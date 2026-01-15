Орлин Горанов показа дъщеря си (СНИМКА)

Орлин Горанов никога не е показвал публично снимка на порасналата си дъщеря, затова дълго време не бяхме виждали красавицата. Двамата със съпругата си Валя се радват на почти 36-годишен хармоничен брак, от който се ражда и единствената им наследница Жаклин. Младата дама се прибра по празниците у нас. Тя от десетилетия живее в чужбина и Горанови рядко говорят за нея.
„Естествено, че ми липсва, физическата близост е важна, но времето е такова, че през социалните мрежи вече няма граници“, казва кратко певецът.
35-годишната днес Жаки расте извън семейството си още от дете. Едва на 11 години отива да учи език в пансион в Австрия. Казва, че нямала право на избор и макар във Виена да се чувствала като в казарма, след една година рев и съпротива свикнала с дисциплината и даже се смята за половин австрийка. Радостни, родителите ѝ купили апартамент, надявайки се, че тя ще следва в университета там. Жаки записала международни отношения и скоро разбрала, че това не е нейната специалност. За 3-4 месеца се разделила и с апартамента си във Виена, и с Европа, за да се озове в университет в американския щат Тексас.
Избрала специалност, свързана с управление на туризма, защото обича организирането на празненства. Идеята ѝ била това да се случва в България. До днес обаче Жаклин си остава гражданка на света и няма намерение да се установи трайно в родината. „Дали ще се върне, решението си е нейно. Тя от малка живее в чужбина, модерен човек е, живее спокойно и отворено и сама си гони целите“, спокоен е баща ѝ. Той не бърза и да гушка внуче. „Ако реши да се задоми и ако е рекъл Господ да стана дядо – ок, но дъщеря ми каза, че съм още млад да ме прави дядо, така че не бързам.“
Иначе красавицата, която говори пет езика, много прилича на майка си. Причината Валя да се срещне с Орлин е Катерина Евро, която ги запознава в дома на своя братовчедка и става тяхна кума. Майката на Александър Кадиев си остава една от най-близките приятелки на семейството, защото е и кръстница на дъщерята на Орлин и Валя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име, който има честта да ги познава
Коментиран от #14
14:48 15.01.2026
2 Иво
14:50 15.01.2026
3 Софийски селянин,
Биологичният часовник цъка за всички,няма богат беден!
Моите внуци са пет,и се гордея с това, дай Боже да стана и прадядо!
Коментиран от #4
14:51 15.01.2026
4 Може
До коментар #3 от "Софийски селянин,":да имаш и 55, но по манталитета ти съдя, че са с лош маТриал, за разлика от Жаклин която по интелект ще ги завре сумарво в малкия си джоб
Коментиран от #11
15:00 15.01.2026
5 Марин от Люлин 9
15:01 15.01.2026
6 Чичо и
15:04 15.01.2026
7 Редактор на новини
15:04 15.01.2026
8 Харесвм го
15:05 15.01.2026
9 яяяяяяяя
15:05 15.01.2026
10 Позната история
15:05 15.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 456
До коментар #1 от "Без име, който има честта да ги познава":Извинявай ,но кое му е прекрасното? Да отделят дете на 11години и да го пратят на 2000 км? Отиват децата да учат в чужбина ,но не и на 11 годинки. Знаеш ли какво е за детската психика това? За мин тези хора не са добри родители ,следователно и семейство
15:13 15.01.2026
15 Що не стана
Че то кой не обича да си развява гз по света и да пирува…
Коментиран от #16
15:45 15.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хмм
15:59 15.01.2026
18 вау уау
15:59 15.01.2026
19 Онананн
16:02 15.01.2026
20 Местя
Коментиран от #22
16:05 15.01.2026
21 орлинго ранов
16:07 15.01.2026
22 орлинго ранов
До коментар #20 от "Местя":А бе и на 36 става, ама мойта пи кла нече
16:08 15.01.2026
23 Все боклеци
Браво на девойката че го лъже така умело
Та той вече е старец самохвалко.
16:10 15.01.2026
24 орлинго ранов
16:12 15.01.2026