Заплашват с бой Михаела от „Биг Брадър“

Скандалната участничка от Биг Брадър – Михаела, която наричаха Овцата – показа потресаващи съобщения, в които е залята с обиди и директни заплахи за побой.

Анонимен профил я атакува брутално с думите: „Другия път ще ме набия… вече ме дразниш, ясно ли е?“, побеснял след нейно посещение във Варна. Вместо да се уплаши, Михаела отвърна иронично и с хумор: „Предлагам ти да се лекуваш и ще ти платя лечението.“

Риалити звездата прие драмата с усмивка и подхвърли: „Фенката ми от Варна пак се включва като разбере, че съм била там.“