Орлин Горанов показа дъщеря си (СНИМКА)

Орлин Горанов никога не е показвал публично снимка на порасналата си дъщеря, затова дълго време не бяхме виждали красавицата. Двамата със съпругата си Валя се радват на почти 36-годишен хармоничен брак, от който се ражда и единствената им наследница Жаклин. Младата дама се прибра по празниците у нас. Тя от десетилетия живее в чужбина и Горанови рядко говорят за нея.

„Естествено, че ми липсва, физическата близост е важна, но времето е такова, че през социалните мрежи вече няма граници“, казва кратко певецът.

35-годишната днес Жаки расте извън семейството си още от дете. Едва на 11 години отива да учи език в пансион в Австрия. Казва, че нямала право на избор и макар във Виена да се чувствала като в казарма, след една година рев и съпротива свикнала с дисциплината и даже се смята за половин австрийка. Радостни, родителите ѝ купили апартамент, надявайки се, че тя ще следва в университета там. Жаки записала международни отношения и скоро разбрала, че това не е нейната специалност. За 3-4 месеца се разделила и с апартамента си във Виена, и с Европа, за да се озове в университет в американския щат Тексас.

Избрала специалност, свързана с управление на туризма, защото обича организирането на празненства. Идеята ѝ била това да се случва в България. До днес обаче Жаклин си остава гражданка на света и няма намерение да се установи трайно в родината. „Дали ще се върне, решението си е нейно. Тя от малка живее в чужбина, модерен човек е, живее спокойно и отворено и сама си гони целите“, спокоен е баща ѝ. Той не бърза и да гушка внуче. „Ако реши да се задоми и ако е рекъл Господ да стана дядо – ок, но дъщеря ми каза, че съм още млад да ме прави дядо, така че не бързам.“

Иначе красавицата, която говори пет езика, много прилича на майка си. Причината Валя да се срещне с Орлин е Катерина Евро, която ги запознава в дома на своя братовчедка и става тяхна кума. Майката на Александър Кадиев си остава една от най-близките приятелки на семейството, защото е и кръстница на дъщерята на Орлин и Валя.