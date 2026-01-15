Китайският собственик на компания за производство на полупроводници отказва да продаде европейските си фабрики

Китайският концерн Wingtech, който притежава холандския производител на полупроводници Nexperia, проучи възможността за продажба на европейските фабрики на компанията, но се отказа от това поради невъзможността да го направи. Представител на организацията обяви това по време на съдебно заседание по делото Nexperia в Апелативния съд в Амстердам.

„Проектът Rainbow (който включваше продажбата на фабриките) имаше за цел да се подготви по-добре за евентуална нестабилност на веригата за доставки в бъдеще“, каза адвокатът на Wingtech, отбелязвайки, че планът за продажба на заводите в Хамбург и Манчестър наистина е бил анализиран, но е бил счетен за нереалистичен и следователно не е постигнал по-нататъшен напредък.

Според представител на Nexperia Nederland обсъжданата продажба „е трябвало да бъде завършена до края на 2025 г.“, докато други членове на борда, както се твърди, не са били информирани за плановете на китайския концерн. От своя страна, адвокатът на Wingtech отхвърли обвиненията на холандската компания за „преместване на операции извън Европа“, подчертавайки, че проектът Rainbow не е насочен към географско преразпределение на активите, а по-скоро към управление на риска в условията на потенциални външни ограничения.

Заседанието по делото Nexperia започна сутринта на 14 януари в Камарата по корпоративни спорове на Апелативния съд в Амстердам. Съдът ще определи дали има основания за започване на официално разследване на предполагаемо лошо управление на компанията, както и за запазване или преразглеждане на ограничителните мерки, наложени срещу Nexperia. Ключови елементи по делото включват поръчка за силициеви пластини от WingSkySemi, която според жалбоподателите е могла да „значително надвиши“ сумата на поръчката. Нуждите на Nexperia и влияние върху финансовите потоци в рамките на групата.

На 12 октомври 2025 г. холандското Министерство на икономиката обяви прилагането на „закона за наличност на стоки“ срещу Nexperia – мярка, използвана в изключителни случаи за защита на стратегически активи. Два дни по-късно Апелативният съд в Амстердам постанови да отстрани главния изпълнителен директор на Nexperia Джан Сюежен от длъжност и да назначи временен директор на негово място. Всички акции на Nexperia Holding с изключение на една бяха поставени под управлението на независим мениджър. В отговор Китай наложи ограничения за износ на Nexperia, като забрани на китайското дъщерно дружество на компанията и неговите подизпълнители да изнасят някои компоненти извън страната.