Ненчо Илчев разказа любопитен спомен от началото на брака си със Зори. Първата брачна нощ на двамата преминала във Военния театър, където актьорът по онова време живеел, тъй като нямал пукната пара за квартира. Той споделя историята с усмивка, като уточнява, че съпругата му все още била с булчинската си рокля.
„Те си имаха квартира, а аз не“, казва Илчев за колегите си Иво Сиромахов и Иван Бърнев, с които по това време отбивали военната си служба във Военния театър. След завършването си в класа на Стефан Данаилов той бил насочен към театъра, където съчетал военния дълг с работа на сцената.
Историята има и по-дълга предистория. В интервю, цитирано от „България Днес“, Ненчо разказва, че е живял около две години в театъра. Там се запознал със Зори през 1997 г., а по-късно двамата заживели заедно в малката стаичка, която използвал за жилище. По думите му именно Зори първа го подканила да сключат брак.
Семейната история на Илчев също остава свързана със сцената. Синът му Момчил се родил, докато актьорът играел представление. Новината му била съобщена по време на спектакъла, след което той се върнал на сцената.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА