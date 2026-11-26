Литва призова Европейския съюз да обяви руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) за терористична организация заради нарастващия брой атаки и саботажи в Европа. Апелът отправи министърът на външните работи Кестутис Будрис в интервю за германския вестник „Велт“.

„ГРУ тероризира нашите общества, лицата, вземащи решения, и отделни граждани“, заяви Будрис. По думите му литовските разузнавателни служби са установили кои са отговорните за конкретни операции, а съдилищата в страната вече са постановили присъди по свързани дела.

Още новини от Украйна

Петима са подсъдими в Литва

В Литва в момента петима мъже са подсъдими по обвинения в тероризъм. Според обвинението те са изпращали пратки, представяни като обикновени колети, в които са били поставени самоделни взривни устройства. Литовските власти предполагат, че операциите са били организирани от лица, свързани с ГРУ.

По други случаи са повдигнати обвинения за опит за палеж и вандализъм. Според литовските власти и тези действия вероятно са били извършени по поръчка на руското военно разузнаване. Обвиненията и предположенията предстои да бъдат разгледани в съдебни производства.

Позоваване на случая с дрона в Лайпциг

Будрис посочи, че подобна правна оценка би могла да бъде приложена и в Германия. Той даде за пример случая от началото на август, когато близо до украински товарен самолет на летище Лайпциг беше открит дрон, пренасящ експлозиви.

Германското правителство по-късно определи Русия като отговорна за опита за нападение на летище Лайпциг/Хале, докато наказателното разследване по случая продължи. Германски и европейски служби свързаха инцидента с по-широк модел на руски хибридни операции в Европа.

Предупреждение за възможен риск за НАТО

Литовският външен министър заяви, че Русия трябва да разбере, че действията ѝ срещу западни държави вече не могат да бъдат разглеждани само като хибридна война. Според него те представляват неконвенционална война и потенциално могат да достигнат прага за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор.

„Русия трябва да разбере, че действията ѝ срещу западните държави вече не са просто хибридна война, а представляват неконвенционална война, която потенциално може да пресече прага за задействане на член 5“, заяви Будрис.

Член 5 предвижда, че въоръжено нападение срещу една или повече държави от НАТО се счита за нападение срещу всички съюзници. Той задължава страните членки да окажат взаимна помощ, но конкретната форма на тази помощ се определя от всяка държава.

Литва граничи с руския ексклав Калининград и с Беларус, която е съюзник на Москва. Балтийската държава е сред най-активните европейски поддръжници на Украйна и многократно е предупреждавала за засилване на руските шпионски и диверсионни операции в Европа.

Източници: bundesregierung.de, amp.dw.com