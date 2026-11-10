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Станка Златева обмисля да отвори механа в Сливен
  Тема: Известни личности

Станка Златева обмисля да отвори механа в Сливен

10 Ноември, 2026 12:14 888 10

  • станка златева-
  • механа арена-
  • сливен-
  • българска борба-
  • тодор ангелов

Петкратната световна шампионка заяви, че вече няма да заема ръководни постове в борбата и търси нов път извън спорта

Станка Златева обмисля да отвори механа в Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След края на управленския си период в българската борба Станка Златева обмисля ново начинание – механа в Сливен. Заведението ще носи името „Арената“ и според информацията, цитирана от „България Днес“, е планирано да се намира до спортна зала „Станка Златева“. В него ще се предлага българска кухня.

„Нали вече съм безработна, трябва да живея от нещо, продължавам по своя път“, казва Златева. Тя допълва, че няма да се занимава повече с борба и няма да заема ръководни постове в спорта.

Промяната идва след извънредното общо събрание на Българската федерация по борба на 17 октомври 2026 г. Тогава Тодор Ангелов беше избран за председател на централата. Според публикуваните резултати той получи 94 гласа и наследи Златева на поста.

„Имах идеи, имах желание, имах кауза“

Златева заявява, че е искала клубовете да бъдат по-добре чути, децата да получат повече възможности, а България да създава нови шампиони.

„Не е лесно да се откажеш от раз от това, което обичаш, но дай боже, живот и здраве, всичко ще си дойде на мястото някога“, казва Станка Златева.

Тя не посочва конкретни срокове за откриването на механата. „Обмислям как да се случат нещата, засега съм нахвърляла някакви идеи какво точно ще правя, но не искам да говоря в конкретика“, заявява шампионката.

Малко преди да започне да мисли за новия бизнес, Златева е продала личния си бус, който е използвала в работата си за федерацията.

Вино, суджук и животът в Крушаре

Извън спортното управление Златева се занимава с производство на вино и суджук. Тя продължава да прекарва голяма част от времето си в Крушаре и не крие привързаността си към живота на село.

За суджука сама избира месото и използва 10 килограма телешко и 1 килограм свинско, към които добавя подправки. След омесването месото се оставя да съхне за четири-пет дни. Според разказа на Златева нейният суджук често събира и други борци около трапезата.

Бившата състезателка е завършила специалност „Финанси и кредит“, а след това и обучение за треньор в Националната спортна академия. Засега казва, че си почива и оставя бъдещето да покаже накъде ще поеме.

„Накъдето тръгне животът, натам. Засега малко си почивам“, споделя Златева.

Източници: hotarena.net, bntnews.bg


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    7 7 Отговор
    Ще предлага специалитетите си ....удавени в кофа кучета и котки и живи гълъби с откъснати криле !!!
    Егати гадното садистично същество ...!!!

    12:17 10.11.2026

  • 2 лорд Тенисън

    3 1 Отговор
    Може да отида да обядвам в тази механа.

    12:18 10.11.2026

  • 3 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    С танка ли шА е или без С танка идеята за меАната е Убава

    12:18 10.11.2026

  • 4 да отвори механа в Сливен

    6 2 Отговор
    където мераклии начинаещи пехливани от клиентите ще мерят сили пред клиентите
    с награден фонд
    шкембе чорба с мешана скара

    12:19 10.11.2026

  • 5 404

    8 4 Отговор
    Станка е пич

    12:20 10.11.2026

  • 6 Гост

    2 2 Отговор
    Да взима Иво Кауфланя, той е експерт по храните, а и май скоро ще е безработен и той...
    ПС
    Майтап настрана, ама успех! Ръководството явно не е било нейното, дано в това начинание и е по добре!!!

    12:24 10.11.2026

  • 7 Проумя

    4 0 Отговор
    Далеч повече й отива. Само, горките служители, ще като в "хелс китчен".

    12:42 10.11.2026

  • 8 БРАВО

    2 0 Отговор
    За това по-става

    12:52 10.11.2026

  • 9 Както пишете, така лесно ...

    3 0 Отговор
    ще вкарате Станка в беля!
    За да произвеждаш вино в България ти трябва лиценз за винарска изба
    (Разрешително и назначен Технолог)?
    Оше по- сложно е за суджука, там закона се спазва с изискванията по " ХАСАП "
    хич не е лесна работа .... забравете за тези мераци!
    Станке забрави суджука и виното , това е трудна работа!
    Може да се наложи сама да си ядеш суджука , след като вече не си там където беше!
    По- добре стани политик в някоя листа ,в Общината ,
    там нещата са по лесни и не така финансово опасни!
    В България не можеш нищо да произвеждаш , държавата отдавна е раздала "лицензите" на "определени" хора!
    И ти Станке , сама го изпита на гърба си!!!

    12:54 10.11.2026

  • 10 Дон Вито

    2 1 Отговор
    Ако управлява кръчмата като федерацията..... два месеца и фалит

    12:58 10.11.2026