5% e годишната инфлация за 2025 г.

През декември 2025 г. инфлацията е нараснала с 0,1% спрямо предходния месец. Годишното поскъпване на стоките и услугите (декември 2024 г. спрямо декември 2025 г.)обаче е 5%, сочат данните на Националния статистически институт.

Натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.), е 12,3%, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) – 41,4%, съобщи БТА на база данните от НСИ.

Натрупаната инфлация

Вече повече от две години и половина (31 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена с тенденция към намаление, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто (ИПЦ).

Средногодишните стойности (ХИПЦ)

Средногодишната инфлация от началото на 2024 г. следваше постоянен темп на намаление. Годината започна със стойности от 7,8 на сто през януари 2024 г., а за декември 2024 г., януари 2025 г. и февруари 2025 г. тя вече беше 2,6 на сто, през март, април и май 2025 г. - 2,7 на сто, през юни 2025 г. отбеляза леко повишение до 2,8 на сто, юли 2025 г. остана също 2,8 на сто, а през август 2025 г. отново се повиши минимално до 2,9 на сто. През септември стойностите ѝ достигнаха 3,1 на сто, през октомври - 3,3 на сто, а през ноември - 3,4 на сто, сочи справка в НСИ.

Цените на стоките и услугите

През декември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Облекло и обувки - с 2,3 на сто; Съобщения - с 0,9 на сто; Разнообразни стоки и услуги - с 0,1 на сто.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 2,2 на сто; Транспорт - с 0,8 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,4 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,3 на сто; Образование - с 0,1 на сто; Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,1 на сто; Здравеопазване - с 0,1 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите: Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива и Хранителни продукти и безалкохолни напитки.