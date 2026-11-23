Тайсън Фюри е бил диагностициран с шизофрения след тежък психичен срив, разкрива съпругата му Парис във филма „Тайсън Фюри“, който предстои да излезе в Netflix. В документалната продукция боксьорът говори за дългогодишните си проблеми с психичното здраве, а Парис описва моментите, в които той е загубил връзка с реалността.

По думите на Парис лекарите са определили Фюри като „лек шизофреник“. Тя признава, че първоначално не е разбирала какво означава това. „Когато някой ми обясни какво е биполярното разстройство, си казах: това е той до последната подробност“, разказва тя.

Фюри е диагностициран и с биполярно разстройство, депресия, тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Според разказа му трудностите не са започнали едва след професионалния му успех. „Спомням си, че изпитвах тревожност, въпреки че нямаше причина да се случи нещо лошо. Бях на пет или шест години“, казва боксьорът.

Фюри преживява най-тежкия си период след победата над Владимир Кличко през 2015 г. Успехът му носи световните титли в тежка категория, но след него боксьорът изпада в депресия, започва да употребява алкохол и наркотици и губи контрол над ежедневието си.

През юни 2016 г. той е приет в болница със съмнение за инфаркт. Там започва да чува гласове и да вярва, че неизвестни хора искат да убият него и семейството му. „Радиото започна да разговаря с мен. Казваше, че никой не е недосегаем и че ще убият баща ми, ако не се държа добре“, разказва Фюри.

Той определя преживяното като „живата версия на ада“ и казва, че е бил убеден, че ще попадне в психиатрична клиника. По-късно лекарите го насочват към психиатър, който поставя редица диагнози след продължителен разговор.

В документалния филм Парис Фюри разказва и за загубата на дете през 2014 г. Бременността приключва със спонтанен аборт в петия месец. Двамата решават да погребат детето в семейната градина.

По същото време чичото на Тайсън и негов треньор Хюи е в интензивно отделение след усложнение от операция. Той умира след 11 седмици. Фюри казва, че е потискал болката и се е опитвал да изглежда силен. „Аз трябва да съм силният, аз трябва да се преструвам, че всичко е наред“, споделя той.

Баща му Джон Фюри признава, че като дете е подценявал проблемите му. „Не исках да виждам депресирано дете. Ако го виждах, не му обръщах внимание“, казва той. По думите му в семейството не е имало навик да се говори открито за емоции.

Фюри говори и за проблемите си с храненето. Той описва периоди, в които се е лишавал от храна, както и компулсивно преяждане при стрес. „Ако нещата не вървят, или ще се гладувам до смърт, или ще ям боклуци, докато ми стане физически лошо“, казва боксьорът.

Документалният филм „Тайсън Фюри“, режисиран от Луси Уилкокс, ще бъде пуснат в Netflix на 27 ноември. Продукцията проследява пътя му от детството и световната титла до психичния срив и възстановяването. Две седмици по-късно, на 11 декември, Фюри трябва да се изправи срещу Антъни Джошуа в мач, който също ще бъде излъчен от платформата.