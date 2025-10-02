Уникално! Откриха цял скелет на динозавър, заедно с люспи, в Швейцария

В района на Монте Сан Джорджо в Швейцария италиански учени откриха почти цялостен скелет на лариозавър (Lariosaurus valceresii), пише Swiss Journal of Palaeontology.
Откритите останки са на 240 милиона години. Учените нарекоха находката уникална, защото са запазили люспеста кожа. Меките тъкани обикновено се разлагат, когато бъдат открити.
Благодарение на това откритие, учените са открили, че Лариозавърът е имал ципести крака. Това предполага, че динозаврите са се движили във вода, използвайки крайниците си, подобно на съвременните крокодили. Преди това се е смятало, че древните морски влечуги са се движели предимно с помощта на опашките си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мералня
11:15 02.10.2025
2 Кака Наска Байконурова
11:16 02.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хи хи хи
11:27 02.10.2025
5 Титак
11:53 02.10.2025