Цвета Рангелова: Гюров беше единствената по-добра алтернатива, но фалстартът на кабинета е факт

Депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова коментира в студиото на "Панорама" първите действия на служебното правителство, като заяви, че е "потресена" от случващото се.
"Имаме един вицепремиер, който се разграничава от всички възможни политически субекти, които са участници в това служебно правителство. Изрази се, че са се събрали, сякаш са се срещнали случайно всички министри, събрали са се и са решили да правят кабинет", заяви тя.
По думите ѝ изборът на Андрей Гюров е бил по-малкото зло. Тя обаче определи старта на кабинета като провал:
"Това, което се предложи от състав на кабинет от страна на министър-председателя Гюров, само в рамките на 24 часа видяхте за какъв фалстарт става въпрос."
Рангелова даде пример подадената оставка след клетвата и твърдения за укрита информация от страна на вицепремиер:
"Извинявайте, но това е меко казано, несериозно и гавра с българските граждани, които наистина имаха високи очаквания към този кабинет."
По отношение на неправителствения сектор Рангелова коментира:
"Министър на правосъдието да идва от частния сектор, от НПО сектора, НПО-тата имат вина за тази ситуация, която доведе до Петрохан."
И допълни:
"Тези фондации, които се допуснат да дублират наименувания, така че да заблуждават и обществото, и държавните институции, че имат нещо общо с държавната политика, на практика изпълнителната власт отдавна започна да им делегира изключително широки правомощия."
На въпрос дали партията ѝ се притеснява от евентуална конкуренция с президента Румен Радев, тя отговори:
"Господин Радев категорично е евроатлантически настроен, докато позициите на "Възраждане" са в съвсем обратна посока. Господин Радев е подкрепил изпращането на помощ за Украйна, за санкциите срещу Русия, в абсолютно противоречие с политиката и волята на избирателите на "Възраждане".
Рангелова засегна и темата "Петрохан", като заяви, че е получила информация, според която министърът на вътрешните работи е поискал оставките на разследващите случая и "това е прецедент."
На запитване на БНТ от пресцентъра на МВР заявиха, че информацията за поискани оставки не отговаря на истината.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #4, #7
05:11 21.02.2026
2 нннн
05:13 21.02.2026
3 Герп боклуци
Коментиран от #6
05:17 21.02.2026
4 Кайсиева градина
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":"Копейките" бяха събрали 700к подписа за референдум (ИТН също малко по рано). Дори и не всички от подписалите се да са гласували за тях, пак са имали повече гласове от тиквената партия. В ЦИК какво броят и какви резултати изнасят е пълна мистерия.
05:18 21.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Герп боклуци":Правителството "Педофили" оказа се, никой не го иска. Радев и Йотова се разграничиха а снощи и мижитурките от ПП ДБ се отрекоха от него. Зулусите и копейките са освирепели и в следващите дни ще му видят сметката. На колене ще молите Главчо да поеме руля на държавата.
Коментиран от #8, #16
05:30 21.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Истина
05:43 21.02.2026
10 Данко Харсъзина
А Йотова спокойно може да изхвърли кандидатурата си за Президент в контейнера за боклук.
05:46 21.02.2026
11 Данко Харсъзина
05:48 21.02.2026
12 Никога не съм харесвал Израждане,
05:50 21.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хаха
06:54 21.02.2026
16 Герп боклуци
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Педофилите са в герп, има там един с една мазна прическа обвинен в цунигуни с малолетна ама никой не реве, че даже и в парламента си седи, а труженичките са при зулусите, доста снимки найзлезнаха.... Други доказателства за педофили не са излезнали за други партии
07:27 21.02.2026
17 Дзак
07:35 21.02.2026
18 Честни невинни Петрохански избори
10:08 21.02.2026
19 Ако Радев
10:21 21.02.2026
20 Ще е странно
14:23 21.02.2026
21 Гуната
15:27 21.02.2026
22 Мнение
15:29 21.02.2026
23 Знае се от медиите
15:51 21.02.2026