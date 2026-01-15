Новини
5% e годишната инфлация за 2025 г.

5% e годишната инфлация за 2025 г.

15 Януари, 2026 16:26 666 21

  • инфлация-
  • българия-
  • нси

Повече от две години и половина – 31 месеца, годишната инфлация в България е едноцифрена с тенденция към намаление

5% e годишната инфлация за 2025 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

През декември 2025 г. инфлацията е нараснала с 0,1% спрямо предходния месец. Годишното поскъпване на стоките и услугите (декември 2024 г. спрямо декември 2025 г.)обаче е 5%, сочат данните на Националния статистически институт.

Натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.), е 12,3%, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) – 41,4%, съобщи БТА на база данните от НСИ.

Повече от две години и половина – 31 месеца, годишната инфлация в България е едноцифрена с тенденция към намаление.

През юни 2023 г. тя стана едноцифрена – 8,7%, за първи път от януари 2022 г. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7%.

Натрупаната инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.), е 12,3 на сто, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) е 41,4 на сто.

Вече повече от две години и половина (31 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена с тенденция към намаление, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто (ИПЦ).

Средногодишните стойности (ХИПЦ)

Средногодишната инфлация от началото на 2024 г. следваше постоянен темп на намаление. Годината започна със стойности от 7,8 на сто през януари 2024 г., а за декември 2024 г., януари 2025 г. и февруари 2025 г. тя вече беше 2,6 на сто, през март, април и май 2025 г. - 2,7 на сто, през юни 2025 г. отбеляза леко повишение до 2,8 на сто, юли 2025 г. остана също 2,8 на сто, а през август 2025 г. отново се повиши минимално до 2,9 на сто. През септември стойностите ѝ достигнаха 3,1 на сто, през октомври - 3,3 на сто, а през ноември - 3,4 на сто, сочи справка в НСИ.

Цените на стоките и услугите

През декември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Облекло и обувки - с 2,3 на сто; Съобщения - с 0,9 на сто; Разнообразни стоки и услуги - с 0,1 на сто.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 2,2 на сто; Транспорт - с 0,8 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,4 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,3 на сто; Образование - с 0,1 на сто; Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,1 на сто; Здравеопазване - с 0,1 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите: Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива и Хранителни продукти и безалкохолни напитки.


  • 1 9292

    6 0 Отговор
    Добреееееееее!

    16:29 15.01.2026

  • 2 9292

    19 2 Отговор
    Националния статистически институт - да се закрие!

    16:30 15.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    100 процента минимум.

    16:30 15.01.2026

  • 4 Така

    13 1 Отговор
    Така..... огромните фалоси на снимката са за народа, а парите които не виждате - за Украйна, Урсула, Тиквата, Кирчо, Делянчо, Асенчо.....

    16:30 15.01.2026

  • 5 дон Вито

    8 1 Отговор
    Е какви са тези неприлично стърчащи неща на снимката, че и забелени?
    Не ви е срам!

    16:31 15.01.2026

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 1 Отговор
    5 %,АМА ДРУГ ПЪТ.
    ПОНЕ 50 % Е.
    НА НСИ НИКОЙ НЕ ВЯРВА.

    16:33 15.01.2026

  • 7 Кекс, лъжи и НСИ...

    13 1 Отговор
    А в предходна статия от днес, 5% беше само инфлацията за месец Декември 2025-та година.

    Коментиран от #8, #10

    16:34 15.01.2026

  • 8 ако Възраждане спечели изборите

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кекс, лъжи и НСИ...":

    НСИ ще бъдат съдени за държавна измяна но преди това ще бъде променен наказателния кодекс за тях така ,че да има справедливост..

    16:38 15.01.2026

  • 9 Дориана

    11 2 Отговор
    Теменужка Петкова, Делян Добрев и Борисов да кажат защо излъгаха ЕС , че уж инфлацията в България била 3 %. И какви договорки направиха с ЕС за да влезем в Еврозоната неподготвени с висока инфлация.

    Коментиран от #13

    16:39 15.01.2026

  • 10 хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кекс, лъжи и НСИ...":

    Абе, не си прав. Двете статии всъщност казват едно и също. "На годишна база декември 2025 е 5% по-скъп от декември 2024" и "годишната инфлация към декември 2025 е 5%". Не казвам, че по наблюденията в магазините и цените на услуги се вижда това, а не 50-100%, но според НСИ е така. Ганю простия, както ни наричаха с месеци Халваджян, Хампарцумян, Мирчев, Дайнов и общо взето всички евроатлантици "експерти" и политици по медиите, не може да съди резултатите на НСИ. Трябва да вярваме в стъкмистиката.

    16:51 15.01.2026

  • 11 кви 5 процента

    8 1 Отговор
    още преди година беще 100 процента

    Коментиран от #14

    17:00 15.01.2026

  • 12 Дедо ви...

    7 1 Отговор
    А бе това е на тиквун стъкмистиката. При тая ниска инфлация що си увеличават заплатите с 40-50%

    17:02 15.01.2026

  • 13 лицата на корупцията

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Без огромна еврокорупция едва ли така биха си сложили главите в торбата.

    17:02 15.01.2026

  • 14 ЛОШО е

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "кви 5 процента":

    пишете глупости

    17:03 15.01.2026

  • 15 Чочо

    2 0 Отговор
    Дааааа.... най си личи в магазините😃

    17:12 15.01.2026

  • 16 някой си

    5 0 Отговор
    те цените 5-6 пъти ги вдигнаха нагоре, от храна до дрехи всичко е по-скъпо, тия ми говорят за 5% фантазьори такива

    17:12 15.01.2026

  • 17 Едно съм

    4 0 Отговор
    Сигурен че и вие не си вярвате .

    17:16 15.01.2026

  • 18 Тити

    1 0 Отговор
    По скоро е 100%

    17:24 15.01.2026

  • 19 Георгиев

    1 0 Отговор
    Лъжат та се късат. Също като във филма " двойникът". Влезте във веригите. На щанда за кафе примерно над 80% от кафето е сменено с нови марки и нови цени. В една от тях направи впечатление, преди почти година пакетче ,250 гр беше 4 лв, а сега се мъдри надпис 4 евро. Как изведнъж за три месеца краставиците достигнаха 7-10 лв/кг? Сега?
    Що не дадат тегловните коефициенти на стоките от потребителската кошница? В графата жилища, мебели: колко често купуваме такива? Така им искат от ЕЦБ - доказани с калема до 3%, така го нагаждат от министерството.
    А я да кажат какви бонуси си раздадоха по Коледа? От икономиите на ФРЗ, ще кажат. Колко са какво и кому по колко е дадено? Ще видите невероятни числа. А защо икономиите на ФРЗ не се съберат и се предотврати или закъснее следващия кредит от 1 млрд?

    17:31 15.01.2026

  • 20 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Рова за пред Европа ли е! Доклада вече мина какво се скитясвате! До минаването му беше над 5% там изкривихте малко данните, след това още 10%!

    17:41 15.01.2026

  • 21 Леля Гошко

    0 0 Отговор
    Не пазарувайте в Кауфланд давате евро връщат лев! И техните евраци свършиха! Няма смисъл за едно мляко да се редите!

    17:44 15.01.2026

