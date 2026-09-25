„Гремлини 3“ излиза чак през октомври 2028 г.

Премиерата на „Гремлини 3“ беше отложена с близо година. „Уорнър Брос“ премести филма от 19 ноември 2027 г. за 6 октомври 2028 г., когато продукцията трябва да излезе по кината. Новата дата е посочена от студиото в кратък тийзър, а промяната е потвърдена от „Върайъти“ и „ТиУрап“.

Третият филм от поредицата ще бъде режисиран и продуциран от Крис Кълъмбъс. Той е сценарист на оригиналния „Гремлини“ от 1984 г., но сега за първи път застава и на режисьорския стол на поредицата. Стивън Спилбърг се завръща като изпълнителен продуцент заедно с Елинор Кълъмбъс от Maiden Voyage.

Сценарият все още се разработва

Хана Маркс пише актуалната версия на сценария по оригинален вариант, създаден от Крис Кълъмбъс, Зак Липовски и Адам Стайн. Сред продуцентите са Кристин Макоско Кригър и Холи Бари от Amblin Entertainment, както и Майкъл Барнатън и Марк Радклиф от 26th Street Pictures.

Засега не са обявени официалното заглавие на филма, подробности за сюжета или имената на актьорите. Проектът беше представен за първи път от Дейвид Заслав, главен изпълнителен директор и президент на „Уорнър Брос Дискавъри“, по време на разговор с инвеститори през 2025 г.

Поредицата започва с хита от 1984 г.

Оригиналният „Гремлини“, режисиран от Джо Данте, разказва за Били и неговия необичаен домашен любимец могуай. Създанието изглежда безобидно, но за него важат две строги правила: не трябва да се мокри и не трябва да бъде хранено след полунощ. Нарушаването им превръща малкото градче в сцена на хаос.

Филмът излиза през 1984 г. при бюджет около 11 милиона долара и реализира 212 милиона долара в световния боксофис. Продължението „Гремлини 2: Новата партида“ се появява през 1990 г. и събира 41 милиона долара. Впоследствие продукцията се утвърждава като култова класика, а третият филм ще продължи поредицата след пауза от повече от три десетилетия.

Източници: Variety, БТА