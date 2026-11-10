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Сибига и Рубио потвърдиха стратегическото партньорство
  Тема: Украйна

Сибига и Рубио потвърдиха стратегическото партньорство

10 Ноември, 2026 12:14 618 6

  • марко рубио-
  • украйна-
  • съединени щати-
  • г-7-
  • андрий сибига

Двамата обсъдиха мирните усилия, отбраната и устойчивостта на Украйна в Париж. Срещата се проведе в рамките на заседанието на външните министри на Г-7

Сибига и Рубио потвърдиха стратегическото партньорство - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Париж, където двамата потвърдиха значението на стратегическото партньорство между Киев и Вашингтон. Разговорите бяха посветени на мирните усилия, отбранителните способности и устойчивостта на Украйна.

„Разговорите между Андрий Сибига и Марко Рубио започнаха в Париж. Украинският външен министър и държавният секретар на САЩ ще обсъдят мирните усилия, развитието на стратегическото партньорство и укрепването на отбранителните способности и устойчивостта на Украйна“, съобщи украинското външно министерство.

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Срещата се състоя в рамките на заседанието на външните министри на Г-7. Според публичния график на Държавния департамент Рубио трябваше да разговаря със Сибига преди участието си в работна сесия на Г-7, посветена на подкрепата за Украйна.

Разговорите съвпаднаха с нов кръг преговори

Срещата в Париж се проведе на фона на подновените разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър участваха в усилията за възобновяване на преговорния процес, докато европейските държави настояват да бъдат включени в обсъжданията за бъдещата сигурност на континента.

Рубио заяви, че участието на Европа в преки преговори би било положително, но според него моментът за това все още не е настъпил. Германският външен министър Йохан Вадефул от своя страна настоя, че не може да има решение без Европа и с нейно участие.

До началото на разговорите в Париж не беше съобщено за нов американски пакет от военна или финансова помощ за Украйна. Очакваше се подкрепата за Киев да бъде сред основните теми на срещата на външните министри на Г-7.

Източници: en.interfax.com.ua, apnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Партньорството се състои в

    3 0 Отговор
    Американците дават оръжия, европейците го плащат а украинците го препродават и прибират в джоба.

    Коментиран от #2

    12:18 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТРЪМП И РУБИО

    0 3 Отговор
    СА БИТИ КАРТИ .

    ДЕМОКРАТИТЕ
    ВЕЧЕ ПОДГОТВЯТ
    15 МИЛИАРДА ДОЛАРА
    ВОЕННА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА.

    АГЕНТ КРАСНОВ Е ИЗПАДНАЛ
    В ПАНИКА.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    12:22 10.11.2026

  • 4 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ай майкуууу":

    Че Ванс и Рубио нали казаха ,че оръжието,което се предоставя на Украйна се оказало в ръцете на мексиканските картели..:) Украйна продавала оръжието :)

    Коментиран от #5

    12:23 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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