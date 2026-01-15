Даниел Боримиров на 56!

Даниел Боримиров Борисов празнува рожден ден днес!

Той е роден на 15 януари 1970 г. във Видин.

Състезателната му кариера продължава 21 сезона, в които играе за 3 клуба: Бдин (Видин), Левски (София) и германския Мюнхен 1860.

В двата си периода в Левски става общо 5 пъти шампион на България. Също така печели 5 пъти турнира за Купата на България и два пъти Суперкупата на България.

Капитан на състава на Левски, който през сезон 2005/06 достига до четвъртфинал в Купата на УЕФА, а през сезон 2006/07 влиза в групите на Шампионската лига.

Боримиров е единственият български футболист, който е участвал на финалите на две световни и две европейски първенства. Част е от „златното поколение“ на България, което се класира на 4-то място в САЩ' 1994. Участва също и на Мондиал' 98 във Франция, както и на Евро' 1996 и Евро' 2004.

За националния отбор има общо 66 мача и 5 гола.