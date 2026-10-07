Шестметрова китова акула загина на плаж в Колумбия

Шестметрова китова акула е заседнала край плажа Набуга в залива Баия-Солано, Колумбия, и е починала, преди спасителните екипи да стигнат до нея. Животното е било открито живо на 30 септември с видими травми, съобщи Газета.Ru, позовавайки се на колумбийския вестник „Ел Колумбиано“.

Местни жители са поливали акулата с вода и са направили опит да я издърпат обратно в морето с лодки. Двигателите им обаче не са били достатъчно мощни, за да преместят екземпляр с подобни размери. До Набуга се стига за около час и половина с лодка от центъра на Баия-Солано, а ограничената свързаност е забавила подаването на сигнала.

Codechocó е получил информацията малко след 8:00 часа и е задействал протокола за реакция при заседнала морска фауна. Заедно с бреговата охрана, общината и природозащитни организации представители на службата са се отправили към мястото, но при пристигането им животното вече е било мъртво.

Причината за смъртта още не е установена

Взети са биологични проби, които трябва да покажат дали смъртта е свързана с получените травми, заболяване, контакт с риболовни уреди или неблагоприятни условия на околната среда. Засега няма окончателно заключение за причината.

Появата на китова акула край Баия-Солано в края на септември е определена като необичайна. В тихоокеанската част на департамент Чоко видът обикновено се появява между март и май, когато се храни. Кари Санчес Миньота, заместник-директор на Codechocó, заяви: „Това не е миграционният сезон на вида и затова трябва да се оцени какво се е случило с животното.“

Китовата акула е най-голямата риба в света. Възрастните екземпляри могат да достигнат между 12 и 20 метра, но въпреки размерите си не са опасни за хората. Видът се храни чрез филтриране на планктон, крил, дребни ракообразни и малки стайни риби.

В Колумбия китови акули се наблюдават най-често около остров Малпело между юли и октомври, а край остров Горгона - през май и юни. Появата им непосредствено край тихоокеанския бряг в райони като Нуки, Баия-Солано и Чоко е по-рядка. Видът е включен в Червения списък на Международния съюз за защита на природата като застрашен, като сред основните заплахи са сблъсъците с плавателни съдове и случайното попадане в риболовни уреди.

Източници: elcolombiano.com