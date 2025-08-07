Човешка дейност убива най-красивите и редки охлюви на света (ВИДЕО+СНИМКИ)

Изследователи започват мисия за опазване и проучване на едни от най-красивите охлюви в света – застрашените дървесни охлюви от род Polymita, чиято популация изчезва от естествените си горски местообитания в Източна Куба.

Раковините на тези видове са изключително ярки и пъстроцветни, с характерни сложни шарки, което ги прави обект на силен интерес сред колекционерите. Според експерти по опазване на природата, именно търговията с черупки е сред основните фактори, които ускоряват изчезването на Polymita.

В момента кубински биолози, в партньорство със специалисти от Университета в Нотингам, Великобритания, работят по съвместен проект за опазването на шестте известни вида от рода. Най-застрашен сред тях е Polymita sulphurosa – вид с яркозелена черупка, украсена със сини ивици, наподобяващи пламък, и ярки оранжеви и жълти ленти. Всички видове Polymita обаче се отличават с необичайно ярко и контрастно оцветяване – еволюционна загадка, която остава неизяснена.

Проф. Ангъс Дейвидсън, еволюционен генетик и експерт по мекотелите от Университета в Нотингам, коментира, че именно поразителната красота на тези охлюви предизвиква и най-голямата заплаха за тяхното оцеляване. „Красотата им привлича колекционери и търговци на черупки. Това, което ги прави уникални и интересни за науката, за съжаление ги излага на риск от изчезване“, подчертава той.

Polymita picta, or the Cuban painted snail, is a naturally bright colored land snail native to Cuba. Its shells are highly valued by poachers for jewelry and trinkets, leading to its endangered status.



Журналистическа проверка, проведена съвместно с проф. Дейвидсън, разкрива множество онлайн платформи, където колекционери от Обединеното кралство предлагат черупки от Polymita за продажба. На един от сайтовете комплект от седем черупки се предлага на цена от 160 британски лири.

„Някои от тези видове са силно застрашени. Дори сравнително малки количества, изнесени от Куба, могат да доведат до изчезване на цял вид“, коментира проф. Дейвидсън.

Раковините най-често се купуват и продават като декоративни предмети, но всяка черупка е била дом на живо животно. Въпреки международните правила за защита на Polymita, прилагането им на практика е затруднено. Изнасянето на охлювите или техните черупки от Куба без разрешение е забранено съгласно Конвенцията за международна търговия с видове от дивата флора и фауна, но продажбата на черупки в други страни остава законна.

Проф. Дейвидсън предупреждава, че застрашеният статут на Polymita се влошава и от други фактори като климатични промени и обезлесяване, които допълнително ограничават местообитанията им. „Комбинацията от натиск върху средата и събирането на черупки може лесно да доведе до локално изчезване на цели популации“, казва той.

В опит да предотврати това, проф. Дейвидсън работи съвместно с проф. Бернардо Рейес-Тур от Университета в Ориенте, Сантяго де Куба – експерт по биология на опазването. Основната цел на проекта е да се изясни еволюционната история на Polymita и да се предоставят научни данни, които да подпомогнат съхраняването на видовете.

Проф. Рейес-Тур работи в условия на чести прекъсвания на електрозахранването и високи температури, като отглежда екземпляри на Polymita в домашни условия с цел размножаване. „Все още не са се размножили, но се адаптират добре. Условията са трудни, но работим с наличните ресурси“, споделя той.

Паралелно с това, в лабораториите на Университета в Нотингам се извършват генетични изследвания. С помощта на криогенно съхранени тъкани от охлюви, учените анализират генома на Polymita, за да определят точно броя на видовете, връзките между тях и генетичните механизми, стоящи зад уникалните им цветови шарки.

Източните части на Куба са единственото място в света, където съществуват тези охлюви. Съвместният международен проект си поставя за цел чрез съчетаване на местния опит и съвременни генетични методи да допринесе за бъдещето на Polymita и за опазване на биоразнообразието в региона.