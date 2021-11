Гръцки актьор отказа да играе само за ваксинирани (СНИМКА)

Популярен гръцки актьор се принуди да отмени пиеса на Йожен Йонеско в Атина, след като отказа да играе само за ваксинирана публика. Това предизвика вълна от реакции и коментари – както критики, така и похвали, на фона на нарастването на инфекциите от Covid-19 в страната, информира Greek City Times.

След разразилата се полемика Арис Серветалис, известен и обичан актьор в южната ни съседка, обяви, че отменя спектакъла си в публикация в Instagram късно във вторник. В много от коментарите под нея негови почитатели и последователи в мрежата го поздравяват за смелостта да се противопостави на разделението между хората. Но в публичното пространство в Гърция се появиха и много коментари в другия полюс: "Опазването на общественото здраве е добродетел. Този човек не е герой, оставяйки колегите си без работа."

