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Откриха сова на 47 милиона години с храна в стомаха

Откриха сова на 47 милиона години с храна в стомаха

7 Ноември, 2026 13:27 646 3

  • сова-
  • пририода-
  • животни-
  • стомах-
  • храна

Необичайно добре запазен фосил, открит в Германия, разкрива, че древните сови вероятно са ловували през деня, а не през нощта

Откриха сова на 47 милиона години с храна в стомаха - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Учени откриха в Германия изключително добре запазени останки от сова, живяла преди около 47 милиона години, които могат да променят представите за еволюцията на тези птици. В стомаха на древното животно изследователите намерили останки от насекомо, което подсказва, че предците на съвременните сови вероятно са били активни през деня. За откритието съобщава германското издание GEO, позовавайки се на изследване, публикувано в научното списание Current Biology.

Фосилът е открит през 2025 г. в находището Месел, провинция Хесен, което е включено в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Учените от изследователския институт „Зенкенберг“ във Франкфурт установили, че останките принадлежат на непознат досега вид сова, наречен Masillastrix blattophaga.

Птицата е била дълга едва около 12 сантиметра. Въпреки огромната ѝ възраст скелетът е почти напълно запазен, с изключение на черепа. Съхранени са дори части от перата на крилете и опашката – изключителна рядкост при толкова древни фосили.

Най-голямата изненада обаче се оказала последната храна на совата. В областта на стомаха учените открили останки от хлебарка със зеленикаво-сини преливащи криле. Анализът на характерните жилки по крилете потвърдил вида на насекомото. Само на няколко метра от фосила изследователите намерили друга, значително по-добре запазена хлебарка със сходни особености.

Откритието е важно, защото при хлебарките и някои други насекоми подобно преливащо оцветяване се свързва с активност през светлата част на денонощието. Това дава основание на учените да предположат, че древната сова също е ловувала през деня.

Допълнителни доказателства идват от устройството на крилете ѝ. За разлика от съвременните нощни сови, които имат специализирани пера за почти безшумен полет, древната птица не е притежавала характерните приспособления за тихо придвижване във въздуха. Костите на крилете ѝ също се различават съществено от тези на днешните представители на групата.

„Все още не е ясно кога точно в еволюционната история на совите е настъпил преходът от дневен към нощен начин на живот“, обяснява д-р Гералд Майр от института „Зенкенберг“.

Според изследователите новите данни показват, че совите вероятно са се превърнали в нощни ловци преди между 47 и 34 милиона години, през еоцена. Най-древният известен фосил на сова с пропорции на крилете, характерни за съвременните видове, е открит във Франция и е на около 35 милиона години.

Учените подчертават, че находката не доказва окончателно кога е възникнала нощната активност при всички сови. Тя обаче предоставя изключително ценни сведения за начина на живот на техните далечни предци.

Откритието демонстрира и уникалните условия за съхранение на фосили в находището Месел. Благодарение на тях след десетки милиони години могат да бъдат изследвани не само костите на древните животни, но и техните пера, последната им храна и дори подробности от поведението им.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    4 0 Отговор
    Това е била домашната птица на баба Лили Иванова

    13:40 07.11.2026

  • 2 Астролог

    0 0 Отговор
    Не са ловували през деня, ами преди много години Луната е била много по-близо до Земята и нощите са били много светли. Луната се отдалечава от Земята с всеки изминат ден.

    Коментиран от #3

    13:41 07.11.2026

  • 3 Пущиня(к)

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Астролог":

    Сичко бега от гербесъците, брат ми! Те, глей, даже и на месечината не й издръжаа нервите.

    13:45 07.11.2026