САЩ задържаха още един танкер, свързан с Венецуела

САЩ задържаха още един танкер, свързан с Венецуела

15 Януари, 2026 16:33 1 033 30

Конфискацията се случи преди срещата на Тръмп с опозиционния лидер в Каракас

САЩ задържаха още един танкер, свързан с Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Съединените щати са задържали пореден танкер, свързан с Венецуела, съобщиха днес двама представители на американските власти, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Инцидентът се е случил малко преди планираната среща между президента Доналд Тръмп и венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

Това е вече шестият танкер, конфискуван през последните седмици, като всички те са превозвали венецуелски петрол - в миналото или в момента.

Представителите, които разпространиха информацията пред Ройтерс, уточниха само, че задържането е извършено в Карибския регион, без да разкрият името на кораба.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джак Спароу

    25 3 Отговор
    Карибски пирати 10 та серия.

    16:35 15.01.2026

  • 2 Веселия Доналд

    27 1 Отговор
    Йо-хо-хо! И варел с петрол!

    Коментиран от #25

    16:35 15.01.2026

  • 3 Сатана Z

    14 0 Отговор
    Мачадо води на Тръмп с една обиколка в надпреварата за купата на Нобел,която бай Дончо иска да сложи във витрината на бара в голф клуба си.

    16:36 15.01.2026

  • 4 дон Вито

    19 8 Отговор
    Крадци!
    И това ми било правова държава и демокрация, ха!
    Позор за крадците на чужди танкери!

    16:36 15.01.2026

  • 5 САЩ са

    16 6 Отговор
    терористи, пирати, лъжци, крадци. Няма такова зло!

    16:37 15.01.2026

  • 6 Копейки,

    15 12 Отговор
    няма да се притеснявате, Путин ще помогне на Венецуела, както помогна и на Сирия и на Иран.

    Коментиран от #11, #13

    16:37 15.01.2026

  • 7 хахаха

    7 6 Отговор
    ха ха ха - ами браво тръмпа да конфискува всички танкери във всички морета по всички земни кълбета

    16:37 15.01.2026

  • 9 666

    14 5 Отговор
    ПОРЕДНАТА КРАЖБА.

    16:39 15.01.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор
    няма пролеми-РФ ще пуснат още 1 орешник , да се кефят и лалат копеите-НО НЕ над САЩ-древния враг

    16:43 15.01.2026

  • 14 Само тъ пейка

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    харесва всичко пошло, лъжи, кражби, тероризъм, пиратство!

    16:45 15.01.2026

  • 15 Капитан Тръмп Спароу

    4 0 Отговор
    ...нещо ми крадеш изразите,а?😉

    16:50 15.01.2026

  • 17 Бой по трафикантите руснаци

    2 4 Отговор
    Пирати са руснаците.
    Управляват кораби Без застраховка.
    Нелегален превоз...
    Скоро ще бъде обявен лов на всичко руско..
    Да питаме нашто руско-европейско правителство на бОКО И дЕЛЯН-рЕМОНТИРАХА ЛИ НА ПРЕСТЪПНИЯ СИНДИКАТ НА пУТИН ОНЯ КОРАБ ДЕТО ГО ВРАЧЕХА НАСКОРО

    Коментиран от #19

    16:54 15.01.2026

  • 18 Кръговрат на веществата

    4 0 Отговор
    Ден след ден, се показва истинското лице на 6орците за сво6ода, пр@ва,равенств0, дем0крация.

    16:54 15.01.2026

  • 19 Да питасме боклука мирчо иу кокорчо

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бой по трафикантите руснаци":

    защо плащат за лъжи. Дали са цигани или обиждаме циганите с тези боклуци!

    16:56 15.01.2026

  • 20 Чичак

    2 1 Отговор
    Дони, идеи с голямата тояга.
    Само така

    16:58 15.01.2026

  • 21 Тия си играят с екологията на

    2 0 Отговор
    Карибско море
    В мексиканския залив сондажи в залива
    Тия от Венецуела с танкери
    Въпрос на време е да стане разлив на петрол

    16:59 15.01.2026

  • 23 Георгиев

    2 0 Отговор
    То така е много интересно: казали, че няма да се търгува с венецуелски петрол и конфискуват танкери, които НЯКОГА или сега търгуват. Даже и празни, като този руския. Много странно! И се произнася някакъв съд в САЩ и той е светая светих. Всъщност това не е никакво международно право. Да могат да кажат. Страна, която купува нефт от Венецуела, ще има 500% мито в САЩ. И тази страна си прави сметката. Но да използваш принудителни мерки, които са следствие или предхождат съдебни решения за конфискация, това е пиратство. Пиратство! И пиратите трябва да се локализират задържат, съдят и осъждат. А тук нещата са обратни.

    Коментиран от #26

    17:16 15.01.2026

  • 24 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Няма край руската тргедия , удар след удар. Като някакъв безкраен кошмар . Путин караше някакви руски бабички в носии да пеят песни в чест на Тръмп.

    17:19 15.01.2026

  • 25 Капитан Тръмп Спароу

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Веселия Доналд":

    Нещо ми крадеш изразите,а?😉

    17:20 15.01.2026

  • 27 Тити

    2 0 Отговор
    Явно Тръмп е решил така да си оправи бюджета.

    17:23 15.01.2026

  • 28 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ами тъ пейка":

    Почти 10 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    Коментиран от #29, #30

    17:26 15.01.2026

  • 29 Ти ко не разбра бе тъ пейке

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":

    че продължи да показваш падението си и упадъка на запада! Русия няма такива задължения тъ пейке. Циганите лъжат по малко от безродна тъ пейка. Извинявам се на циганите, че ги сравнявам с тъ пейка.

    17:40 15.01.2026

  • 30 Неоспорим факт!

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":

    Русофилските майцепродажници много го закъсаха с хибридната война, също като руснаците с парите и на фронта.
    Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенсии и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡

    17:45 15.01.2026