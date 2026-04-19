Пореден удар: Швейцарският ФК Базел също отмени концерт на Кание Уест

19 Април, 2026 13:19 1 558 7

  • кание уест-
  • отменен концерт-
  • базел-
  • швейцария

Поредицата от отменени изяви на Кание в Европа продължава заради антисемитските му изказвания, от които в последствие той се отрече

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Футболният клуб от Швейцария Базел обяви, че отменя планиран концерт на Кание Уест, като мотивира решението си с несъответствие с ценностите на клуба.

В изявление пред Reuters представители на клуба посочват, че са разгледали запитването за провеждане на събитието на стадион „Сен Якоб-Парк“, но в крайна сметка са решили да не продължат с проекта. „ФК Базел получи запитване и го обмисли, но след задълбочен преглед решихме да не го реализираме, тъй като не можем, в съответствие с нашите ценности, да предоставим платформа на въпросния артист в този контекст“, се казва в позицията.

Решението е част от поредица от отменени или отложени участия на рапъра в Европа. В Полша концертът му на стадион „Шльонски“ в Хожув беше отменен по „формални и правни причини“, по информация на директора на съоръжението Адам Стшижевски. Министърът на културата Марта Ченкоска също се противопостави публично на събитието, определяйки го като „неприемливо“. В публикация в социалната мрежа X тя заяви, че става дума за артист, който е изразявал антисемитски позиции, омаловажавал е престъпления и е извличал печалба от продажба на артикули със свастика, което по думите ѝ представлява „съзнателно преминаване на граници и нормализиране на омразата“.

По-рано през месеца Йе отложи и концерта си в Марсилия, след като френските власти разгледаха възможността да му бъде забранено участие. Самият той обяви решението си в X, като подчерта, че поема отговорност за действията си, но не желае да поставя феновете си в центъра на подобна ситуация.

Въпреки трудностите около европейските му изяви, изпълнителят реализира два разпродадени концерта на стадион SoFi в Лос Анджелис по-рано този месец. Малко след това му беше отказан достъп до Обединеното кралство за участие като хедлайнер на фестивала Wireless, който впоследствие също беше отменен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Дзак

    3 8 Отговор
    За разлика от факти.бг, който спонсорира расова омраза!

    13:44 19.04.2026

  • 2 Димитър

    13 0 Отговор
    Отново цензура по европейски!

    13:49 19.04.2026

  • 3 Ай сям дали

    13 0 Отговор
    случайно еврейското лоби не е намесено, който не цепи басма на ционистите всякък се мъчат да го работят

    13:52 19.04.2026

  • 4 Хм.....

    15 1 Отговор
    Евреите го настъпват навсякъде! Истински гадовее!

    13:59 19.04.2026

  • 5 Руснаков

    3 7 Отговор
    Зъбите не са само за дъвкане а и да стиснеш езика когато иска да изръси някоя глупост...

    14:15 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ПИТАНКА

    1 0 Отговор
    Абе какво сте се влюбили в този брикетко, та постоянно ни информирате за него
    Я го предложете за Нобелов лауреат

    17:46 19.04.2026