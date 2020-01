Ползи от това да медитираме

Медитацията е практика, с която тренираме ума и разширяваме съзнанието си. Тя е състояние на осъзнат покой за постигане на физическо, емоционално и духовно развитие. По темата са направени безброй изследвания и са написани много книги, но в наши дни медитацията печели все повече популярност с невероятните ползи, които внася в човешкия живот.

Кои са ползите и фактите за медитацията, които никой не може да отрече:

1. Подобрява умението за концентрация и внимание

Много от медитативните техники са насочени именно в тази насока. Успокояването на ума и изолирането му от товара на всички излишни мисли и детайли улеснява избистрянето на фокуса и концентрирането върху желаната от нас цел.

2. Подобрява психичното здраве

Осъзнатата медитация има голямо влияние върху психичното ни в положителен аспект. Изключителна полза можем да наблюдаваме и върху подрастващите, които в наши дни са подложени на множество стресиращи фактори, които водят до тревожност и депресия. Медитацията не е заместител на останалите средства за помощ при психични диагнози, но със сигурност подпомага тяхното действие.

3.Влияе благоприятно на връзките ни с другите

Колкото по-осъзнати сме за това, кои сме ние, толкова по-мъдри и разумни сме в отношенията си с хората около нас. Затова е важно да сме балансирани и центрирани на първо място в себе си като личности, да се познаваме добре и да умеем да контролираме реакциите и емоциите си спрямо другите.

4. Ставаме по-състрадателни и съпричастни

Много добре съставени проучвания показват, че практикуването на медитация увеличава съпричастността ни към страданието на другите и желанието ни да облекчим тяхната болка. Изглежда, че това се случва, защото медитацията активира невронни вериги в мозъка, които са свързани с пораждането на позитивни чувства и любов.

5. Намалява склонността към агресия

Ново изследване на научното списание “Съзнание и познание” информира, че една медитативна сесия може да редуцира реакцията на тялото към гняв и агресия. Постоянният гняв и раздразнение ни причиняват стрес, активират симпатиковата част на нервната ни система, което поражда учестено, повърхностно дишане, ускорен сърдечен пулс и повишено кръвно налягане.

6. Увеличава устойчивостта на стрес

Медитацията подпомага по-лесното възвръщане на съзнанието в покой след преживяни стрес и стресиращи ситуации. Според научни изследвания в областта на неврологията, практиките на осъзната медитация потискат активността на амигдалата. Амигдалата е част от лимбичната ни система, която е отговорна за регулиране на емоциите в отговор на неприятни гледки, усещания, миризми. Амигдалата най-често се свързва с емоции като страх и тревожност, както и с чувството на удоволствие в отрицателен смисъл, т.е. на агресия. Това означава, че чрез медитативни практики ние можем да контролираме реакциите си спрямо външни фактори, които ни провокират.

7. Колко време е достатъчно да практикувам?

Много от нас търсят точна и изпитана рецепта, но отговорът е, че такава няма и никога не е имало. Колко често и по колко време да медитираме се определя от нашата индивидуална нужда. Може би най-адекватно би било да споменем старата Дзен поговорка, която гласи: “Трябва да прекарваш в медитация двайсет минути на ден. Освен ако не си твърде зает. Тогава трябва да бъде час.”

8. Коя да следвам? Как да се науча?

Най-добрият начин да получим инструкции от първо лице и да изберем ефективна за нас техника е като посетим лекция или курс от експерт в областта на медитацията, който е посветил живота си на нея и духовните знания и практики за вътрешния свят на човека.

Съвсем скоро един от най-уважаваните и признати хора в света на йогата и медитацията в световен мащаб - Шри Шри Рави Шанкар идва в България, за да ни преподаде единствения по рода си Мастърклас - “Разкриване на безкрайността”, подходящ и за начинаещи. Събитието ще се проведе в рамките на два дни на 28 и 29 Януари от 19:00ч. в зала 1 на НДК с медийното партньорство на ФАКТИ.

През последните 38 години Шри Шри Рави Шанкар пътува и преподава семинари по цял свят. Основаните от него международни организации (сред които най-известни са “Изкуството да живееш” / The Art of Living и “Международната асоциация за човешки ценности” / The International Association for Human Values) са докоснали и променили живота на над 370 милиона души в 156 страни, както в сферата на йога, така и чрез хуманитарни и социални проекти.

“Разкриване на безкрайността”, или както се нарича на Санскрит - “Вигян Бхайрав”, е древен ведически ръкопис, който разкрива 112 техники за медитация. Шри Шри Рави Шанкар ще ни отведе на пътешествие в света на абсолютната хармония и безкрайност, ще ни преподава на разбираем и достъпен език, така че да открием най-ефективната и достъпна за нас техника, която да ни служи ежедневно за по-добро качество на живот. Семинарът ще бъде проведен в много приятна и ведра обстановка, но той ще бъде изключително трансформиращо преживяване, след което никой няма остане равнодушен.

София / България