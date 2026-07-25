Къде заживя бившата съпруга на принц Андрю - Сара Фъргюсън след изгонването от Роял Лодж?

Бившата съпруга на опозорения Андрю Сара Фъргюсън пребивава в Швейцарската хижа на бившия си партньор Пади Макнали, след като беше изгонена от „Роял Лодж“, твърди вестник „Сън“.

Мениджърът от света на моторните спортове е предоставил на Фъргюсън подслон в дома си във Вербие, оценен на 15 милиона лири (19,9 милиона долара), преди да почине по-рано тази седмица на 88-годишна възраст.

„Пади винаги се е грижил за Сара, а през последните четири десетилетия тя понякога се е нуждаела от много грижи“, сподели източник пред вестник „Сън“. „Той никога не я е изоставил през целия си живот и дори в последните си дни ѝ е осигурил безопасно убежище в дома си във Вербие.“

Макнали, чието състояние се оценяваше на около 800 милиона долара, притежаваше вила с осем спални във Вербие, наречено „Les Gais Lutins“, където през 80-те години организираше големи партита.

Списанието „Hello!“ съобщи във вторник новината, че Макнали е починал след продължително заболяване. Смъртта му настъпи два месеца след като синът му Шон почина внезапно в Шотландия.

66-годишната Фъргюсън и Макнали имаха връзка в продължение на три години – от 1982 до 1985 г., малко преди тя да се омъжи за бившия принц Андрю.

Въпреки развода им през 1996 г., бившият херцог и херцогиня на Йорк живееха заедно в „Роял Лодж“, докато Андрю не беше изгонен от брат си, крал Чарлз, след ареста му през февруари.

След изгонването „Page Six“ съобщи, че Фъргюсън на практика е останала без дом и е нощувала при приятели, сред които и Присила Пресли. Сара Фъргюсън е имала затруднения да си намери място за престой в Ню Йорк, след като през февруари беше разкрита връзката на Андрю с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

В четвъртък приятел сподели пред списание „People“, че бившата херцогиня „се държи дискретно“, „поддържа връзка с дъщерите си и очаква новини за бебето на Юджини“.

Фъргюсън и Андрю имат две дъщери – 37-годишната Беатрис и 36-годишната Юджини, която очаква третото си дете от съпруга си Джак Бруксбанк.

Списанието „People“ съобщи също, че Сара Фъргюсън все още е в чужбина и не се е върнала във Великобритания на фона на разследването за връзките на Андрю с Епстийн.

На 66-ия си рожден ден Андрю беше арестуван по подозрение в злоупотреба с длъжност за това, че е препратил поверителни търговски документи на финансовия съветник. Ако бъде признат за виновен, той може да получи максимална присъда от доживотен затвор. От ареста си насам Андрю живее в имението Сандрингам в Норфолк, Англия.

Сара Фъргюсън, която винаги е защитавала бившия си съпруг и му е оказвала подкрепа, се появява в част от имейлите на Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието през февруари.

Имейлите, които са били разменени между 2009 и 2011 г., разкриват близки отношения между Фъргюсън и покойния осъден сексуален престъпник, като в тях тя многократно е споменавала, че двамата трябва да се оженят.

Фъргюсън също така е наричала Епстийн „братът, за когото винаги съм мечтала“.