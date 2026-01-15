Натали Трифонова разхожда бебето с други две известни водещи (СНИМКА)

Натали Трифонова, която през септември миналата година роди първото си дете-сина Арън, се събра с две свои колежки на разходка в столичен парк, пише Hotnews.bg. Тя бута количката в компанията на водещата на новините по bTV Виктория Готева-Димитрова, която преди една година също роди син на музиканта Евгени Димитров-Маестрото. Момченцето носи името на прочутия си баща, който е шеф диригент на "Ку-Ку бенд" и директор на тв 7/8. То се появи на белия свят само два дни след рождения ден на баща си на 20 януари, когато Маестрото навърши 56 години. Дясната ръка на Слави Трифонов има още трима синове от предишните си връзки.

Другата красавица в компанията е водещата на "Пресечна точка" Анна-Мария Конова, която стана майка най-скоро- в деня на християнското семейство през ноември миналата година. Бебето носи красивото име София и е първо дете за Конова и бившия вицепремиер Атанас Пеканов. 34-годишният икономист бе заместник министър-председател по управление на европейските средства в първото и второто служебно правителство на Стефан Янев и във всички служебни на Гълъб Донев.

Двамата не афишират връзката си, затова техни общи снимки липсват. Пеканов бил на седмото небе от радост заради появата на новия член на семейството, затова сам сглобил леглото на момиченцето си. Синоптичката Трифонова също не се поазва с бащата на бебето-шампиона по мотоциклетизъм Мартин Чой.