Сибига и Рубио потвърдиха стратегическото партньорство

Украинският външен министър Андрий Сибига се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Париж, където двамата потвърдиха значението на стратегическото партньорство между Киев и Вашингтон. Разговорите бяха посветени на мирните усилия, отбранителните способности и устойчивостта на Украйна.

„Разговорите между Андрий Сибига и Марко Рубио започнаха в Париж. Украинският външен министър и държавният секретар на САЩ ще обсъдят мирните усилия, развитието на стратегическото партньорство и укрепването на отбранителните способности и устойчивостта на Украйна“, съобщи украинското външно министерство.

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Срещата се състоя в рамките на заседанието на външните министри на Г-7. Според публичния график на Държавния департамент Рубио трябваше да разговаря със Сибига преди участието си в работна сесия на Г-7, посветена на подкрепата за Украйна.

Разговорите съвпаднаха с нов кръг преговори

Срещата в Париж се проведе на фона на подновените разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър участваха в усилията за възобновяване на преговорния процес, докато европейските държави настояват да бъдат включени в обсъжданията за бъдещата сигурност на континента.

Рубио заяви, че участието на Европа в преки преговори би било положително, но според него моментът за това все още не е настъпил. Германският външен министър Йохан Вадефул от своя страна настоя, че не може да има решение без Европа и с нейно участие.

До началото на разговорите в Париж не беше съобщено за нов американски пакет от военна или финансова помощ за Украйна. Очакваше се подкрепата за Киев да бъде сред основните теми на срещата на външните министри на Г-7.

Източници: en.interfax.com.ua, apnews.com