Заплашват с бой Михаела от „Биг Брадър“

20 Февруари, 2026 16:31 1 085 12

  • михаела овцата-
  • михаела василева-
  • биг брадър-
  • заплаха-
  • бой

Риалити героинята получи заплашително съобщение

Заплашват с бой Михаела от „Биг Брадър“ - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалната участничка от Биг Брадър – Михаела, която наричаха Овцата – показа потресаващи съобщения, в които е залята с обиди и директни заплахи за побой.

Анонимен профил я атакува брутално с думите: „Другия път ще ме набия… вече ме дразниш, ясно ли е?“, побеснял след нейно посещение във Варна. Вместо да се уплаши, Михаела отвърна иронично и с хумор: „Предлагам ти да се лекуваш и ще ти платя лечението.“

Риалити звездата прие драмата с усмивка и подхвърли: „Фенката ми от Варна пак се включва като разбере, че съм била там.“

Заплашват с бой Михаела от „Биг Брадър“


Оценка 3.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 1 Отговор
    Тази вечер ще си легна спокоен, след като прочетох новината за овцата!

    16:36 20.02.2026

  • 2 Трол

    3 2 Отговор
    За мъж е разправията.

    16:37 20.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Петроханска Пастърма

    9 0 Отговор
    Изглежда вече са я плашили с Gang Bang, ама не минал номера.Все едно да плашиш куче с кокал.

    16:41 20.02.2026

  • 6 ЕстетЪ

    4 0 Отговор
    Някой коч ще да е.🤔🤣

    16:51 20.02.2026

  • 7 Лоша работа

    3 0 Отговор
    ...е боя...лоша...
    Виж второто,което не се връща Михаела не я плаши...

    16:52 20.02.2026

  • 8 Даскал Фратю

    6 0 Отговор
    От цялата комуникация се разбра,че и двете са тотално неграмотни.

    16:53 20.02.2026

  • 9 Пич

    3 0 Отговор
    Аа........ тази не е ли бита вече ?! Като гледам как са и надули и полилавили джуката...

    17:07 20.02.2026

  • 10 Абе

    2 0 Отговор
    Сигурни не щяла да глъща 😀

    17:18 20.02.2026

  • 11 Брик брадър

    1 0 Отговор
    Е, щом не са я заплашили със стригане и доене, а само с бой, не е фатално.

    17:22 20.02.2026

  • 12 Мангасарята

    0 0 Отговор
    Само това ги оправя

    17:32 20.02.2026