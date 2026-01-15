Пъргава китайка спечели куп състезания по лов на прасета с голи ръце

Китайка от провинция Гуейджоу се прочу с успехите си в състезания по лов на прасета, пише South China Morning Post.

През 2025 г. 31-годишната Уен Фънцин участвала в 26 състезания. За да спечели, било необходимо прасето да бъде хванато и носено преди другите състезатели да успеят да сторят това. Уен успяла да хване 22 прасета с голи ръце, като най-голямото от тях тежало 73 килограма.

„Организаторите дори не изискваха от мен да го нося до финалната линия; достатъчно беше да го вдигна за пет секунди“, спомня си тя. „В крайна сметка го държах повече от 20 секунди.“

"Скоростта е ключова. Бягайте към него, притискайте го към земята и не го пускайте. Изчакайте, докато спре да се бори, след това го вземете и го носете до финалната линия. Само тогава това ще се брои във ваша полза. Ако оставите прасето да избяга по средата на пътя, то ще се окаже в ръцете на някой друг.", съветва Уен Фънцин.

Победителите в конкурса получават възможност да вземат прасетата у дома. Уен направила точно това, затова трябвало да се научи да отглежда свине. Половината от тях все още живеят в плевнята ѝ, останалите тя раздала на приятели или угоила и продала.

Уен планира да заколи едно прасе за китайската Нова година, за да почерпи приятелите и семейството си с пушено свинско.