Станка Златева обмисля да отвори механа в Сливен

След края на управленския си период в българската борба Станка Златева обмисля ново начинание – механа в Сливен. Заведението ще носи името „Арената“ и според информацията, цитирана от „България Днес“, е планирано да се намира до спортна зала „Станка Златева“. В него ще се предлага българска кухня.

„Нали вече съм безработна, трябва да живея от нещо, продължавам по своя път“, казва Златева. Тя допълва, че няма да се занимава повече с борба и няма да заема ръководни постове в спорта.

Промяната идва след извънредното общо събрание на Българската федерация по борба на 17 октомври 2026 г. Тогава Тодор Ангелов беше избран за председател на централата. Според публикуваните резултати той получи 94 гласа и наследи Златева на поста.

„Имах идеи, имах желание, имах кауза“

Златева заявява, че е искала клубовете да бъдат по-добре чути, децата да получат повече възможности, а България да създава нови шампиони.

„Не е лесно да се откажеш от раз от това, което обичаш, но дай боже, живот и здраве, всичко ще си дойде на мястото някога“, казва Станка Златева.

Тя не посочва конкретни срокове за откриването на механата. „Обмислям как да се случат нещата, засега съм нахвърляла някакви идеи какво точно ще правя, но не искам да говоря в конкретика“, заявява шампионката.

Малко преди да започне да мисли за новия бизнес, Златева е продала личния си бус, който е използвала в работата си за федерацията.

Вино, суджук и животът в Крушаре

Извън спортното управление Златева се занимава с производство на вино и суджук. Тя продължава да прекарва голяма част от времето си в Крушаре и не крие привързаността си към живота на село.

За суджука сама избира месото и използва 10 килограма телешко и 1 килограм свинско, към които добавя подправки. След омесването месото се оставя да съхне за четири-пет дни. Според разказа на Златева нейният суджук често събира и други борци около трапезата.

Бившата състезателка е завършила специалност „Финанси и кредит“, а след това и обучение за треньор в Националната спортна академия. Засега казва, че си почива и оставя бъдещето да покаже накъде ще поеме.

„Накъдето тръгне животът, натам. Засега малко си почивам“, споделя Златева.

Източници: hotarena.net, bntnews.bg