Назначават заместник- министри в МЗХ

Адв. Ивана Мурджева, Атанас Атанасов и инж. Николай Василев ще поемат постовете на заместник-министри.

Назначават заместник- министри в МЗХ - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Три нови назначения се подготвят в управленския екип на Министерството на земеделието и храните.

По информация на БНР - адв. Ивана Мурджева, Атанас Атанасов и инж. Николай Василев ще поемат постовете на заместник-министри.

Според устройствения правилник на Министерството на земеделието, министърът се подпомага от четирима заместник-министри. По неофициална информация трима от заместниците на Иван Христанов вече са ясни - Ивана Мурджева придружаваше министъра още в първия му ден във ведомството.

Тя е юрист, а в годините назад е работила за браншови организации в земеделието като Сдружението на малките семейни ферми и асоциацията на винените професионалисти. Освен адвокат, Мурджева е и изкуствовед, последно тя беше куратор на юбилейната изложба на проф. Иван Газдов.

Атанас Атанасов - е председател на развъдна говедовъдна асоциация, той е активен застъпник за развитието на животновъдния сектор и подпомагането на малките фермери.

Инж. Николай Василев е третият заместник-министър, очаква се той да поеме ресор гори. Василев е завършил ЛТУ-София през 2003 г и от дипломирането си до момента работи в структурите на министерството и на агенцията по горите. Очаква се да бъде определен още един заместник-министър.

Окомплектоването на екипа е важно, тъй като предстои кампанията по заявяване на директните плащания , в която участват над 60 хиляди земеделци и има много административна работа, която трябва да се свърши от ръководството на МЗХ.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 крадции

    5 1 Отговор
    Скори министрите и замесниците им ще станат над две хиляди !!! До кога бее!!

    07:47 23.02.2026

  • 3 очевидец

    6 1 Отговор
    "Разпъван съм на кръст от едни хора със 70 дела на трупчета, къщи в Барселона, джуджета, снимки... Когато Стоил Цицелков греши, си плаща сметките сам, когато тези хора грешат - ние ги плащаме".

    - Стоил Цицелков

    07:51 23.02.2026

  • 4 Аграрни специалисти пак няма

    8 0 Отговор
    Следователно както и предишното така и настоящето ръководство е странно място за кариера на всякакви други хора но не и за аграрни специалисти както би трябвало да бъде според логиката.

    07:56 23.02.2026

  • 5 Адвокатките

    8 0 Отговор
    Много разбират от земеделие без съмнение.

    07:58 23.02.2026

  • 6 Директора на вечерната гимназия

    6 0 Отговор
    Кандидат за четвърти мандат. По темата е.

    08:03 23.02.2026

  • 7 ЗРИТЕЛ

    5 0 Отговор
    ЗАМЕСТНИКЪТ ПО ГОРИТЕ Е ПОДЛИЗУРКО, КРАДЕЦ НА ИДЕИ И ЛАПАЧ НА ЕВРОФОНДОВЕ....НИЩО ДОБРО ЗА ГОРИТЕ...

    08:04 23.02.2026

  • 8 запасняк

    4 0 Отговор
    ЧОВЕКЪТ НА ШИШИ Е ПРЕМЕСТЕН В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.....ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ....ПАК НА ТОПЛО...

    08:06 23.02.2026

  • 9 глоги

    0 2 Отговор
    Тя е юристKA,

    08:19 23.02.2026

  • 10 розодендрон

    4 0 Отговор
    Защо няма инженер-технолози по хранене в тези длъжности?! Храненето и хранителната промишленост не се управляват от адвокати и развъдни говедовъди! Човешкото хранене е много специфична и натрупана със знание специализация. Химическа и биологична е,защото човешкото тяло не е за оран , копане и засаждане.

    08:26 23.02.2026

  • 11 Цацорко на държавна хранилка

    4 0 Отговор
    Цицелковци бол!

    08:46 23.02.2026

  • 12 А клоунът хвърчило,

    2 0 Отговор
    А клонът Христанов кога ще се появи с новия си филм....Избрах си некадърници, да не личи какъв съм аз.

    08:55 23.02.2026

