Бившата съпруга на Андрю - Сара Фъргюсън влезе в луксозна психиатрична клиника в Швейцария

Сара Фъргюсън е постъпила в частна клиника за възстановяване в Швейцария на фона на засиления обществен и медиен интерес към връзките ѝ с Джефри Епстийн и ареста на бившия ѝ съпруг Андрю Маунтбатън-Уиндзор навръх рождения му ден миналата седмица, съобщава британският в. Daily Mail.

Бившата херцогиня на Йорк е напуснала Обединеното кралство и се е настанила в Paracelsus Recovery Clinic в Цюрих – частно заведение, специализирано в лечение на психично здраве и зависимости. Клиниката предлага индивидуални програми при зависимости, хранителни разстройства, хронични заболявания и състояния, изискващи дискретна медицинска грижа. Според публикации в британските медии престоят там може да надхвърля 17 500 долара на нощ.

Източник, цитиран от Daily Mail, посочва, че Сара Фъргюсън е пребивавала в същата клиника и за продължителен период след Коледа до края на януари. „Тя винаги се чувства спокойна в Paracelsus и знае, че ще получи внимание, подкрепа и професионално лечение, когато се намира в по-уязвимо състояние“, твърди източникът. Представители на Фъргюсън не са коментирали официално информацията.

Развитието идва дни след ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор на 19 февруари – в деня на неговия 66-и рожден ден. Той бе задържан по подозрение за злоупотреба с публична длъжност и разпитван в продължение на 11 часа, преди да бъде освободен. Разследването е свързано с твърдения, че по време на мандата си като специален търговски пратеник на Великобритания е препращал поверителни търговски документи на Джефри Епстийн, осъдения и покоен сексуален престъпник. При евентуална присъда обвинението предвижда максимално наказание доживотен затвор. Андрю отрича да е извършил неправомерни действия.

Според правни източници, цитирани от Page Six, Фъргюсън би могла да бъде разпитана от полицията на Темз Вали, ако се завърне във Великобритания, в качеството ѝ на потенциален свидетел. „Няма данни тя да е извършила престъпление, но разследващите могат да имат основания да ѝ зададат въпроси, ако считат, че разполага с релевантна информация“, коментира водещ британски адвокат. Той уточнява, че макар Фъргюсън да не е заемала публична длъжност по времето на предполагаемите действия, е възможно да бъде потърсена за изясняване на обстоятелства, свързани с комуникация или кореспонденция.

Ден след ареста на Андрю източник от кралските среди заяви пред Daily Mail, че Сара Фъргюсън „не е в добро психическо състояние“. „Говорих с нейни приятели. Звучи разклатена. Споделя, че психичното ѝ здраве страда и че има усещането, че всички са срещу нея“, посочва източникът.

Сара Фъргюсън и Андрю се разведоха през 1996 г., но поддържат близки отношения и през годините често са демонстрирали взаимна подкрепа. През октомври 2025 г., в контекста на разширяващия се скандал около Епстийн, тя бе лишена от титлата херцогиня на Йорк. Тогава източници, близки до семейството, заявиха, че тя „винаги ще застане до Андрю“ и „ще продължи да изпитва чувства към него“, въпреки общественото напрежение около случая.

Ситуацията продължава да се развива, като както правните, така и институционалните последици за участниците в скандала остават обект на текущи разследвания и политически дебат.