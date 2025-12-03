Елитен ресторант пое кетъринга на Уиткоф и зетя на Тръмп в Москва - вижте менюто им

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, се е насладил на чебуреки в Москва. Особената му привързаност към тях беше разкрита от Telegram канала „Москва 24“. Това са тестени изделия, пълнени с пържено месо и лук.

Снимкa: Shutterstock

Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, дойдоха в Русия за разговори с президента Путин. Ресторант „Сава“ осигури кетъринга. Директорът му, Максим Романцев, каза, че на политиците са били сервирани рачешки посикунчики – малки пържени питки с плънка от месо и бульон, класика в Урал, подобни на чебуреките.

„Както знаем, г-н Уиткоф е особено любител на чебуреки“, отбеляза той. По време на предишното си посещение в Москва, специалният пратеник на Тръмп е опитал чебуреки „La Grande“.

Освен това, както отбеляза Романцев, на Уиткоф и Кушнер са били предложени класически руски предястия: червен, черен и щуков хайвер, раци, миди, сушено еленско месо, сушено говеждо месо, херинга, картофи и сибирски млечни гъби. Основното ястие включваше пълнени пъдпъдъци с елда, филе от еленско месо, задушен камбала и риба кулебяка.

Романцев каза, че любими лакомства на Уиткоф се оказали и плоските питки със сирене, които сам си поръчал.