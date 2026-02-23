Александър Николов блести с рекордни точки при инфарктен успех на Лубе в Италия

Българският национал Александър Николов изведе своя Лубе до драматична победа като гост над Чистерна Волей. Мачът от 21-ия кръг на елитната Серия А се превърна в истински трилър, завършил с успех за Лубе след петгеймова битка – 3:2 (25:18, 25:17, 23:25, 27:29, 15:7).
Младият български талант се превърна в абсолютен герой за своя тим, реализирайки впечатляващите 34 точки – постижение, което включва два блокади и един ас.
Съотборникът му Ерик Льопки също допринесе с 15 точки, докато за домакините от Чистерна най-резултатен бе Томазо Барото с 29 точки.
След този емоционален успех Лубе се изкачва на шеста позиция във временното класиране, като вече има 12 победи, 9 поражения и актив от 37 точки – само кръг преди края на редовния сезон. Чистерна, от своя страна, остава на десето място с 15 точки и баланс 5-16.
