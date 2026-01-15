САЩ задържаха още един танкер, свързан с Венецуела

Съединените щати са задържали пореден танкер, свързан с Венецуела, съобщиха днес двама представители на американските власти, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Инцидентът се е случил малко преди планираната среща между президента Доналд Тръмп и венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

Това е вече шестият танкер, конфискуван през последните седмици, като всички те са превозвали венецуелски петрол - в миналото или в момента.

Представителите, които разпространиха информацията пред Ройтерс, уточниха само, че задържането е извършено в Карибския регион, без да разкрият името на кораба.