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„Под прикритие 6“: Предстои ли ново обединение – отговорите в четвъртия епизод

„Под прикритие 6“: Предстои ли ново обединение – отговорите в четвъртия епизод

30 Октомври, 2026 05:53 569 1

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Гледайте и тази събота, 31 октомври, от 22:00 ч. по БНТ 1, шестия сезон на най-успешния сериал на Българската национална телевизия „Под прикритие“

„Под прикритие 6“: Предстои ли ново обединение – отговорите в четвъртия епизод - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В четвъртия епизод ще видим повратна среща между Амигото (Юлиан Вергов) и Черния (Веселин Калановски) с изненадващ край. Предстои ли нов обрат, след като Иво Андонов (Захари Бахаров) получава неочаквано предложение от Явор Кръстев (Павел Иванов). Ще има ли прегрупиране, което ще размести пластовете? Кодов есемес ще доведе до фрапиращи последствия. Развръзката се крие в четвъртия епизод на „Под прикритие 6“.

„Под прикритие 6“: Предстои ли ново обединение – отговорите в четвъртия епизод

В програмата на БНТ 1 събота вечер става запазена територия за български филми и сериали – „БГ кино вечер“. Преди новия епизод на „Под прикритие 6“ зрителите на Българската национална телевизия ще могат да гледат и друг сериал от филмопроизводството на обществената телевизия – „Всичко за сина ми“ с участието на Димитър Рачков.

От премиерата си през 2011 г. продуцираният от БНТ „Под прикритие“ се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали. Той се превърна в телевизионен феномен с международно признание, излъчван в десетки държави по света. „Под прикритие 6“ се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от страна на БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.

„Под прикритие 6“ е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.


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