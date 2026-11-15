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Нова демонстрация в Испания заради безопасността на влаковете

Нова демонстрация в Испания заради безопасността на влаковете

15 Ноември, 2026 04:46 477 0

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Около 100 души протестираха в Мадрид, а железопътните синдикати подготвят нова демонстрация и стачка през следващите дни

Нова демонстрация в Испания заради безопасността на влаковете - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 100 души се събраха пред Министерството на транспорта в Мадрид на протест за по-висока безопасност в испанския железопътен транспорт. Демонстрацията беше организирана от Sindicato Ferroviario и се проведе при силен дъжд, без нарушения на обществения ред. Говорителят на синдиката Рафаел Ескудеро оцени броя на участниците между 100 и 150 души.

Протестиращите поискаха промяна на железопътната политика и създаване на секторна маса, в която да участват операторите, управителят на инфраструктурата Adif, синдикатите, Министерството на транспорта, железопътната агенция и представители на жертвите. Сред исканията е и независимо разследване на катастрофите край Адамус и Урда.

Двата инцидента са причинили смъртта на общо 115 души. При катастрофата край Адамус, в провинция Кордоба, през януари загинаха 46 души, а при сблъсъка край Урда, в провинция Толедо, на 28 октомври жертвите са 69. Разследванията на причините за инцидентите продължават.

Нова демонстрация и стачка през следващите дни

Железопътните синдикати са насрочили нова демонстрация пред Конгреса на депутатите в Мадрид за 16 ноември. На 17 ноември е планирана 24-часова стачка в Renfe и Adif, която ще обхване служители в цялата страна. Министерството на транспорта вече определи задължителни минимални услуги за деня.

В стачката участват комитетите на предприятията в Renfe и Adif, както и синдикатите Semaf, CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario и Alferro. Semaf запази отделната си стачна мобилизация на 17 ноември и премести друга планирана стачка от 12 на 23 ноември.

Организацията заяви: „Докато всички договорени мерки не бъдат публикувани, конфликтът в железопътния сектор ще продължи.“ Решението за промяна на датата беше взето, след като правителството одобри декрет за засилване на железопътната безопасност.

Правителството одобри спешни мерки

Одобреният декрет предвижда по-голяма роля на Държавната агенция за железопътна безопасност при инспекциите, правила за ограничаване на умората чрез контрол на времето за управление и признаване на правото на машинистите да спират влак, когато условията не позволяват безопасно движение.

Синдикатите обаче настояват и за допълнителни ангажименти, сред които увеличаване на персонала, по-добра координация между инфраструктурата и операторите и нови процедури при технически повреди или усложнена обстановка. Следващите протести и стачката ще покажат дали преговорите ще доведат до ново споразумение.

Източници: rtve.es, europapress.es, elpais.com


Испания
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