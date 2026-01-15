Новини
Спорт »
Бг футбол »
Даниел Боримиров на 56!

Даниел Боримиров на 56!

15 Януари, 2026 16:29 537 5

  • бдин видин-
  • левски-
  • мюнхен 1860-
  • даниел боримиров-
  • рожден ден-
  • национал-
  • видин

Роден е през 1970 година във Видин

Даниел Боримиров на 56! - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Даниел Боримиров Борисов празнува рожден ден днес!

Той е роден на 15 януари 1970 г. във Видин.

Състезателната му кариера продължава 21 сезона, в които играе за 3 клуба: Бдин (Видин), Левски (София) и германския Мюнхен 1860.

В двата си периода в Левски става общо 5 пъти шампион на България. Също така печели 5 пъти турнира за Купата на България и два пъти Суперкупата на България.

Капитан на състава на Левски, който през сезон 2005/06 достига до четвъртфинал в Купата на УЕФА, а през сезон 2006/07 влиза в групите на Шампионската лига.

Боримиров е единственият български футболист, който е участвал на финалите на две световни и две европейски първенства. Част е от „златното поколение“ на България, което се класира на 4-то място в САЩ' 1994. Участва също и на Мондиал' 98 във Франция, както и на Евро' 1996 и Евро' 2004.

За националния отбор има общо 66 мача и 5 гола.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Таки ще му купи колело.

    16:33 15.01.2026

  • 2 Левски 1914

    3 5 Отговор
    Да е жив и здрав и тази година шампиони.

    Коментиран от #4

    16:35 15.01.2026

  • 3 Абе и Скореца

    2 1 Отговор
    си удърте

    16:38 15.01.2026

  • 4 Шампион

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Няма да, станете! Уха..

    16:38 15.01.2026

  • 5 Ночко

    1 1 Отговор
    Абе убаво момче, ама простовато!!!Эабелязал съм,че има 12 думи в речника си!Въпреки всичко.....да е жив и здрава!

    17:39 15.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ