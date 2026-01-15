Новини
Любопитно »
Пъргава китайка спечели куп състезания по лов на прасета с голи ръце

Пъргава китайка спечели куп състезания по лов на прасета с голи ръце

15 Януари, 2026 15:38 641 11

  • китай-
  • прасета-
  • състезания-
  • лов

Ловните трофеи остават нейна собственост

Пъргава китайка спечели куп състезания по лов на прасета с голи ръце - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайка от провинция Гуейджоу се прочу с успехите си в състезания по лов на прасета, пише South China Morning Post.

През 2025 г. 31-годишната Уен Фънцин участвала в 26 състезания. За да спечели, било необходимо прасето да бъде хванато и носено преди другите състезатели да успеят да сторят това. Уен успяла да хване 22 прасета с голи ръце, като най-голямото от тях тежало 73 килограма.

„Организаторите дори не изискваха от мен да го нося до финалната линия; достатъчно беше да го вдигна за пет секунди“, спомня си тя. „В крайна сметка го държах повече от 20 секунди.“

"Скоростта е ключова. Бягайте към него, притискайте го към земята и не го пускайте. Изчакайте, докато спре да се бори, след това го вземете и го носете до финалната линия. Само тогава това ще се брои във ваша полза. Ако оставите прасето да избяга по средата на пътя, то ще се окаже в ръцете на някой друг.", съветва Уен Фънцин.

Победителите в конкурса получават възможност да вземат прасетата у дома. Уен направила точно това, затова трябвало да се научи да отглежда свине. Половината от тях все още живеят в плевнята ѝ, останалите тя раздала на приятели или угоила и продала.

Уен планира да заколи едно прасе за китайската Нова година, за да почерпи приятелите и семейството си с пушено свинско.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глада по-силен

    3 1 Отговор
    От тока (прасето)

    15:40 15.01.2026

  • 2 Ехааa

    13 0 Отговор
    Веднага да я наемем да ни спаси само от едно пpacе! И да го задържи и прави, каквото си иска!

    15:41 15.01.2026

  • 3 Пич

    6 1 Отговор
    Нищо особено ! Всички жени твърдят, че когато хванат някой от нас, са спечелили състезание по хващане на прасета с голи ръце ! Нека не им се сърдим.....

    15:42 15.01.2026

  • 4 така

    2 1 Отговор
    Това е най-мърлявата нация.

    15:42 15.01.2026

  • 5 Трол

    1 0 Отговор
    Навремето и в българските дискотеки имаше такива състезания.

    15:42 15.01.2026

  • 6 Пеевски

    2 1 Отговор
    Колко мъка има по тоя свят....

    15:53 15.01.2026

  • 7 Мара Атанасова

    3 1 Отговор
    А аз го фащам на Милен само с ръкавици.💋👩🥳🤣🖕

    15:54 15.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 пък тук няма мераклии

    1 0 Отговор
    за тукашния шопар
    явно е много мазен да го хванат и задържат

    16:08 15.01.2026

  • 11 Я да започнем отначало

    0 0 Отговор
    Истината за Китай!

    проф Поповски
    Wed Jun 25 05:37:46 2003



    Истината за Китай!

    Китайците не само че няма да спасят света но ще го
    затрият!Ако разбира се нещата продължават така!

    Когато бях ученик Китайците бяха едва 600 милиона
    Сега 25 години по късно те са 1,5 милиарда?!
    Та това не може да продължава така! Тази планета е твърде малка за да изхрани толкова много плъхове...
    Все по-актуална ще става теорията на абата Малтус!

    16:12 15.01.2026