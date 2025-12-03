Новини
Любопитно »
Елитен ресторант пое кетъринга на Уиткоф и зетя на Тръмп в Москва - вижте менюто им

Елитен ресторант пое кетъринга на Уиткоф и зетя на Тръмп в Москва - вижте менюто им

3 Декември, 2025 20:05 1 306 19

  • стив уиткоф-
  • джаред кушнер-
  • доналд тръмп-
  • елитен ресторант-
  • меню-
  • москва

Основното ястие беше пълнени пъдпъдъци с елда, филе от еленско месо, задушен камбала и риба кулебяка

Елитен ресторант пое кетъринга на Уиткоф и зетя на Тръмп в Москва - вижте менюто им - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, се е насладил на чебуреки в Москва. Особената му привързаност към тях беше разкрита от Telegram канала „Москва 24“. Това са тестени изделия, пълнени с пържено месо и лук.

Елитен ресторант пое кетъринга на Уиткоф и зетя на Тръмп в Москва - вижте менюто им
Снимкa: Shutterstock

Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, дойдоха в Русия за разговори с президента Путин. Ресторант „Сава“ осигури кетъринга. Директорът му, Максим Романцев, каза, че на политиците са били сервирани рачешки посикунчики – малки пържени питки с плънка от месо и бульон, класика в Урал, подобни на чебуреките.

„Както знаем, г-н Уиткоф е особено любител на чебуреки“, отбеляза той. По време на предишното си посещение в Москва, специалният пратеник на Тръмп е опитал чебуреки „La Grande“.

Освен това, както отбеляза Романцев, на Уиткоф и Кушнер са били предложени класически руски предястия: червен, черен и щуков хайвер, раци, миди, сушено еленско месо, сушено говеждо месо, херинга, картофи и сибирски млечни гъби. Основното ястие включваше пълнени пъдпъдъци с елда, филе от еленско месо, задушен камбала и риба кулебяка.

Романцев каза, че любими лакомства на Уиткоф се оказали и плоските питки със сирене, които сам си поръчал.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Бива си го менюто.Много месо на масата

    Коментиран от #5, #19

    20:06 03.12.2025

  • 2 Явно ви

    4 0 Отговор
    Допускат само до менюто …Или като бонус ще платите сметката .

    20:09 03.12.2025

  • 3 Из падмасковие

    1 13 Отговор
    Плача,руския народ няма кво да кушаме,а господаря Кремъл,дава хубава храна на вражеска америка

    Коментиран от #6

    20:10 03.12.2025

  • 4 Ангелогласний

    5 0 Отговор
    Нищо не разбират.
    Дайте им по една филия с мас.
    Да видиш как ще си оближат... че и за още ще питат.

    20:10 03.12.2025

  • 5 1488

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    само дето всичко е студено щото в русия не знаят що е готвено щото през 90% от деня нямат ток

    20:14 03.12.2025

  • 6 Дудов

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Из падмасковие":

    Защо пък "вражеска" ? Ти да не мислиш че американците обичат украинците?😁

    20:21 03.12.2025

  • 7 ?????

    8 0 Отговор
    Да ви имам и превода.
    Няма риба кулебяка. Има кулебяка с риба.
    Най-грубо казано тва е питка пълнена с риба.

    20:34 03.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 7 Отговор
    А имало ли е и питка от руски б/ляд?💋👩🤣🥳🖕

    20:35 03.12.2025

  • 10 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    ГМО говедата как не са се натровили от истинска храна

    20:42 03.12.2025

  • 11 Българин

    2 6 Отговор
    Добре си хапва витков, докато по заповед на своите хазяи, руската армия убива хиляди украинци, защото те посмели да защитават родината си!

    20:50 03.12.2025

  • 12 Файърфлай

    4 0 Отговор
    Прочетете,вижте и запомнете ! Ето така се водят преговори-високия гост-нахрани го,напои го,зачети го.Да остане сит и доволен ! И успехът ти е гарантиран ! Не като ония от Острова- на чаша чай ?!Сигурно и водчица е имало,няма начин."Победная" черен етикет.

    20:51 03.12.2025

  • 13 Запознат

    0 0 Отговор
    Бети кахъра е налапала пишките на един куп шушумиги хубав мъж като мен нивга няма да я вземе на сериозно 🥳🥳🥳🤣🤣😂😂🥳🤭✡️

    21:05 03.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    Едва ли сме точно за там! Макар да имаме познати.

    21:10 03.12.2025

  • 16 Действителен случай

    0 0 Отговор
    Анита от почивка исцоцала на гладно млякото на нигериеца и казала на полковника е сградата на войнството Долче вита сладък живот 🤭🥳💯🤣🥳🤣😂

    21:14 03.12.2025

  • 17 Трола на посолството

    0 0 Отговор
    В акция… Чиба куче, Чиба

    21:15 03.12.2025

  • 18 Pиба кулебяка

    0 0 Отговор
    ха ха, преводача беше пиян ли? Или руски много труден за българите?
    Прочетете кво значи кулебяка

    21:16 03.12.2025

  • 19 Менюто е селяния

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сушени меса?! Трябвало е да им ги завият за изпът!

    21:21 03.12.2025