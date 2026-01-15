Новини
Орлин Горанов показа дъщеря си (СНИМКА)

Орлин Горанов показа дъщеря си (СНИМКА)

15 Януари, 2026

Тя от десетилетия живее в чужбина

Снимка: Инстаграм
Орлин Горанов никога не е показвал публично снимка на порасналата си дъщеря, затова дълго време не бяхме виждали красавицата. Двамата със съпругата си Валя се радват на почти 36-годишен хармоничен брак, от който се ражда и единствената им наследница Жаклин. Младата дама се прибра по празниците у нас. Тя от десетилетия живее в чужбина и Горанови рядко говорят за нея.


„Естествено, че ми липсва, физическата близост е важна, но времето е такова, че през социалните мрежи вече няма граници“, казва кратко певецът.

Орлин Горанов показа дъщеря си (СНИМКА)
Снимка: Интернет

35-годишната днес Жаки расте извън семейството си още от дете. Едва на 11 години отива да учи език в пансион в Австрия. Казва, че нямала право на избор и макар във Виена да се чувствала като в казарма, след една година рев и съпротива свикнала с дисциплината и даже се смята за половин австрийка. Радостни, родителите ѝ купили апартамент, надявайки се, че тя ще следва в университета там. Жаки записала международни отношения и скоро разбрала, че това не е нейната специалност. За 3-4 месеца се разделила и с апартамента си във Виена, и с Европа, за да се озове в университет в американския щат Тексас.

Избрала специалност, свързана с управление на туризма, защото обича организирането на празненства. Идеята ѝ била това да се случва в България. До днес обаче Жаклин си остава гражданка на света и няма намерение да се установи трайно в родината. „Дали ще се върне, решението си е нейно. Тя от малка живее в чужбина, модерен човек е, живее спокойно и отворено и сама си гони целите“, спокоен е баща ѝ. Той не бърза и да гушка внуче. „Ако реши да се задоми и ако е рекъл Господ да стана дядо – ок, но дъщеря ми каза, че съм още млад да ме прави дядо, така че не бързам.“

Иначе красавицата, която говори пет езика, много прилича на майка си. Причината Валя да се срещне с Орлин е Катерина Евро, която ги запознава в дома на своя братовчедка и става тяхна кума. Майката на Александър Кадиев си остава една от най-близките приятелки на семейството, защото е и кръстница на дъщерята на Орлин и Валя.


  • 1 Без име, който има честта да ги познава

    5 8 Отговор
    Жаки - копие на Валя в това ПРЕКРАСНО СЕМЕЙСТВО !

    Коментиран от #14

    14:48 15.01.2026

  • 2 Иво

    10 5 Отговор
    По-добре да не я беше показвал!

    14:50 15.01.2026

  • 3 Софийски селянин,

    12 4 Отговор
    Ех наборе бая си закъснял,а за дядо още повече и не се възгордявай че си още млад.
    Биологичният часовник цъка за всички,няма богат беден!
    Моите внуци са пет,и се гордея с това, дай Боже да стана и прадядо!

    Коментиран от #4

    14:51 15.01.2026

  • 4 Може

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "Софийски селянин,":

    да имаш и 55, но по манталитета ти съдя, че са с лош маТриал, за разлика от Жаклин която по интелект ще ги завре сумарво в малкия си джоб

    Коментиран от #11

    15:00 15.01.2026

  • 5 Марин от Люлин 9

    7 6 Отговор
    Не е за показване, грозновата.

    15:01 15.01.2026

  • 6 Чичо и

    10 2 Отговор
    Лелка

    15:04 15.01.2026

  • 7 Редактор на новини

    6 5 Отговор
    Иначе грозницата, която говори пет езика, много прилича на майка си.

    15:04 15.01.2026

  • 8 Харесвм го

    3 7 Отговор
    Харесвм Орлин Горанов…певецът с най добър глас в нашия шоу бизнес!

    15:05 15.01.2026

  • 9 яяяяяяяя

    9 3 Отговор
    оф аман от тоя, страх ме е да си купя лютеница, ще изскочи от буркана. Досадняк

    15:05 15.01.2026

  • 10 Позната история

    9 1 Отговор
    Все едно гледате еврото, хубаво е било, но преди 20 години

    15:05 15.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 456

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без име, който има честта да ги познава":

    Извинявай ,но кое му е прекрасното? Да отделят дете на 11години и да го пратят на 2000 км? Отиват децата да учат в чужбина ,но не и на 11 годинки. Знаеш ли какво е за детската психика това? За мин тези хора не са добри родители ,следователно и семейство

    15:13 15.01.2026

  • 15 Що не стана

    4 0 Отговор
    склададжийка на минимална, обичала празенставата…
    Че то кой не обича да си развява гз по света и да пирува…

    Коментиран от #16

    15:45 15.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хмм

    5 1 Отговор
    на 35 не бързала да го дари с внуче, когато разбере че семейството и родината са най-важни ще е късно, родителите няма да ги има, а тя скитосвала от град на град ще е без корен

    15:59 15.01.2026

  • 18 вау уау

    4 0 Отговор
    Ху дъ хък кеърс! На 35 години още била млада да роди, хахахах, е па нека почака до 55, тамън ще е. Умо болни.

    15:59 15.01.2026

  • 19 Онананн

    2 0 Отговор
    Човекът е от село. Талантлив е, но дълбоко комплексиран да се прави на големия юропеец с модерни виждания. На 70 години си мисли, че изглеждана 40 и други подобни смехории. Да вземе да се кротне малко.

    16:02 15.01.2026

  • 20 Местя

    4 0 Отговор
    Тази е повредена от родителите си. На 11 години сама в чужда държава без майка и баща??? Какво детство е това. Вече на 35 и няма ни семейство ни деца. тоя говои за внуци евентуално, но имало време??? Апропо след много мащабно изследване се установи, че 34 години е пределна възраст за раждане с все още нисък риск (вкл. генетични изменения). След 34 рискът нараства многократно и за майката и за детето.

    Коментиран от #22

    16:05 15.01.2026

  • 21 орлинго ранов

    2 0 Отговор
    Само презкоурин ме оправя веке

    16:07 15.01.2026

  • 22 орлинго ранов

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Местя":

    А бе и на 36 става, ама мойта пи кла нече

    16:08 15.01.2026

  • 23 Все боклеци

    2 0 Отговор
    И за съжаление само парадират с уредените си участия.
    Браво на девойката че го лъже така умело
    Та той вече е старец самохвалко.

    16:10 15.01.2026

  • 24 орлинго ранов

    1 0 Отговор
    вика тати грозна съм и никой ме нече

    16:12 15.01.2026