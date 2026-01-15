САЩ задържаха още един танкер, свързан с Венецуела

Съединените щати са задържали пореден танкер, свързан с Венецуела, съобщиха днес двама представители на американските власти, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
Инцидентът се е случил малко преди планираната среща между президента Доналд Тръмп и венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.
Това е вече шестият танкер, конфискуван през последните седмици, като всички те са превозвали венецуелски петрол - в миналото или в момента.
Представителите, които разпространиха информацията пред Ройтерс, уточниха само, че задържането е извършено в Карибския регион, без да разкрият името на кораба.
1 Джак Спароу
16:35 15.01.2026
2 Веселия Доналд
Коментиран от #25
16:35 15.01.2026
3 Сатана Z
16:36 15.01.2026
4 дон Вито
И това ми било правова държава и демокрация, ха!
Позор за крадците на чужди танкери!
16:36 15.01.2026
5 САЩ са
16:37 15.01.2026
6 Копейки,
Коментиран от #11, #13
16:37 15.01.2026
7 хахаха
16:37 15.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 666
16:39 15.01.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:43 15.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Само тъ пейка
До коментар #12 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":харесва всичко пошло, лъжи, кражби, тероризъм, пиратство!
16:45 15.01.2026
15 Капитан Тръмп Спароу
16:50 15.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бой по трафикантите руснаци
Управляват кораби Без застраховка.
Нелегален превоз...
Скоро ще бъде обявен лов на всичко руско..
Да питаме нашто руско-европейско правителство на бОКО И дЕЛЯН-рЕМОНТИРАХА ЛИ НА ПРЕСТЪПНИЯ СИНДИКАТ НА пУТИН ОНЯ КОРАБ ДЕТО ГО ВРАЧЕХА НАСКОРО
Коментиран от #19
16:54 15.01.2026
18 Кръговрат на веществата
16:54 15.01.2026
19 Да питасме боклука мирчо иу кокорчо
До коментар #17 от "Бой по трафикантите руснаци":защо плащат за лъжи. Дали са цигани или обиждаме циганите с тези боклуци!
16:56 15.01.2026
20 Чичак
Само така
16:58 15.01.2026
21 Тия си играят с екологията на
В мексиканския залив сондажи в залива
Тия от Венецуела с танкери
Въпрос на време е да стане разлив на петрол
16:59 15.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Георгиев
Коментиран от #26
17:16 15.01.2026
24 Бай Араб
17:19 15.01.2026
25 Капитан Тръмп Спароу
До коментар #2 от "Веселия Доналд":Нещо ми крадеш изразите,а?😉
17:20 15.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тити
17:23 15.01.2026
28 Във Венецуела са разочаровани от Русия
До коментар #13 от "Ами тъ пейка":Почти 10 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.
Коментиран от #29, #30
17:26 15.01.2026
29 Ти ко не разбра бе тъ пейке
До коментар #28 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":че продължи да показваш падението си и упадъка на запада! Русия няма такива задължения тъ пейке. Циганите лъжат по малко от безродна тъ пейка. Извинявам се на циганите, че ги сравнявам с тъ пейка.
17:40 15.01.2026
30 Неоспорим факт!
До коментар #28 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":Русофилските майцепродажници много го закъсаха с хибридната война, също като руснаците с парите и на фронта.
Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенсии и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
17:45 15.01.2026