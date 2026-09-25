Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
„Гремлини 3“ излиза чак през октомври 2028 г.

„Гремлини 3“ излиза чак през октомври 2028 г.

25 Септември, 2026 14:13 285 0

  • гремлини 3-
  • уорнър брос-
  • крис кълъмбъс-
  • стивън спилбърг

Warner Bros. премести премиерата на третия филм с близо година. Крис Кълъмбъс ще режисира продукцията, а Стивън Спилбърг се завръща като изпълнителен продуцент

„Гремлини 3“ излиза чак през октомври 2028 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Премиерата на „Гремлини 3“ беше отложена с близо година. „Уорнър Брос“ премести филма от 19 ноември 2027 г. за 6 октомври 2028 г., когато продукцията трябва да излезе по кината. Новата дата е посочена от студиото в кратък тийзър, а промяната е потвърдена от „Върайъти“ и „ТиУрап“.

Третият филм от поредицата ще бъде режисиран и продуциран от Крис Кълъмбъс. Той е сценарист на оригиналния „Гремлини“ от 1984 г., но сега за първи път застава и на режисьорския стол на поредицата. Стивън Спилбърг се завръща като изпълнителен продуцент заедно с Елинор Кълъмбъс от Maiden Voyage.

Сценарият все още се разработва

Хана Маркс пише актуалната версия на сценария по оригинален вариант, създаден от Крис Кълъмбъс, Зак Липовски и Адам Стайн. Сред продуцентите са Кристин Макоско Кригър и Холи Бари от Amblin Entertainment, както и Майкъл Барнатън и Марк Радклиф от 26th Street Pictures.

Засега не са обявени официалното заглавие на филма, подробности за сюжета или имената на актьорите. Проектът беше представен за първи път от Дейвид Заслав, главен изпълнителен директор и президент на „Уорнър Брос Дискавъри“, по време на разговор с инвеститори през 2025 г.

Поредицата започва с хита от 1984 г.

Оригиналният „Гремлини“, режисиран от Джо Данте, разказва за Били и неговия необичаен домашен любимец могуай. Създанието изглежда безобидно, но за него важат две строги правила: не трябва да се мокри и не трябва да бъде хранено след полунощ. Нарушаването им превръща малкото градче в сцена на хаос.

Филмът излиза през 1984 г. при бюджет около 11 милиона долара и реализира 212 милиона долара в световния боксофис. Продължението „Гремлини 2: Новата партида“ се появява през 1990 г. и събира 41 милиона долара. Впоследствие продукцията се утвърждава като култова класика, а третият филм ще продължи поредицата след пауза от повече от три десетилетия.

Източници: Variety, БТА


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ