5% e годишната инфлация за 2025 г.

През декември 2025 г. инфлацията е нараснала с 0,1% спрямо предходния месец. Годишното поскъпване на стоките и услугите (декември 2024 г. спрямо декември 2025 г.)обаче е 5%, сочат данните на Националния статистически институт.
Натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.), е 12,3%, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) – 41,4%, съобщи БТА на база данните от НСИ.
Повече от две години и половина – 31 месеца, годишната инфлация в България е едноцифрена с тенденция към намаление.
През юни 2023 г. тя стана едноцифрена – 8,7%, за първи път от януари 2022 г. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7%.
Натрупаната инфлация
Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.), е 12,3 на сто, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) е 41,4 на сто.
Вече повече от две години и половина (31 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена с тенденция към намаление, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто (ИПЦ).
Средногодишните стойности (ХИПЦ)
Средногодишната инфлация от началото на 2024 г. следваше постоянен темп на намаление. Годината започна със стойности от 7,8 на сто през януари 2024 г., а за декември 2024 г., януари 2025 г. и февруари 2025 г. тя вече беше 2,6 на сто, през март, април и май 2025 г. - 2,7 на сто, през юни 2025 г. отбеляза леко повишение до 2,8 на сто, юли 2025 г. остана също 2,8 на сто, а през август 2025 г. отново се повиши минимално до 2,9 на сто. През септември стойностите ѝ достигнаха 3,1 на сто, през октомври - 3,3 на сто, а през ноември - 3,4 на сто, сочи справка в НСИ.
Цените на стоките и услугите
През декември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Облекло и обувки - с 2,3 на сто; Съобщения - с 0,9 на сто; Разнообразни стоки и услуги - с 0,1 на сто.
По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 2,2 на сто; Транспорт - с 0,8 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,4 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,3 на сто; Образование - с 0,1 на сто; Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,1 на сто; Здравеопазване - с 0,1 на сто.
Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите: Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива и Хранителни продукти и безалкохолни напитки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 9292
16:29 15.01.2026
2 9292
16:30 15.01.2026
3 Последния Софиянец
16:30 15.01.2026
4 Така
16:30 15.01.2026
5 дон Вито
Не ви е срам!
16:31 15.01.2026
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПОНЕ 50 % Е.
НА НСИ НИКОЙ НЕ ВЯРВА.
16:33 15.01.2026
7 Кекс, лъжи и НСИ...
Коментиран от #8, #10
16:34 15.01.2026
8 ако Възраждане спечели изборите
До коментар #7 от "Кекс, лъжи и НСИ...":НСИ ще бъдат съдени за държавна измяна но преди това ще бъде променен наказателния кодекс за тях така ,че да има справедливост..
16:38 15.01.2026
9 Дориана
Коментиран от #13
16:39 15.01.2026
10 хаха
До коментар #7 от "Кекс, лъжи и НСИ...":Абе, не си прав. Двете статии всъщност казват едно и също. "На годишна база декември 2025 е 5% по-скъп от декември 2024" и "годишната инфлация към декември 2025 е 5%". Не казвам, че по наблюденията в магазините и цените на услуги се вижда това, а не 50-100%, но според НСИ е така. Ганю простия, както ни наричаха с месеци Халваджян, Хампарцумян, Мирчев, Дайнов и общо взето всички евроатлантици "експерти" и политици по медиите, не може да съди резултатите на НСИ. Трябва да вярваме в стъкмистиката.
16:51 15.01.2026
11 кви 5 процента
Коментиран от #14
17:00 15.01.2026
12 Дедо ви...
17:02 15.01.2026
13 лицата на корупцията
До коментар #9 от "Дориана":Без огромна еврокорупция едва ли така биха си сложили главите в торбата.
17:02 15.01.2026
14 ЛОШО е
До коментар #11 от "кви 5 процента":пишете глупости
17:03 15.01.2026
15 Чочо
17:12 15.01.2026
16 някой си
17:12 15.01.2026
17 Едно съм
17:16 15.01.2026
18 Тити
17:24 15.01.2026
19 Георгиев
Що не дадат тегловните коефициенти на стоките от потребителската кошница? В графата жилища, мебели: колко често купуваме такива? Така им искат от ЕЦБ - доказани с калема до 3%, така го нагаждат от министерството.
А я да кажат какви бонуси си раздадоха по Коледа? От икономиите на ФРЗ, ще кажат. Колко са какво и кому по колко е дадено? Ще видите невероятни числа. А защо икономиите на ФРЗ не се съберат и се предотврати или закъснее следващия кредит от 1 млрд?
17:31 15.01.2026
20 Дас Хаген
17:41 15.01.2026
21 Леля Гошко
17:44 15.01.2026