Жертвите на Джефри Епстийн ще си поделят 35 милиона долара

Наследниците на Джефри Епстийн постигна принципно споразумение за изплащане на до 35 милиона долара на група жени, които твърдят, че са били жертви на сексуално насилие и експлоатация, с цел окончателно прекратяване на оставащите граждански дела. Информацията бе съобщена от Bloomberg, позовавайки се на съдебни документи.

Споразумението обхваща най-малко 40 ищци, по данни на техния правен представител. Сумата ще достигне 35 милиона долара, ако броят на жените в групата надхвърли 40, или 25 милиона долара, ако остане под тази граница. Средствата ще бъдат изплатени изцяло от наследството на Епстийн.

Съизпълнителите на наследството – Дарън Индайк и Ричард Кан, дългогодишен адвокат и счетоводител на финансиста – не признават вина, но са се съгласили с финансовите параметри на договореното уреждане. Техен представител подчертава, че нито една от жените не е отправяла обвинения към тях за лично участие в злоупотреби или за съучастие в престъпната дейност на Епстийн.

Проектът на споразумението предстои да бъде одобрен от федерален съдия в Ню Йорк, след което ще влезе в сила. Ако бъде ратифицирано, то ще затвори последния значим пакет от граждански искове срещу наследството.

Настоящата договореност следва предходните плащания по създадената след смъртта на Джефри Епстийн Програма за компенсации на жертвите. По тази линия бяха изплатени приблизително 121 милиона долара на 136 ищци, както и допълнителни 48 милиона долара на още 59 жертви. Общата сума на обезщетенията надхвърля 169 милиона долара.

Джефри Епстийн беше арестуван през 2019 г. по федерални обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация и загина в ареста в Ню Йорк при обстоятелства, официално определени като самоубийство. Случаят предизвика мащабен обществен и политически отзвук в Съединените щати и в международен план заради контактите му с представители на бизнес елита, политиката и светския живот.

Ако съдът одобри настоящото споразумение, то ще се превърне в заключителен етап от многогодишния процес по финансово обезщетяване на жертвите в един от най-мащабните и резонансни скандали в съвременната американска история.