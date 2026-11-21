Парма посреща Рома на стадион „Енио Тардини“ в мач от 12-ия кръг на Серия А. Двубоят започва в 18:00 часа българско време, а главен съдия ще бъде Симоне Соца.

Рома влиза в срещата от третото място с 27 точки и без загуба през сезона. Тимът на Джан Пиеро Гасперини има осем победи и три равенства, а преди паузата за националните отбори записа три поредни успеха – срещу Каляри, Удинезе и Сасуоло.

Рома преследва лидерите

Римляните са отбелязали 31 гола в първите 11 кръга – най-доброто постижение на клуба от сезон 1994/95 насам. Рома има и шест мача без допуснат гол, което е най-добрият показател в първенството. Отборът е без поражение и в последните си осем гостувания в Серия А.

Гасперини потвърди, че Миле Свилар, Джанлука Манчини и Пауло Дибала са възстановени и могат да започнат срещата. „Много внимавам с Парма. Тези мачове могат да се превърнат в капан, особено след пауза за националните отбори“, каза треньорът на Рома. Лоренцо Пелегрини и Девейн Ренш остават извън състава.

Парма търси точки в долната част

Домакините са 16-и с осем точки, като балансът им е две победи, две равенства и седем загуби. Парма спечели с 3:0 гостуването си на Аталанта, но в последния си мач отстъпи с 1:2 на Болоня.

Съставът на Алберто Джилардино ще бъде без наказания Ндиайе. Парма е отбелязала девет гола от началото на сезона и има петима различни голмайстори – най-слабият резултат в тази категория заедно с Каляри.

Рома има предимство в преките двубои

Последната среща между двата отбора завърши с победа на Рома с 3:2 на 10 май 2026 г. В последните 10 домакинства на Парма срещу римския тим няма равенство – седем успеха за гостите и три за домакините.

След мача Парма ще гостува на Фрозиноне на 28 ноември, а Рома ще приеме Монца на 29 ноември.

Източници: sport.sky.it, repubblica.it, asroma.com