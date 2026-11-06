Уволниха италиански готвач, защото отказал да сложи ананас върху пица

За Давиде Тамбурела границата на кулинарията е ананасът. Италианският главен готвач отказал да приготви пица с шунка и ананас за частно събитие в ресторант „Ла Коста“ в Бризбейн, защото смятал, че това е „обида за неговата култура“. Две седмици след среща с ръководството той бил уволнен.
Случаят стигна до австралийската Комисия за справедливи трудови отношения, след като Тамбурела заяви, че е бил освободен несправедливо. В решението е записано, че отказът му не е бил еднократен. Това е бил третият случай за последните четири години, в който готвачът не се е съгласил да сложи ананас върху пица.
По време на разговорите с работодателя Тамбурела заявил, че нарежданията на ръководството „не е задължително да бъдат изпълнявани, когато оскърбяват неговата култура“. Той дори поискал от своя началник да провери колко важно е за италианците да не слагат ананас върху пицата.
От ресторанта посочили и други проблеми, свързани с поведението му, включително употреба на нецензурен език, начин на общуване с колегите и създаване на напрежение по време на работа. Собственикът Елиът Инграм заяви, че решението за уволнението е било резултат от „множество различни фактори“, а не само от спора за пицата.
Спорът е възникнал заради поръчка за частно събитие. По данни, представени пред комисията, клиентът е поискал пици с шунка и ананас. Инграм обяснил, че ресторантът се намира в Австралия, където тази комбинация е широко разпространена, и че поръчката е била разумна от гледна точка на клиента.
Тамбурела е твърдял и че трудова злополука може да е повлияла върху решението за прекратяване на договора. През април той счупил две кости на дясната си ръка, след като ударил метален парапет на работното място. Работодателят е отрекъл инцидентът, медицинският отпуск и искането за обезщетение да са били причина за уволнението.
Комисар Дженифър Хънт не е разгледала по същество дали уволнението е било законно. Жалбата е била подадена след изтичането на задължителния 21-дневен срок, а комисията не е установила изключителни обстоятелства, които да оправдаят удължаването му. Така не е било решено нито дали отказът да се приготви пица с ананас е могъл сам по себе си да доведе до уволнение, нито дали трудовата злополука е имала значение.
За Тамбурела последиците са били и извън кухнята. Той е очаквал ресторантът да го спонсорира за работна виза, която да му помогне да получи постоянно пребиваване в Австралия. След уволнението процедурата е прекратена и той е трябвало да започне отначало.
„Ла Коста“ вече е затворил след изтичането на договора за наем. Тамбурела е намерил работа в друг италиански ресторант в Бризбейн. В неговото меню обаче, поне засега, няма пица с ананас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #10, #17
19:01 06.11.2026
3 Прав
Коментиран от #9
19:01 06.11.2026
4 Сатана Z
19:01 06.11.2026
5 Цъцъ
19:02 06.11.2026
6 Хаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И теб, ще те отсвиpи ти ще го караш да слага кренвирши или "лютеница" 😅
19:04 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Наблюдател
19:13 06.11.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Прав":Никой не го е накарал да я яде. "Който плаща музиката , той води хорото" . Правил се е на интересен. Ударил метален предмет с ръка в кухнята и търси обезщетение. Италианците мозък в главата нямат ли, че не знаят неща, които всяко дете от малко учи от грешките си. Че и други му били виновни.
Коментиран от #26
19:24 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анонимен
19:30 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 метача мина
няма ли кой да го уволни за своеволие
19:34 06.11.2026
16 претоплените манджи
19:37 06.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ?????
Да си бяха наели някой хаваец да им върти хавайски пици.
И аз не ги разбирам тия хавайски пици с ананаси.
Коментиран от #20
19:43 06.11.2026
19 Илиян Ванесов
19:45 06.11.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "?????":На италианците пиците им хич ги няма, но никой не реве затова. Отказал съм се да ям пица в италиански ресторант. Гледаш пещ, върти някакъв магьосник някакво тесто, но на вкус са сухи и по-лоши от пиците , дето прави арабинът на кьошето до нас. Само си харчиш парите за италианските боклуци.
Коментиран от #21
19:50 06.11.2026
21 ?????
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Нали и аз тва пиша.
Да си наемат араби и хавайци да им правят вкусни пици с по 1 пръст тесто.
За кво им е италианец?
20:00 06.11.2026
22 Соваж бейби
20:00 06.11.2026
23 корабче
20:01 06.11.2026
24 Българин
20:07 06.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.