Дъщерята на Бен Афлек и Дженифър Гарнър поиска от ООН задължително носене на COVID маски

25 Септември, 2025 17:31 823 18

Вайълет не спира да носи предпазната си маска въпреки че опасността от COVID-19 премина отдавна

Дъщерята на Бен Афлек и Дженифър Гарнър поиска от ООН задължително носене на COVID маски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Бен Афлек и Дженифър Гарнър – Вайълет, произнесе емоционална реч в сградата на ООН във вторник.

19-годишната студентка в Йейл, която се появи с маска, призова за въвеждане на задължителни мерки за носене на маски след COVID-19 с цел ограничаване на „неконтролираните инфекции и повторни заразявания“. Тя настоя също за изграждане на „инфраструктура за чист въздух, толкова всеобхватна и очевидно необходима, че децата на утрешния ден дори да не знаят защо е нужна“.

Младата активистка поиска филтрираният въздух да бъде признат за човешко право, подобно на достъпа до чиста вода. В изказването си тя критикува „безмилостния ритъм на връщане към нормалното“, който според нея омаловажава и прикрива както разпространението на вируса по въздушно-капков път, така и риска от продължителен COVID.

Вайълет сподели, че още през 2019 г. е развила поствирусно състояние, което е променило гледната ѝ точка. „Непрекъснато ни се казва, че ние сме бъдещето. Но що се отнася до продължаващата пандемия, нашето настояще се отнема пред очите ни“, заяви тя.

Тийнейджърката подчерта, че е „ужасена“ за здравето на децата и „гневна от тяхно име“, като посочи, че в рамките на пет години COVID-19 вече е изпреварил астмата като най-често срещаното хронично заболяване сред децата под пет години. „Това е пренебрежение от най-висок порядък – да погледнеш едно дете в очите и да кажеш: ‘Знаехме как да ви защитим, но не го направихме’“, каза тя.

Изявлението ѝ в ООН идва година след подобно участие на заседание на Надзорния съвет на окръг Лос Анджелис, където тя настоя за въвеждане на маски в медицинските заведения, достъп до защитни средства и безплатни тестове за COVID-19. Тогава Вайълет потвърди, че вече се чувства добре, въпреки поствирусното си състояние.

Дъщерята на Афлек и Гарнър е най-голямото дете на бившата двойка, която има още две деца – 16-годишната Серафина и 13-годишния Самюъл. Афлек и Гарнър бяха женени между 2005 и 2018 г. След развода актьорът сключи брак с Дженифър Лопес през 2022 г., а Гарнър поддържа дългогодишна връзка с бизнесмена Джон Милър.

Миналата година бившите съпрузи заедно придружиха Вайълет, когато тя започна следването си в Ню Хейвън, Кънектикът.


  • 1 Някой

    45 1 Отговор
    Учудва ме склонността да се дава думата на откровени откачалки, и то на най-високо. Ниво. Каква е тази кифла, че да дава акъл на целия свят? Какво знае, какъв ѝ е жизнения опит? Никакъв!
    Това, че е с психични отклонения, не означава, че някой трябва да ѝ обръща внимание. Да ходи да се лекува.

    Коментиран от #12

    17:33 25.09.2025

  • 2 Тъмен субект

    34 0 Отговор
    Емоционално разстроената девойка с определено ниски познания за това как работи здравето може да носи маска цял живот, ако прецени че й е важно. Само да не си позволява да дава акъл другите как да ходят. Не е нейна работа!

    Коментиран от #13

    17:35 25.09.2025

  • 3 генерал Муфтаджийски Годжи

    19 0 Отговор
    Сега светва ли ви и на слепите, чии елити разиграваха Ковид ПЛАНдемията. Дано да не се подлъгваме повече по разни Гербаджии и Седесари, кошто слушат каквото им наредят от Запада.

    17:36 25.09.2025

  • 4 Доктора

    21 0 Отговор
    Маската не помага срещу венерологически болести. Шушляк е нужен.

    17:37 25.09.2025

  • 5 Вироз

    13 0 Отговор
    Да ходят да се гушкат с Гретето някъде!

    17:38 25.09.2025

  • 6 Лост

    9 0 Отговор
    А на снимката горе с тати,защо и двамата са без маски?

    17:40 25.09.2025

  • 7 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Тая как ли пъшка през маската като и го набият целия до мдете?

    17:42 25.09.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    Сигурно ходи и с дамска превръзка постоянно‼️

    17:44 25.09.2025

  • 9 Пич

    9 0 Отговор
    Това е откровено откачена и смахната персона !!! Истинският въпрос е - защо отново се дава думата на разни изтрещели ?! Това е желание за още от същото...

    17:46 25.09.2025

  • 10 Аз съм

    9 0 Отговор
    Като човек с поставени навремето ковид ваксини, мога с пълна увереност да твърдя, че това момиче има нужда от психотерапевт, не от маска. Баща и с такива възможности, пък да не и обърне внимание и да ѝ помогне...

    17:46 25.09.2025

  • 11 Потрес

    5 0 Отговор
    Аз пък настоявам пред ООН, такива като нея задължително да ползват пpeзеpватив и да не се размножават!

    17:47 25.09.2025

  • 12 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Напълно съгласен ,имам чувството че наркозависими идиоти управляват света и за всичко това е виновна либесрстията

    17:49 25.09.2025

  • 13 Коментатор

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тъмен субект":

    Познавам хора които носеха маска сами в колите си!

    Когато се казва нещо важно публично от т.нар. национални медии, а после това нещо се окаже мега , корупционна схема (визирайки Урсула фон дер фзер), тия медии трябва да си носят отговорността за влиянието върху хората!

    17:50 25.09.2025

  • 14 Явно

    5 0 Отговор
    Ковид удря в мозъка

    17:50 25.09.2025

  • 15 Уест даунфол

    5 0 Отговор
    Тая ще надмине Урсула и Кая Калас взети заедно явно интелекта при атлантиците деградира експоненциално.

    17:53 25.09.2025

  • 16 Ко речи?

    5 0 Отговор
    Глупости! Всичко трябва да се остави на образоваността и закона на Дарвин. Всеки сам да решава кога и как. Сещайте се,

    17:56 25.09.2025

  • 17 НЯКАКЪВ СИНДРОМ Е

    5 0 Отговор
    ДЕЦАТА НА СУПЕР ЗВЕЗДИТЕ ДА СА ЯРКО ИЗЯВЕНИ ОЛИГОФРЕНЧЕТА.

    18:03 25.09.2025

  • 18 Мюмюн

    0 0 Отговор
    ако ще и мъжете там винаги да са с презерватив на чл., все тая, няма да й угодят

    18:03 25.09.2025