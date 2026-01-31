Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Как физическата активност влияе на концентрацията, паметта и щастието разкрива световноизвестният психолог Андерш Хансен

Как физическата активност влияе на концентрацията, паметта и щастието разкрива световноизвестният психолог Андерш Хансен

31 Януари, 2026 08:21 730 1

Физическата дейност и тренировките, категоричен е Хансен, имат далеч по-важно значение, отколкото повечето хора осъзнават

Как физическата активност влияе на концентрацията, паметта и щастието разкрива световноизвестният психолог Андерш Хансен - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Изследването на Хансен „Силен мозък“ доказва, че физическата активност е „истинското хапче за щастие“ и природното лекарство, от което всеки се нуждае.

След като разясни защо изпитваме стрес и тревожност в „Мозък не за този свят“ и ни обясни как влияе пристрастяването към дигиталните технологии в „Инстамозък“, сега световнопризнатият шведски психолог Андерш Хансен ни разкрива тайната на здравия мозък – физическата активност.

В знаковото си изследване „Силен мозък“ Хансен, лидер по продажби в Швеция и Япония с милиони читатели по цял свят, представя невероятните ефекти и ползи на движението и спорта върху мозъка.

Как физическата активност влияе на концентрацията, паметта и щастието разкрива световноизвестният психолог Андерш Хансен

Физическата дейност и тренировките, категоричен е Хансен, имат далеч по-важно значение, отколкото повечето хора осъзнават.

На базата на актуалните научни изследвания от последните десетилетия и чрез конкретни примери в „Силен мозък“ експертът показва как редовната физическа активност:

  • намалява стреса и тревожността;
  • подобрява концентрацията;
  • лекува депресия и потиснатост и подобрява настроението;
  • забавя стареенето на мозъка;
  • подсилва паметта и помага за предотвратяването на заболявания като деменция;
  • подпомага когнитивното развитие на децата и юношите;
  • стимулира креативността.


Във всяка глава Хансен дава конкретни насоки как да извлечете всички възможни ползи от физическата активност и предлага практически съвети за най-полезните тренировки спрямо нуждите ви.

Написана на достъпен и жив език в духа на увлекателни научнопопулярни заглавия като „Уравновесеният мозък“ и „Добрата енергия“, „Силен мозък“ доказва, че физическата активност е „истинското хапче за щастие“ и природното лекарство, от което всеки се нуждае.

След като я прочетете, излезте навън на разходка или планирайте следващата си тренировка – мозъкът ви ще ви благодари!


  • 1 Шумен

    2 0 Отговор
    Значи стигам до извода че нашите депутати трябва да си размърдат задниците че мозъците им са тотално деградирали и състарени както умствено така и мисловно

    09:39 31.01.2026