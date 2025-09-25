Дъщерята на Бен Афлек и Дженифър Гарнър поиска от ООН задължително носене на COVID маски

Дъщерята на Бен Афлек и Дженифър Гарнър – Вайълет, произнесе емоционална реч в сградата на ООН във вторник.

19-годишната студентка в Йейл, която се появи с маска, призова за въвеждане на задължителни мерки за носене на маски след COVID-19 с цел ограничаване на „неконтролираните инфекции и повторни заразявания“. Тя настоя също за изграждане на „инфраструктура за чист въздух, толкова всеобхватна и очевидно необходима, че децата на утрешния ден дори да не знаят защо е нужна“.

Младата активистка поиска филтрираният въздух да бъде признат за човешко право, подобно на достъпа до чиста вода. В изказването си тя критикува „безмилостния ритъм на връщане към нормалното“, който според нея омаловажава и прикрива както разпространението на вируса по въздушно-капков път, така и риска от продължителен COVID.

Вайълет сподели, че още през 2019 г. е развила поствирусно състояние, което е променило гледната ѝ точка. „Непрекъснато ни се казва, че ние сме бъдещето. Но що се отнася до продължаващата пандемия, нашето настояще се отнема пред очите ни“, заяви тя.

Тийнейджърката подчерта, че е „ужасена“ за здравето на децата и „гневна от тяхно име“, като посочи, че в рамките на пет години COVID-19 вече е изпреварил астмата като най-често срещаното хронично заболяване сред децата под пет години. „Това е пренебрежение от най-висок порядък – да погледнеш едно дете в очите и да кажеш: ‘Знаехме как да ви защитим, но не го направихме’“, каза тя.

Изявлението ѝ в ООН идва година след подобно участие на заседание на Надзорния съвет на окръг Лос Анджелис, където тя настоя за въвеждане на маски в медицинските заведения, достъп до защитни средства и безплатни тестове за COVID-19. Тогава Вайълет потвърди, че вече се чувства добре, въпреки поствирусното си състояние.

Дъщерята на Афлек и Гарнър е най-голямото дете на бившата двойка, която има още две деца – 16-годишната Серафина и 13-годишния Самюъл. Афлек и Гарнър бяха женени между 2005 и 2018 г. След развода актьорът сключи брак с Дженифър Лопес през 2022 г., а Гарнър поддържа дългогодишна връзка с бизнесмена Джон Милър.

Миналата година бившите съпрузи заедно придружиха Вайълет, когато тя започна следването си в Ню Хейвън, Кънектикът.

