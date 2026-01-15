Новини
Натали Трифонова разхожда бебето с други две известни водещи (СНИМКА)

15 Януари, 2026 13:43 1 206 10

"Mamacitas", написа Натали под публикацията си

Натали Трифонова разхожда бебето с други две известни водещи (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Натали Трифонова, която през септември миналата година роди първото си дете-сина Арън, се събра с две свои колежки на разходка в столичен парк, пише Hotnews.bg. Тя бута количката в компанията на водещата на новините по bTV Виктория Готева-Димитрова, която преди една година също роди син на музиканта Евгени Димитров-Маестрото. Момченцето носи името на прочутия си баща, който е шеф диригент на "Ку-Ку бенд" и директор на тв 7/8. То се появи на белия свят само два дни след рождения ден на баща си на 20 януари, когато Маестрото навърши 56 години. Дясната ръка на Слави Трифонов има още трима синове от предишните си връзки.

Другата красавица в компанията е водещата на "Пресечна точка" Анна-Мария Конова, която стана майка най-скоро- в деня на християнското семейство през ноември миналата година. Бебето носи красивото име София и е първо дете за Конова и бившия вицепремиер Атанас Пеканов. 34-годишният икономист бе заместник министър-председател по управление на европейските средства в първото и второто служебно правителство на Стефан Янев и във всички служебни на Гълъб Донев.

Двамата не афишират връзката си, затова техни общи снимки липсват. Пеканов бил на седмото небе от радост заради появата на новия член на семейството, затова сам сглобил леглото на момиченцето си. Синоптичката Трифонова също не се поазва с бащата на бебето-шампиона по мотоциклетизъм Мартин Чой.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А СТИГА БЕ?!

    9 1 Отговор
    Разхождат бебетата си три позабравени водещи дето си разделят разходите за да ни напомнят, че ги има, щото сме ги забравили!!!

    13:54 15.01.2026

  • 2 Аз да си кажа правичката

    3 0 Отговор
    Вече не гледам прогнозата . Няма на кой да го н@топорча

    13:57 15.01.2026

  • 3 Джак Спароу

    4 0 Отговор
    A Емили Тротинетката кво прави/?!!?!!!!🤩⚡🤩⚡😂😂😂😂😂

    14:04 15.01.2026

  • 4 Ееее, голяма новина

    8 0 Отговор
    Чудо не виждано, три кукумявки на едно място. Колко важно, Колко Велико събитие. Абе вие толкова ли сте изпаднали ,мисирки ама да.

    14:05 15.01.2026

  • 5 джоко росич

    3 0 Отговор
    оплодителя ,след като и зареди фурната се опита да я набута на чой но оня нещо не захапа .Не може и мис кюлоти да набута....изобщо номера с набутване на булки не му върви.тоя е ката редосеялка очакваме и кен ли да наедрее

    14:08 15.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Демек тарифата е минала на абонамент... на мен така ми изглежда

    14:14 15.01.2026

  • 7 здравка клинчева

    5 0 Отговор
    а ЧОЙ знае ли ,че е, бащата

    Коментиран от #9

    14:14 15.01.2026

  • 8 ковраситас

    3 0 Отговор
    бутат в количка застраховката за дебела издръжка.

    14:28 15.01.2026

  • 9 Едва ли

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "здравка клинчева":

    Въпросният липсва отдавна, неуспешно опитаха да му го запишат. Но днк тестовете провалят всичко

    14:28 15.01.2026

  • 10 венке мари що не се включи

    1 0 Отговор
    с другите две известни водещи да се наприказвате с кьорфишеци

    14:30 15.01.2026