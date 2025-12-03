Елитен ресторант пое кетъринга на Уиткоф и зетя на Тръмп в Москва - вижте менюто им

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, се е насладил на чебуреки в Москва. Особената му привързаност към тях беше разкрита от Telegram канала „Москва 24“. Това са тестени изделия, пълнени с пържено месо и лук.
Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, дойдоха в Русия за разговори с президента Путин. Ресторант „Сава“ осигури кетъринга. Директорът му, Максим Романцев, каза, че на политиците са били сервирани рачешки посикунчики – малки пържени питки с плънка от месо и бульон, класика в Урал, подобни на чебуреките.
„Както знаем, г-н Уиткоф е особено любител на чебуреки“, отбеляза той. По време на предишното си посещение в Москва, специалният пратеник на Тръмп е опитал чебуреки „La Grande“.
Освен това, както отбеляза Романцев, на Уиткоф и Кушнер са били предложени класически руски предястия: червен, черен и щуков хайвер, раци, миди, сушено еленско месо, сушено говеждо месо, херинга, картофи и сибирски млечни гъби. Основното ястие включваше пълнени пъдпъдъци с елда, филе от еленско месо, задушен камбала и риба кулебяка.
Романцев каза, че любими лакомства на Уиткоф се оказали и плоските питки със сирене, които сам си поръчал.
Дайте им по една филия с мас.
Да видиш как ще си оближат... че и за още ще питат.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":само дето всичко е студено щото в русия не знаят що е готвено щото през 90% от деня нямат ток
До коментар #3 от "Из падмасковие":Защо пък "вражеска" ? Ти да не мислиш че американците обичат украинците?😁
Няма риба кулебяка. Има кулебяка с риба.
Най-грубо казано тва е питка пълнена с риба.
Прочетете кво значи кулебяка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сушени меса?! Трябвало е да им ги завият за изпът!
