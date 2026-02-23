Новини
Спорт »
Волейбол »
Александър Николов блести с рекордни точки при инфарктен успех на Лубе в Италия

Александър Николов блести с рекордни точки при инфарктен успех на Лубе в Италия

23 Февруари, 2026 07:43 1 079 4

  • александър николов-
  • лубе-
  • волейбол италия-
  • серия а-
  • драматична победа-
  • чистерна волей-
  • български волейболисти-
  • спортни новини

Българинът за пореден път затвърди реномето си на един от най-ярките родни волейболисти в чужбина

Александър Николов блести с рекордни точки при инфарктен успех на Лубе в Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Александър Николов изведе своя Лубе до драматична победа като гост над Чистерна Волей. Мачът от 21-ия кръг на елитната Серия А се превърна в истински трилър, завършил с успех за Лубе след петгеймова битка – 3:2 (25:18, 25:17, 23:25, 27:29, 15:7).

Младият български талант се превърна в абсолютен герой за своя тим, реализирайки впечатляващите 34 точки – постижение, което включва два блокади и един ас.

Съотборникът му Ерик Льопки също допринесе с 15 точки, докато за домакините от Чистерна най-резултатен бе Томазо Барото с 29 точки.

След този емоционален успех Лубе се изкачва на шеста позиция във временното класиране, като вече има 12 победи, 9 поражения и актив от 37 точки – само кръг преди края на редовния сезон. Чистерна, от своя страна, остава на десето място с 15 точки и баланс 5-16.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стефан

    2 5 Отговор
    Не спират с рекламата на синчето на гербераст.

    Коментиран от #2, #3

    08:00 23.02.2026

  • 2 Що не си Е.П.М

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стефан":

    бе шмо.кльо

    09:43 23.02.2026

  • 3 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стефан":

    Мени си ника,Кириак Стефчо .

    Коментиран от #4

    11:37 23.02.2026

  • 4 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Смени си ника,Кириак Стефчо .Много е умен IA на телефона ми.Редактира както той си знае .

    11:39 23.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове