Емили Ратайковски залюби бившето гадже на Дуа Липа (СНИМКИ)

Моделът и актриса Емили Ратайковски потвърди новата си връзка, след като публикува серия от лични снимки в профила си в Инстаграм, с които официално представи френския режисьор Ромен Гаврас като свой партньор.

На кадрите 34-годишната Ратайковски и 44-годишният Гаврас позират в интимна атмосфера. На една от снимките режисьорът е прегърнал модела, докато тя държи чаша вино. Други фотографии ги показват поотделно на снежен фон, както и елегантно облечени на маса в ресторант. Ратайковски е в червена рокля с дълбоко деколте, а Гаврас – в черна риза и копринен шал. Сред публикуваните кадри има и детайлна снимка, на която обувките им се докосват.

Публикацията е без текст, но последователите ѝ реагираха бързо с коментари в подкрепа на новата ѝ връзка. Към момента не е ясно от кога датират отношенията между двамата, а представители на Емили Ратайковски не са коментирали официално.

За последно моделът бе свързвана романтично с британския певец Хари Стайлс, след като двамата бяха заснети да се целуват в Токио през март 2023 г. Преди това тя имаше краткотрайни връзки с комика Ерик Андре, актьора Пийт Дейвидсън и диджея Орацио Риспo.

Емили Ратайковски беше омъжена за продуцента Себастиан Беър-Макклард от 2018 до 2022 г. Двамата имат син – Силвестър Аполо Беър, роден през 2021 г. Раздялата им бе последвана от публични изявления на модела относно личната ѝ независимост и новия етап в живота ѝ.

Ромен Гаврас, известен с работата си по музикални клипове и филми, включително „Атина“ и продукции с международно участие, беше във връзка с певицата Дуа Липа. Двамата бяха забелязани заедно в Лондон през февруари 2023 г., но според медийни публикации се разделиха в края на същата година. В началото на 2024 г. стана ясно, че Дуа Липа има връзка с актьора Калъм Търнър, а през юни 2025 г. потвърди годежа си.

