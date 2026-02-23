Назначават заместник- министри в МЗХ

Три нови назначения се подготвят в управленския екип на Министерството на земеделието и храните.
По информация на БНР - адв. Ивана Мурджева, Атанас Атанасов и инж. Николай Василев ще поемат постовете на заместник-министри.
Според устройствения правилник на Министерството на земеделието, министърът се подпомага от четирима заместник-министри. По неофициална информация трима от заместниците на Иван Христанов вече са ясни - Ивана Мурджева придружаваше министъра още в първия му ден във ведомството.
Тя е юрист, а в годините назад е работила за браншови организации в земеделието като Сдружението на малките семейни ферми и асоциацията на винените професионалисти. Освен адвокат, Мурджева е и изкуствовед, последно тя беше куратор на юбилейната изложба на проф. Иван Газдов.
Атанас Атанасов - е председател на развъдна говедовъдна асоциация, той е активен застъпник за развитието на животновъдния сектор и подпомагането на малките фермери.
Инж. Николай Василев е третият заместник-министър, очаква се той да поеме ресор гори. Василев е завършил ЛТУ-София през 2003 г и от дипломирането си до момента работи в структурите на министерството и на агенцията по горите. Очаква се да бъде определен още един заместник-министър.
Окомплектоването на екипа е важно, тъй като предстои кампанията по заявяване на директните плащания , в която участват над 60 хиляди земеделци и има много административна работа, която трябва да се свърши от ръководството на МЗХ.
