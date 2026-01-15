Новини
Брадли Купър отсвири връчването на наградите "Златен глобус", за да вечеря с Джиджи Хадид

Брадли Купър отсвири връчването на наградите "Златен глобус", за да вечеря с Джиджи Хадид

15 Януари, 2026 13:17 873 1

Папараци заснеха двойката в ресторант „Джорджо Балди“ в Лос Анджелис

Брадли Купър отсвири връчването на наградите "Златен глобус", за да вечеря с Джиджи Хадид - 1
Снимка: Backgrid
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Брадли Купър пропусна церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“, за да вечеря с приятелката си, модела Джиджи Хадид, пише Daily Mail.

На 12 януари папараци заснеха Брадли Купър и Джиджи Хадид в ресторант „Джорджо Балди“ в Лос Анджелис. Според журналисти двойката е вечеряла с приятели, докато останалите звезди са се наслаждавали на наградите „Златен глобус“. Актьорът се появи публично, облечен в сива тениска с надпис, дънки и маратонки. Супермоделът избра пухкава бяла жилетка, сини дънки с широки крачоли, кафяви велурени мокасини, златна гривна и кожена чанта Miu Miu.

Брадли Купър отсвири връчването на наградите
Снимка: Backgrid

През декември, вътрешен човек от Daily Mail съобщи, че Брадли Купър е поискал ръката ѝ от майката на Джиджи Хадид, Йоланда.

„Брадли попита Йоланда дали може да предложи брак на Джиджи.“ „Той иска тя да знае колко сериозно се отнася към дъщеря ѝ и как планира да изгради силно семейство с нея в Ню Йорк“, каза източникът. И добави, че Брадли Купър е споделил плановете си с майка си Глория Кампано. Според информирания, те са много близки и актьорът „я държи в течение за всичко“. Според съобщенията, Джиджи Хадид е информирала и баща си Мохамед Хадид за намерението си да се омъжи.


