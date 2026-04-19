Пореден удар: Швейцарският ФК Базел също отмени концерт на Кание Уест

Футболният клуб от Швейцария Базел обяви, че отменя планиран концерт на Кание Уест, като мотивира решението си с несъответствие с ценностите на клуба.

В изявление пред Reuters представители на клуба посочват, че са разгледали запитването за провеждане на събитието на стадион „Сен Якоб-Парк“, но в крайна сметка са решили да не продължат с проекта. „ФК Базел получи запитване и го обмисли, но след задълбочен преглед решихме да не го реализираме, тъй като не можем, в съответствие с нашите ценности, да предоставим платформа на въпросния артист в този контекст“, се казва в позицията.

Решението е част от поредица от отменени или отложени участия на рапъра в Европа. В Полша концертът му на стадион „Шльонски“ в Хожув беше отменен по „формални и правни причини“, по информация на директора на съоръжението Адам Стшижевски. Министърът на културата Марта Ченкоска също се противопостави публично на събитието, определяйки го като „неприемливо“. В публикация в социалната мрежа X тя заяви, че става дума за артист, който е изразявал антисемитски позиции, омаловажавал е престъпления и е извличал печалба от продажба на артикули със свастика, което по думите ѝ представлява „съзнателно преминаване на граници и нормализиране на омразата“.

По-рано през месеца Йе отложи и концерта си в Марсилия, след като френските власти разгледаха възможността да му бъде забранено участие. Самият той обяви решението си в X, като подчерта, че поема отговорност за действията си, но не желае да поставя феновете си в центъра на подобна ситуация.

Въпреки трудностите около европейските му изяви, изпълнителят реализира два разпродадени концерта на стадион SoFi в Лос Анджелис по-рано този месец. Малко след това му беше отказан достъп до Обединеното кралство за участие като хедлайнер на фестивала Wireless, който впоследствие също беше отменен.