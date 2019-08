Ричард пак стана за смях

За хейтърите : Много ми е смешно, когато кажете, че съм глупав. Оправям се добре в живота, това е достатъчно за мен. На 25 години съм и дори нямам висше (не казвайте - личи си). Който претендира не би трябвало да се занимава и да пише коментари в Instagram. Няма значение какво мислите за мен, след като продукта ми е доказан като най-добрият на пазара. Хората, които са го пробвали знаят и продължават да ми се доверяват, благодаря за което!

A post shared by Richard The Lion (@richard_velichkov) on Aug 1, 2019 at 10:56pm PDT