеница" 😅

    19:04 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наблюдател

    10 2 Отговор
    Това с ананаса не го разбирам. Австралийската пица трябва да е с крокодил. Крокодилското е като пилешкото, но трябва крокодилът да не е дърт. Тогава ще е жилав.

    19:13 06.11.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Прав":

    Никой не го е накарал да я яде. "Който плаща музиката , той води хорото" . Правил се е на интересен. Ударил метален предмет с ръка в кухнята и търси обезщетение. Италианците мозък в главата нямат ли, че не знаят неща, които всяко дете от малко учи от грешките си. Че и други му били виновни.

    Коментиран от #26

    19:24 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    4 2 Отговор
    Да почна и аз да казвам, че всичко, което не харесвам, оскърбявало културата ми.

    19:30 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 метача мина

    3 1 Отговор
    пак помете наляво надясно
    няма ли кой да го уволни за своеволие

    19:34 06.11.2026

  • 16 претоплените манджи

    3 0 Отговор
    повтарящи се през ден два

    19:37 06.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ?????

    5 0 Отговор
    Що са наемали италианец готвач.
    Да си бяха наели някой хаваец да им върти хавайски пици.
    И аз не ги разбирам тия хавайски пици с ананаси.

    Коментиран от #20

    19:43 06.11.2026

  • 19 Илиян Ванесов

    1 0 Отговор
    Това е пица Хавай, само такава поръчвам.

    19:45 06.11.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "?????":

    На италианците пиците им хич ги няма, но никой не реве затова. Отказал съм се да ям пица в италиански ресторант. Гледаш пещ, върти някакъв магьосник някакво тесто, но на вкус са сухи и по-лоши от пиците , дето прави арабинът на кьошето до нас. Само си харчиш парите за италианските боклуци.

    Коментиран от #21

    19:50 06.11.2026

  • 21 ?????

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Нали и аз тва пиша.
    Да си наемат араби и хавайци да им правят вкусни пици с по 1 пръст тесто.
    За кво им е италианец?

    20:00 06.11.2026

  • 22 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Ами на такава пица с шунка ако се добави и ананас е само за прасетата 🤮 кой ще го яде ? Или са искали и десерта заедно да се добави?

    20:00 06.11.2026

  • 23 корабче

    0 1 Отговор
    Щом е на заплата, трябва да прави каквото му каже шефа. Като не иска, да се връща в мръсното си италианско село и там да прави пици на баба си.

    20:01 06.11.2026

  • 24 Българин

    1 0 Отговор
    В България такива готовачи, много бой ядът!

    20:07 06.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.