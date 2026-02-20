Новини
Жертвите на Джефри Епстийн ще си поделят 35 милиона долара

20 Февруари, 2026 18:31 1 251 18

  • джефри епстийн-
  • жертви-
  • обезщетение-
  • наследници-
  • наследство

Десетки жени са подали искове срещу покойния финансист

Жертвите на Джефри Епстийн ще си поделят 35 милиона долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Наследниците на Джефри Епстийн постигна принципно споразумение за изплащане на до 35 милиона долара на група жени, които твърдят, че са били жертви на сексуално насилие и експлоатация, с цел окончателно прекратяване на оставащите граждански дела. Информацията бе съобщена от Bloomberg, позовавайки се на съдебни документи.

Споразумението обхваща най-малко 40 ищци, по данни на техния правен представител. Сумата ще достигне 35 милиона долара, ако броят на жените в групата надхвърли 40, или 25 милиона долара, ако остане под тази граница. Средствата ще бъдат изплатени изцяло от наследството на Епстийн.

Съизпълнителите на наследството – Дарън Индайк и Ричард Кан, дългогодишен адвокат и счетоводител на финансиста – не признават вина, но са се съгласили с финансовите параметри на договореното уреждане. Техен представител подчертава, че нито една от жените не е отправяла обвинения към тях за лично участие в злоупотреби или за съучастие в престъпната дейност на Епстийн.

Проектът на споразумението предстои да бъде одобрен от федерален съдия в Ню Йорк, след което ще влезе в сила. Ако бъде ратифицирано, то ще затвори последния значим пакет от граждански искове срещу наследството.

Настоящата договореност следва предходните плащания по създадената след смъртта на Джефри Епстийн Програма за компенсации на жертвите. По тази линия бяха изплатени приблизително 121 милиона долара на 136 ищци, както и допълнителни 48 милиона долара на още 59 жертви. Общата сума на обезщетенията надхвърля 169 милиона долара.

Джефри Епстийн беше арестуван през 2019 г. по федерални обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация и загина в ареста в Ню Йорк при обстоятелства, официално определени като самоубийство. Случаят предизвика мащабен обществен и политически отзвук в Съединените щати и в международен план заради контактите му с представители на бизнес елита, политиката и светския живот.

Ако съдът одобри настоящото споразумение, то ще се превърне в заключителен етап от многогодишния процес по финансово обезщетяване на жертвите в един от най-мащабните и резонансни скандали в съвременната американска история.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    А жертвите на Калушев,Сандов и Терзиев?

    18:46 20.02.2026

  • 2 Кокорчо

    5 4 Отговор
    Аз като бях малък, чичко Епщайн ме взе и ми каза, че ще ме черпят сладоледи. И верно ми дадоха сладоледи, и лизах, лизах, беше много вкусно. Но сега като пораснах, разбрах че не са били точно сладоледи, и искам чичковците да ми дадат пари и на мене!

    18:47 20.02.2026

  • 3 тез жертви

    8 3 Отговор
    сами са отишли да месят кекс
    и как така при тоз човек са ходили
    а на други набори са се надували

    и със сигурност има такива дето лъжат и мажат да приберат парици тлъсти

    18:53 20.02.2026

  • 4 Сийка

    8 1 Отговор
    А нашите мацки, които са участвали,ще получат ли поне по милион??

    Коментиран от #8

    19:02 20.02.2026

  • 5 Да,бе

    3 0 Отговор
    35 милиона долара,10 тона човешки карантии и 2 тона сярна киселина...

    19:07 20.02.2026

  • 6 ха, ха, ха...

    7 1 Отговор
    Сега и Тръмп даже ще се обяви за жертва. За него всяка далавера от която може да изкара някой и друг долар е сделка. Независимо кой губи, дори това да е американския бизнес. На какво друго може да бъде способен човек с 6 фалита зад гърба си?

    19:08 20.02.2026

  • 7 Рускиня

    6 2 Отговор
    Всички жертви били доброволно, а не отвлечени от улицата, както украински мъже за фронта при Джефрей Епстайн, след получаването на обещетението ще го последва съдбата на австрслииката от гр. Перт.

    19:13 20.02.2026

  • 8 Нее

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сийка":

    Нашите мацки са получили каквото трябва. Шутове, шамари, и по един мек, но за сметка на това дрът!

    19:20 20.02.2026

  • 9 Ветеранки

    4 0 Отговор
    Един път да са ги излъгали да отидат както й да е Но май им е харесало или на друсането или кинтите Сега са стари и непотребни и са жертви

    19:52 20.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Проррок

    1 2 Отговор
    Ненавиждам глупави и некадърни българки и се гордея с това 🤭🤣

    20:37 20.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мъж

    0 0 Отговор
    С такива приятели врагове не ми трябват!

    20:57 20.02.2026

  • 18 Какви жертви?

    0 0 Отговор
    Чукали са се за пари и развлечение!

    12:46 21.02.2026