Цвета Рангелова: Гюров беше единствената по-добра алтернатива, но фалстартът на кабинета е факт

21 Февруари, 2026 06:00, обновена 21 Февруари, 2026 05:03 1 642 23

Господин Радев категорично е евроатлантически настроен, докато позициите на "Възраждане" са в съвсем обратна посока, подчерта депутатът

Цвета Рангелова: Гюров беше единствената по-добра алтернатива, но фалстартът на кабинета е факт - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова коментира в студиото на "Панорама" първите действия на служебното правителство, като заяви, че е "потресена" от случващото се.

"Имаме един вицепремиер, който се разграничава от всички възможни политически субекти, които са участници в това служебно правителство. Изрази се, че са се събрали, сякаш са се срещнали случайно всички министри, събрали са се и са решили да правят кабинет", заяви тя.

По думите ѝ изборът на Андрей Гюров е бил по-малкото зло. Тя обаче определи старта на кабинета като провал:

"Това, което се предложи от състав на кабинет от страна на министър-председателя Гюров, само в рамките на 24 часа видяхте за какъв фалстарт става въпрос."

Рангелова даде пример подадената оставка след клетвата и твърдения за укрита информация от страна на вицепремиер:

"Извинявайте, но това е меко казано, несериозно и гавра с българските граждани, които наистина имаха високи очаквания към този кабинет."

По отношение на неправителствения сектор Рангелова коментира:

"Министър на правосъдието да идва от частния сектор, от НПО сектора, НПО-тата имат вина за тази ситуация, която доведе до Петрохан."

И допълни:

"Тези фондации, които се допуснат да дублират наименувания, така че да заблуждават и обществото, и държавните институции, че имат нещо общо с държавната политика, на практика изпълнителната власт отдавна започна да им делегира изключително широки правомощия."

На въпрос дали партията ѝ се притеснява от евентуална конкуренция с президента Румен Радев, тя отговори:

"Господин Радев категорично е евроатлантически настроен, докато позициите на "Възраждане" са в съвсем обратна посока. Господин Радев е подкрепил изпращането на помощ за Украйна, за санкциите срещу Русия, в абсолютно противоречие с политиката и волята на избирателите на "Възраждане".

Рангелова засегна и темата "Петрохан", като заяви, че е получила информация, според която министърът на вътрешните работи е поискал оставките на разследващите случая и "това е прецедент."

На запитване на БНТ от пресцентъра на МВР заявиха, че информацията за поискани оставки не отговаря на истината.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    26 8 Отговор
    Цвета ги попиля. Не съм фен на копейките, но двата педофила бяха меко казано жалки.

    Коментиран от #4, #7

    05:11 21.02.2026

  • 2 нннн

    28 4 Отговор
    При постъпване на работа е нужно свидетелство за съдимост. Цицелков какво свидетелство е дал? Или за министри не се иска?

    05:13 21.02.2026

  • 3 Герп боклуци

    13 18 Отговор
    Глафчеф ли искате? Най свинските избори в историята

    Коментиран от #6

    05:17 21.02.2026

  • 4 Кайсиева градина

    20 9 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    "Копейките" бяха събрали 700к подписа за референдум (ИТН също малко по рано). Дори и не всички от подписалите се да са гласували за тях, пак са имали повече гласове от тиквената партия. В ЦИК какво броят и какви резултати изнасят е пълна мистерия.

    05:18 21.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Данко Харсъзина

    18 12 Отговор

    До коментар #3 от "Герп боклуци":

    Правителството "Педофили" оказа се, никой не го иска. Радев и Йотова се разграничиха а снощи и мижитурките от ПП ДБ се отрекоха от него. Зулусите и копейките са освирепели и в следващите дни ще му видят сметката. На колене ще молите Главчо да поеме руля на държавата.

    Коментиран от #8, #16

    05:30 21.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Истина

    24 3 Отговор
    Кабинета "Гюро" е антиТРЪМП, Соросоиден и под надзора на едно посолство а това вече е проблем.

    05:43 21.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    20 5 Отговор
    Зулусите и копейките се борят за оцеляване и се бият като лъвове. Скоро от това Правителство и педофилите, които го създадоха - ни пух, ни пера.
    А Йотова спокойно може да изхвърли кандидатурата си за Президент в контейнера за боклук.

    05:46 21.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    18 9 Отговор
    А Боташа вече замина в канала, преди още да се е появил.

    05:48 21.02.2026

  • 12 Никога не съм харесвал Израждане,

    22 6 Отговор
    но в случая Рангелова е права и направо попиля двата нефелни шоpoшоидa от коалицията на педофилите ПП–ДБ.

    05:50 21.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хаха

    6 9 Отговор
    Ще й дам един фуcтата на тази плюеща кобра.

    06:54 21.02.2026

  • 16 Герп боклуци

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Педофилите са в герп, има там един с една мазна прическа обвинен в цунигуни с малолетна ама никой не реве, че даже и в парламента си седи, а труженичките са при зулусите, доста снимки найзлезнаха.... Други доказателства за педофили не са излезнали за други партии

    07:27 21.02.2026

  • 17 Дзак

    3 7 Отговор
    Важното е войната да не спира!

    07:35 21.02.2026

  • 18 Честни невинни Петрохански избори

    4 0 Отговор
    Наглсено за Рундьо, Партия Петрохан и Джуган бей. Модерно, ново, пременено.

    10:08 21.02.2026

  • 19 Ако Радев

    5 0 Отговор
    Е помогнал за съставянето на този кабинет ако е негов избор и ако той е про европейски настроен, то тогава никой няма да гласува за нето. Крайно време е да излезне и да каже кой е и какви позиции заема. Огромния процент от не гласували ще отиде при Костя. Защото българите са за славянството, ние за това сме оцелели. Искаме неутралитет ане войни който не са наши.

    10:21 21.02.2026

  • 20 Ще е странно

    1 1 Отговор
    ако това има под полата женски атрибути

    14:23 21.02.2026

  • 21 Гуната

    1 0 Отговор
    и Ченалова овреме избгаха от Копейката ама явно тая е с много промит мозък

    15:27 21.02.2026

  • 22 Мнение

    2 0 Отговор
    Щом статуквото реве и врещи срещу служебния кабинет, значи вървим в правилната посока. Не е виновна Йотова, а са виновни промените, направени от народното събрание, които не дават голям избор - или нови лица или статуквото

    15:29 21.02.2026

  • 23 Знае се от медиите

    1 0 Отговор
    За Цицелков не знам, обаче в парламента и МВР има наркозависими със сигурност.Трябва да приемат закон за всички служители от администрацията да минават през тестове за наркотици. Има и педофили, които не се закачат, независимо от публичните скандали. Тия, които обвиняват и викат за педофилия в Петрохан, сигурно знаят, с каква цел е регистрирано това НПО по времето на ГЕРБ. Томислав Дончев от ГЕРБ е бил член на НПО-то на Сорос преди да влезе в ГЕРБ, той го признал пред Ваклинов

    15:51 21.02.2026

Новини по градове:
