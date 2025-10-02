Новини
Любопитно »
Уникално! Откриха цял скелет на динозавър, заедно с люспи, в Швейцария

2 Октомври, 2025 11:13 1 177 5

  • скелет-
  • динозавър-
  • люспи-
  • швейцария

Откритите останки са на 240 милиона години

Уникално! Откриха цял скелет на динозавър, заедно с люспи, в Швейцария - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В района на Монте Сан Джорджо в Швейцария италиански учени откриха почти цялостен скелет на лариозавър (Lariosaurus valceresii), пише Swiss Journal of Palaeontology.

Откритите останки са на 240 милиона години. Учените нарекоха находката уникална, защото са запазили люспеста кожа. Меките тъкани обикновено се разлагат, когато бъдат открити.

Благодарение на това откритие, учените са открили, че Лариозавърът е имал ципести крака. Това предполага, че динозаврите са се движили във вода, използвайки крайниците си, подобно на съвременните крокодили. Преди това се е смятало, че древните морски влечуги са се движели предимно с помощта на опашките си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
  • 1 Мералня

    2 0 Отговор
    и след 10 г - се е затрил. Снимайте и заравяйте. След време ще търсят непокътнат да го възстановяват.

    11:15 02.10.2025

  • 2 Кака Наска Байконурова

    2 5 Отговор
    Никога не е откриван цялостен скелет на динозавър, защото всички са научна фантастика.

    11:16 02.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Важното е, че преди да ме изтриеш...ме прочете!

    11:27 02.10.2025

  • 5 Титак

    3 0 Отговор
    Динозавър....по-скоро гущер, дълъг е 60-80 см. ..по-малък е от игуана.

    11:53 02.10.2025