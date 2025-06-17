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Кой има имен ден днес, 17 юни 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 17 юни 2026 г. Честито!

17 Юни, 2025 06:47, обновена 16 Юни, 2026 16:28 5 926 1

  • имен ден-
  • празник-
  • църква-
  • православие-
  • християнство

Църквата чества паметта на Св.мъченици Мануил, Савел и Исмаил

Кой има имен ден днес, 17 юни 2026 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Църквата чества паметта на Св. мъченици Мануил, Савел и Исмаил, предаде dariknews.bg.

Те били родни братя, християни от Персия. Персийският владетел ги изпратил да преговарят за мир с император Юлиян Отстъпник. Той ги накарал да участват в езическите обреди. Заради това, че не приели да се отрекат от християнската си вяра били мъчени по заповед на Юлиян, а след това посечени с меч.

Тридесет години след смъртта на св. мъченици Мануил, Савел и Исмаил император Теодосий Велики построил в Цариград храм на тяхно име.

На този ден имен ден празнуват: Мануил, Емануил, Емануила, Емануела, Савел, Савелия, Исмаил.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    2 0 Отговор
    Кой имал имен ден !
    да е жив и здрав и да черпи ! !

    06:52 17.06.2026