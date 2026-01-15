Пъргава китайка спечели куп състезания по лов на прасета с голи ръце

Китайка от провинция Гуейджоу се прочу с успехите си в състезания по лов на прасета, пише South China Morning Post.
През 2025 г. 31-годишната Уен Фънцин участвала в 26 състезания. За да спечели, било необходимо прасето да бъде хванато и носено преди другите състезатели да успеят да сторят това. Уен успяла да хване 22 прасета с голи ръце, като най-голямото от тях тежало 73 килограма.
„Организаторите дори не изискваха от мен да го нося до финалната линия; достатъчно беше да го вдигна за пет секунди“, спомня си тя. „В крайна сметка го държах повече от 20 секунди.“
"Скоростта е ключова. Бягайте към него, притискайте го към земята и не го пускайте. Изчакайте, докато спре да се бори, след това го вземете и го носете до финалната линия. Само тогава това ще се брои във ваша полза. Ако оставите прасето да избяга по средата на пътя, то ще се окаже в ръцете на някой друг.", съветва Уен Фънцин.
Победителите в конкурса получават възможност да вземат прасетата у дома. Уен направила точно това, затова трябвало да се научи да отглежда свине. Половината от тях все още живеят в плевнята ѝ, останалите тя раздала на приятели или угоила и продала.
Уен планира да заколи едно прасе за китайската Нова година, за да почерпи приятелите и семейството си с пушено свинско.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глада по-силен
15:40 15.01.2026
2 Ехааa
15:41 15.01.2026
3 Пич
15:42 15.01.2026
4 така
15:42 15.01.2026
5 Трол
15:42 15.01.2026
6 Пеевски
15:53 15.01.2026
7 Мара Атанасова
15:54 15.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 пък тук няма мераклии
явно е много мазен да го хванат и задържат
16:08 15.01.2026
11 Я да започнем отначало
проф Поповски
Wed Jun 25 05:37:46 2003
Истината за Китай!
Китайците не само че няма да спасят света но ще го
затрият!Ако разбира се нещата продължават така!
Когато бях ученик Китайците бяха едва 600 милиона
Сега 25 години по късно те са 1,5 милиарда?!
Та това не може да продължава така! Тази планета е твърде малка за да изхрани толкова много плъхове...
Все по-актуална ще става теорията на абата Малтус!
16:12 15.01.2026